Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΨήφισε πρόταση η Βουλή: Δόθηκε παράταση για ανανέωση στις άδειες κυκλοφορίας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ψήφισε πρόταση η Βουλή: Δόθηκε παράταση για ανανέωση στις άδειες κυκλοφορίας

 12.03.2026 - 21:38
Ψήφισε πρόταση η Βουλή: Δόθηκε παράταση για ανανέωση στις άδειες κυκλοφορίας

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε ομόφωνα επείγουσα πρόταση νόμου, με την έγκριση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, για να δοθεί παράταση της προθεσμίας ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας μέχρι τις 31 Μαρτίου.

Ο εισηγητής της πρότασης, Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης υπενθύμισε ότι χθες, τελευταία ημέρα της προθεσμίας ανανέωσης των αδειών παρουσιάστηκε σοβαρό πρόβλημα στο ΤΟΜ και πρέπει να προστατεύσουμε όσους δεν μπόρεσαν να ανανεώσουν άδειες εξαιτίας του προβλήματος.

Στην πρόταση νόμου περιλαμβάνεται πρόνοια για αναδρομική ισχύ από τις 11 Μαρτίου, ημέρα κατά την οποία έληξε η προθεσμία με βάση τον υφιστάμενο Νόμο. Με τον τρόπο αυτό, θα δοθεί η δυνατότητα στο ΤΟΜ να επιστρέψει τα χρήματα σε πολίτες που ανανέωσαν την άδεια κυκλοφορίας τους, από τα μεσάνυχτα της 12ης Μαρτίου, μέχρι τη δημοσίευση του νέου Νόμου, συμπεριλαμβανομένου του προστίμου, καθώς και της επιπρόσθετης επιβάρυνσης.

Η ανεξάρτητη Ειρήνη Χαραλαμπίδου διαφώνησε διερωτώμενη τι μήνυμα δίνει η παράταση σε όσους εκπλήρωσαν την υποχρέωσή τους με συνέπεια. Δεν πρέπει να υπάρχουν χαλαρώσεις και ελιγμοί, υποστήριξε.

Ο Σταύρος Παπαδούρης Πρόεδρος των Οικολόγων υπέδειξε ότι το ίδιο το σύστημα έδινε χρονική προθεσμία και όσοι έμειναν τελευταία στιγμή ήταν εντός χρονικού πλαισίου και δεν ήταν "της τελευταίας στιγμής". Είναι το σύστημα που παρουσίασε πρόβλημα και δεν πρέπει να επιβαρυνθεί ο πολίτης γι΄ αυτό, ανέφερε.

Ο Ζαχαρίας Κουλίας του ΔΗΚΟ είπε ότι λόγω ακριβώς του προβλήματος, πρέπει να δοθεί παράταση γιατί το σύστημα δεν λειτούργησε ως έπρεπε.

Ο Χρίστος Ορφανίδης του ΔΗΚΟ είπε ότι το ΤΟΜ έπρεπε να παρακολουθεί για να αποφευχθούν προβλήματα.

Η ΠτΒ Αννίτα Δημητρίου είπε ότι πρόκειται για καλή πρόταση για να επωφεληθούν οι πολίτες και ότι πρέπει την  ίδια ώρα να ζητηθούν εξηγήσεις από το Υπουργείο Μεταφορών για τα προβλήματα στο σύστημα του ΤΟΜ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έρχονται αλλαγές για τους ΣΥΟΠ: Στα 57 έτη το όριο υπηρεσίας - Αυξήσεις σε επιδόματα και δυνατότητα μετάβασης σε ΣΥΠ
Κάιλι Τζένερ: Ανεβάζει το θερμόμετρο - Τόπλες σε άκρως αισθησιακή φωτογράφιση - «Θέλω να κάνω και άλλα παιδιά»
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Ανδρέας Νικολάου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο: Δύο πρόσωπα στο νοσοκομείο – Επέμβαση Πυροσβεστικής για διάσωση
OnlyFans: Εργαζόμενη με 2 δολάρια την ώρα πίσω από ακριβοπληρωμένο μοντέλο - «Είναι σπαρακτικό»
Αυξήσεις σε τρόφιμα, ρεύμα, τουρισμό και...επιτόκια – «Αλυσιδωτές επιπτώσεις από τη Μέση Ανατολή» - Πότε θα γίνουν αισθητές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πράσινο από τη Βουλή - Μπαίνουν φάροι στα βαν με κινητές κάμερες

