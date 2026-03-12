Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΒρήκαν τον 37χρονο που ψέκασε με σπρέι υπάλληλο φωτοεπισήμανσης - Τον «έκαψε» μαρτυρία και φόρεσε χειροπέδες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Βρήκαν τον 37χρονο που ψέκασε με σπρέι υπάλληλο φωτοεπισήμανσης - Τον «έκαψε» μαρτυρία και φόρεσε χειροπέδες

 12.03.2026 - 17:47
Βρήκαν τον 37χρονο που ψέκασε με σπρέι υπάλληλο φωτοεπισήμανσης - Τον «έκαψε» μαρτυρία και φόρεσε χειροπέδες

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη άντρα ηλικία 37 ετών, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης επίθεσης κατά 36χρονου εργαζόμενου οδηγού οχήματος της εταιρείας η οποία έχει τη διαχείριση των κινητών καμερών φωτοεπισήμανσης και της πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς στο όχημα.

Ο 37χρονος συνελήφθη λίγο πριν τις 2.00 το μεσημέρι σήμερα, από μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού, δυνάμει δικαστικού εντάλματος που εξασφαλίστηκε στη βάση μαρτυρίας που προέκυψε κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης. Αυτός τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 2.40 σήμερα τα ξημερώματα, ο 36χρονος εργαζόμενος οδηγός βρισκόταν με όχημα κινητής κάμερας φωτοεπισήμανσης, στον αυτοκινητόδρομο Πάφου–Λεμεσού, σε χώρο στάθμευσης παρά την έξοδο Κουκλιών, στην κατεύθυνση προς Λεμεσό, για έλεγχο φωτοεπισήμανσης.

Τρία πρόσωπα στάθμευσαν στο σημείο το αυτοκίνητο τους και ο ένας αυτούς ζήτησε να μιλήσει με τον 36χρονο. Αφού ο 36χρονος άνοιξε το παράθυρο της πόρτας του οδηγού, ο άγνωστος του άντρας φέρεται να εκτόξευσε σπρέι στο πρόσωπο του, ενώ τα άλλα δύο πρόσωπα φέρονται να κτύπησαν το αυτοκίνητο της εταιρείας, προκαλώντας σε αυτό ζημιές.

Ο 36χρονος εγκατέλειψε το σημείο με το όχημα του και μετέβη στον τοπικό Αστυνομικό Σταθμό όπου και προέβη σε σχετική καταγγελία.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έρχονται αλλαγές για τους ΣΥΟΠ: Στα 57 έτη το όριο υπηρεσίας - Αυξήσεις σε επιδόματα και δυνατότητα μετάβασης σε ΣΥΠ
Κάιλι Τζένερ: Ανεβάζει το θερμόμετρο - Τόπλες σε άκρως αισθησιακή φωτογράφιση - «Θέλω να κάνω και άλλα παιδιά»
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Ανδρέας Νικολάου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο: Δύο πρόσωπα στο νοσοκομείο – Επέμβαση Πυροσβεστικής για διάσωση
OnlyFans: Εργαζόμενη με 2 δολάρια την ώρα πίσω από ακριβοπληρωμένο μοντέλο - «Είναι σπαρακτικό»
Αυξήσεις σε τρόφιμα, ρεύμα, τουρισμό και...επιτόκια – «Αλυσιδωτές επιπτώσεις από τη Μέση Ανατολή» - Πότε θα γίνουν αισθητές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δημ. Κουρίου στην Επ. Εσωτερικών: «Απροετοίμαστοι και οι Βρετανοί, δεν υπήρχαν πρωτόκολλα, δεν ανέμεναν την επίθεση»

 12.03.2026 - 17:39
Επόμενο άρθρο

Καταθέτουν επείγουσα πρόταση για ανανέωση αδειών κυκλοφορίας - Μέχρι πότε θα πάρει παράταση

 12.03.2026 - 18:03
LIVE: Απειλεί ο Λαριτζανί: Αν οι ΗΠΑ κόψουν το ρεύμα στο Ιράν σε μια ώρα, θα το κόψουμε σε όλη τη Μέση Ανατολή σε μισή

LIVE: Απειλεί ο Λαριτζανί: Αν οι ΗΠΑ κόψουν το ρεύμα στο Ιράν σε μια ώρα, θα το κόψουμε σε όλη τη Μέση Ανατολή σε μισή

Δεκατρείς ημέρες μετά το ξέσπασμα της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή, η ένταση παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθώς καμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές δεν φαίνεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε κινήσεις αποκλιμάκωσης.Την ίδια ώρα, δύο μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 Fighting Falcon απογειώθηκαν από την Αεροπορική Βάση Ανδρέας Παπανδρέου στο πλαίσιο προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Όλες οι εξελίξεις άμεσα και έγκυρα από το ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Απειλεί ο Λαριτζανί: Αν οι ΗΠΑ κόψουν το ρεύμα στο Ιράν σε μια ώρα, θα το κόψουμε σε όλη τη Μέση Ανατολή σε μισή

LIVE: Απειλεί ο Λαριτζανί: Αν οι ΗΠΑ κόψουν το ρεύμα στο Ιράν σε μια ώρα, θα το κόψουμε σε όλη τη Μέση Ανατολή σε μισή

  •  12.03.2026 - 06:23
Γκουτέρες: «Μέχρι την τελευταία ημέρα της θητείας μου θα κάνω ό,τι μπορώ για την επίλυση του Κυπριακού»

Γκουτέρες: «Μέχρι την τελευταία ημέρα της θητείας μου θα κάνω ό,τι μπορώ για την επίλυση του Κυπριακού»

  •  12.03.2026 - 18:46
Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια τροποποίηση νομοθεσίας-κανονισμών για τους ΣΥΟΠ - Τι αλλάζει

Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια τροποποίηση νομοθεσίας-κανονισμών για τους ΣΥΟΠ - Τι αλλάζει

  •  12.03.2026 - 19:27
Καταθέτουν επείγουσα πρόταση για ανανέωση αδειών κυκλοφορίας - Μέχρι πότε θα πάρει παράταση

Καταθέτουν επείγουσα πρόταση για ανανέωση αδειών κυκλοφορίας - Μέχρι πότε θα πάρει παράταση

  •  12.03.2026 - 18:03
Δημ. Κουρίου στην Επ. Εσωτερικών: «Απροετοίμαστοι και οι Βρετανοί, δεν υπήρχαν πρωτόκολλα, δεν ανέμεναν την επίθεση»

Δημ. Κουρίου στην Επ. Εσωτερικών: «Απροετοίμαστοι και οι Βρετανοί, δεν υπήρχαν πρωτόκολλα, δεν ανέμεναν την επίθεση»

  •  12.03.2026 - 17:39
Βρήκαν τον 37χρονο που ψέκασε με σπρέι υπάλληλο φωτοεπισήμανσης - Τον «έκαψε» μαρτυρία και φόρεσε χειροπέδες

Βρήκαν τον 37χρονο που ψέκασε με σπρέι υπάλληλο φωτοεπισήμανσης - Τον «έκαψε» μαρτυρία και φόρεσε χειροπέδες

  •  12.03.2026 - 17:47
Έπεσε θύμα διπλής απάτης πολίτης στη Λεμεσό - Πώς κατάφεραν να του πάρουν πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ

Έπεσε θύμα διπλής απάτης πολίτης στη Λεμεσό - Πώς κατάφεραν να του πάρουν πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ

  •  12.03.2026 - 19:04
Πόσων ετών είναι οι Πυραμίδες της Γκίζας: Νέα μελέτη αλλάζει τα δεδομένα

Πόσων ετών είναι οι Πυραμίδες της Γκίζας: Νέα μελέτη αλλάζει τα δεδομένα

  •  12.03.2026 - 17:04

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα