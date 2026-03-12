Themasports lifenewscy
Έβαλε φωτιά σε γκαράζ στη Λάρνακα: Πέντε χρόνια φυλακή σε 33χρονο

 12.03.2026 - 14:54
Ποινή φυλάκισης διάρκειας πέντε χρόνων σε άντρα ηλικίας 33 ετών, επέβαλε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας, μετά από εκδίκαση υπόθεσης εμπρησμού, που διαπράχθηκε τον περασμένο Ιούλιο, στη Λάρνακα. Την υπόθεση είχε διερευνήσει το ΤΑΕ Λάρνακας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης η Αστυνομία και που παρουσίασε ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου η Κατηγορούσα Αρχή, ο εμπρησμός διαπράχθηκε γύρω στις 6.45 το πρωί, στις 12 Ιουλίου, 2025, όταν κακόβουλα τέθηκε φωτιά σε υποστατικό, ιδιοκτησίας γυναίκας ηλικίας 58 ετών, το οποίο εφάπτεται της κατοικίας της και χρησιμοποιείται ως γκαράζ. Η 58χρονη αντιλήφθηκε και κατέσβησε άμεσα τη φωτιά, από την οποία προκλήθηκαν ζημιές στο γκαράζ.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης από την Αστυνομία, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 33χρονου και εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψη του. Ο 33χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στις 14 Ιουλίου, από μέλη του ΤΑΕ και του ΟΠΕ Λάρνακας, (Αστυνομικό Δελτίο Τύπου Αρ. 1, ημερομηνίας 15/07/2025, σχετικό). Ανακρινόμενος από τα μέλη της Αστυνομίας, ο 33χρονος ομολόγησε τη διάπραξη του εμπρησμού.

Δεκατρείς ημέρες μετά το ξέσπασμα της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή, η ένταση παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθώς καμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές δεν φαίνεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε κινήσεις αποκλιμάκωσης.Την ίδια ώρα, δύο μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 Fighting Falcon απογειώθηκαν από την Αεροπορική Βάση Ανδρέας Παπανδρέου στο πλαίσιο προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Όλες οι εξελίξεις άμεσα και έγκυρα από το ThemaOnline:

