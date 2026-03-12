Έβαλε φωτιά σε γκαράζ στη Λάρνακα: Πέντε χρόνια φυλακή σε 33χρονο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης η Αστυνομία και που παρουσίασε ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου η Κατηγορούσα Αρχή, ο εμπρησμός διαπράχθηκε γύρω στις 6.45 το πρωί, στις 12 Ιουλίου, 2025, όταν κακόβουλα τέθηκε φωτιά σε υποστατικό, ιδιοκτησίας γυναίκας ηλικίας 58 ετών, το οποίο εφάπτεται της κατοικίας της και χρησιμοποιείται ως γκαράζ. Η 58χρονη αντιλήφθηκε και κατέσβησε άμεσα τη φωτιά, από την οποία προκλήθηκαν ζημιές στο γκαράζ.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης από την Αστυνομία, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 33χρονου και εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψη του. Ο 33χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στις 14 Ιουλίου, από μέλη του ΤΑΕ και του ΟΠΕ Λάρνακας, (Αστυνομικό Δελτίο Τύπου Αρ. 1, ημερομηνίας 15/07/2025, σχετικό). Ανακρινόμενος από τα μέλη της Αστυνομίας, ο 33χρονος ομολόγησε τη διάπραξη του εμπρησμού.