 12.03.2026 - 20:57
LIVE: Απειλεί ο Λαριτζανί: Αν οι ΗΠΑ κόψουν το ρεύμα στο Ιράν σε μια ώρα, θα το κόψουμε σε όλη τη Μέση Ανατολή σε μισή

LIVE: Απειλεί ο Λαριτζανί: Αν οι ΗΠΑ κόψουν το ρεύμα στο Ιράν σε μια ώρα, θα το κόψουμε σε όλη τη Μέση Ανατολή σε μισή

Δεκατρείς ημέρες μετά το ξέσπασμα της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή, η ένταση παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθώς καμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές δεν φαίνεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε κινήσεις αποκλιμάκωσης.Την ίδια ώρα, δύο μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 Fighting Falcon απογειώθηκαν από την Αεροπορική Βάση Ανδρέας Παπανδρέου στο πλαίσιο προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Όλες οι εξελίξεις άμεσα και έγκυρα από το ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Απειλεί ο Λαριτζανί: Αν οι ΗΠΑ κόψουν το ρεύμα στο Ιράν σε μια ώρα, θα το κόψουμε σε όλη τη Μέση Ανατολή σε μισή

LIVE: Απειλεί ο Λαριτζανί: Αν οι ΗΠΑ κόψουν το ρεύμα στο Ιράν σε μια ώρα, θα το κόψουμε σε όλη τη Μέση Ανατολή σε μισή

  •  12.03.2026 - 06:23
Γκουτέρες: «Μέχρι την τελευταία ημέρα της θητείας μου θα κάνω ό,τι μπορώ για την επίλυση του Κυπριακού»

Γκουτέρες: «Μέχρι την τελευταία ημέρα της θητείας μου θα κάνω ό,τι μπορώ για την επίλυση του Κυπριακού»

  •  12.03.2026 - 18:46
Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια τροποποίηση νομοθεσίας-κανονισμών για τους ΣΥΟΠ - Τι αλλάζει

Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια τροποποίηση νομοθεσίας-κανονισμών για τους ΣΥΟΠ - Τι αλλάζει

  •  12.03.2026 - 19:27
Ψήφισε πρόταση η Βουλή: Δόθηκε παράταση για ανανέωση στις άδειες κυκλοφορίας

Ψήφισε πρόταση η Βουλή: Δόθηκε παράταση για ανανέωση στις άδειες κυκλοφορίας

  •  12.03.2026 - 21:38
Πράσινο από τη Βουλή - Μπαίνουν φάροι στα βαν με κινητές κάμερες

Πράσινο από τη Βουλή - Μπαίνουν φάροι στα βαν με κινητές κάμερες

  •  12.03.2026 - 20:57
Δημ. Κουρίου στην Επ. Εσωτερικών: «Απροετοίμαστοι και οι Βρετανοί, δεν υπήρχαν πρωτόκολλα, δεν ανέμεναν την επίθεση»

Δημ. Κουρίου στην Επ. Εσωτερικών: «Απροετοίμαστοι και οι Βρετανοί, δεν υπήρχαν πρωτόκολλα, δεν ανέμεναν την επίθεση»

  •  12.03.2026 - 17:39
Βρήκαν τον 37χρονο που ψέκασε με σπρέι υπάλληλο φωτοεπισήμανσης - Τον «έκαψε» μαρτυρία και φόρεσε χειροπέδες

Βρήκαν τον 37χρονο που ψέκασε με σπρέι υπάλληλο φωτοεπισήμανσης - Τον «έκαψε» μαρτυρία και φόρεσε χειροπέδες

  •  12.03.2026 - 17:47
Έπεσε θύμα διπλής απάτης πολίτης στη Λεμεσό - Πώς κατάφεραν να του πάρουν πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ

Έπεσε θύμα διπλής απάτης πολίτης στη Λεμεσό - Πώς κατάφεραν να του πάρουν πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ

  •  12.03.2026 - 19:04

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα