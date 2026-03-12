Γκουτέρες: «Μέχρι την τελευταία ημέρα της θητείας μου θα κάνω ό,τι μπορώ για την επίλυση του Κυπριακού»

Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 12.03.2026 - 18:46
«Μέχρι την τελευταία ημέρα της θητείας μου θα κάνω ό,τι μπορώ για την επίλυση του Κυπριακού», δήλωσε ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, σε συνέντευξή του στο NTV, με αφορμή την επίσκεψή του στην Άγκυρα.

Στην συνέντευξή του ο ΓΓ του ΟΗΕ είπε πως «εργαζόμαστε πολύ εντατικά για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Δεν θα έλεγα ότι είμαστε πολύ κοντά, αλλά έχουμε σημειώσει θετική πρόοδο προς τα εμπρός. Έχουμε επανεκκινήσει τις επαφές», ανέφερε.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Κυπριακό: «Κλείδωσε» η συνάντηση ΠτΔ με Γκουτέρες - «Δεδομένη η ετοιμότητα της ΚΔ για επανέναρξη των συνομιλιών»

«Δεν είμαι ούτε αισιόδοξος ούτε απαισιόδοξος, αλλά είμαι αποφασισμένος. Μέχρι την τελευταία ημέρα της θητείας μου θα κάνω ό,τι μπορώ για την επίλυση του Κυπριακού», σημείωσε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

