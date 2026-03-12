Αννίτα Δημητρίου: «Κάναμε αρκετή υπομονή» - Δεν υπάρχει σενάριο για συμμετοχή στην Κυβέρνηση

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ζητά παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας η Αννίτα - «Η κατάσταση είναι δραματική και εκτός ελέγχου»

Κληθείσα να σχολιάσει γιατί τέτοια επιμονή στο πρόσωπο ενός Υπουργού, δήλωσε πως «το πρώτο που θέλουμε να πούμε είναι ότι κάναμε αρκετή υπομονή. Θέλω να θυμίσω ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός όχι μόνο σε αυτή την κρίση, αλλά και σε πανομοιότυπες κρίσεις που διαπιστώνουμε μια λανθασμένη, μη επαρκής διαχείριση, βγήκε μπροστά, κατέθεσε εισηγήσεις και αυτή τη στιγμή έχουμε για ακόμα μια φορά, πέρα του Υδατικού, πέρα των Πυρκαγιών, που τώρα εξετάζεται και έναν πόρισμα στην Επιτροπή Εσωτερικών, θέλω να αναφέρω, έχει επικρατήσει ένα χάος, ειδικά προς τους κτηνοτρόφους μας και πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι».

Πρόσθεσε πως «υπάρχουν οι κτηνοτρόφοι μας, υπάρχουν οι οικονομικές επιπτώσεις, ευρύτερα, τις οποίες πρέπει να αναλύσουμε και να προβλέψουμε. Υπάρχει ένας ενδεχόμενος επηρεασμός των εμπορικών και άλλων συναλλαγών. Όλα αυτά, και ακόμα και το γεγονός ότι και τώρα τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει σαφής ενημέρωση και μια δέουσα διαχείριση εκ μέρους του αρμοδίου Υπουργείου θεωρώ ότι αυτό συνιστά πολιτική ευθύνη και θα πρέπει να αναληφθεί».

Ερωτηθείσα αν θεωρεί ότι οι ενημερώσεις που κάνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είναι ελλιπείς, απάντησε πως «δεν αφορά την ενημέρωση. Προηγήθηκε να θυμίσω μια σύσκεψη στο Προεδρικό με διαβεβαίωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας ότι θα γινόντουσαν συγκεκριμένες ενέργειες για να δούμε αν μπορεί να αλλάξουν ή να διαφοροποιηθούν τα πρωτόκολλα. Τα οποία πρωτόκολλα αυτή τη στιγμή, αυτό μας έχει λεχθεί, προνοούν τη θανάτωση των ζώων, όχι μόνο των συμπτωματικών, αλλά και των μη συμπτωματικών. Ανέλαβε μία πρωτοβουλία ο ΠτΔ ότι δεν θα θανατωθεί κανένα ζώο. Αυτό λέχθηκε και χθες το πρωί στην αρμόδια Επιτροπή Γεωργίας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Και τι είχαμε να διαχειριστούμε; Tην ίδια μέρα, το βράδυ, στις 10 περίπου το βράδυ, να ενημερώνεται συγκεκριμένη κτηνοτροφική μονάδα ότι θα θανατωθούν ζώα που δεν έχουν συμπτώματα. Αυτό το αλαλούμ, λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί».

«Δεν μπορεί να λέμε άλλα δημοσίως, άλλα στη Βουλή των Αντιπροσώπων και άλλα στην πράξη. Δεν μπορεί να ανεχόμαστε όλη αυτή την κατάσταση και θεωρώ ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν μπορεί πλέον να σφυρίζει αδιάφορα μπροστά σε αυτό το μπαράζ των αλληλοσυγκρουόμενων δηλώσεων ή διαχειρίσεων» τόνισε η Αννίτα Δημητρίου.

Τι έπρεπε να γίνει και δεν έγινε, και τι πρέπει να γίνει τώρα

Ερωτηθείσα τι πιστεύει ότι έπρεπε να γίνει στο ζήτημα της διαχείρισης της κρίσης, απάντησε: «πρώτον, πρόληψη. Αυτό προειδοποιούσαμε πριν έναν χρόνο. Δεύτερο, στην διαχείριση θα πρέπει να δίδονται από την πρώτη στιγμή επαρκείς οδηγίες που δεν έγινε. Γι' αυτό είδατε κι εσείς τους ίδιους τους κτηνοτρόφους να λένε άλλα σε συγκεκριμένη περίπτωση ότι έπρεπε να γίνουν και άλλα στη συνέχεια. Να μην γνωρίζουμε ακόμα και μέχρι τώρα ποιο είναι το πλάνο. Και εμείς αυτό ζητούμε και αυτό λέμε».

Συνέχισε σημειώνοντας πως «γι' αυτό εισηγηθήκαμε και χθες είτε στη σύσταση μιας Επιτροπής, είτε έστω και τώρα να υπάρξει ένα οριστικό πλάνο διαχείρισης που δεν το είδαμε».

«Ζητούνται τα ρέστα από τον Δημοκρατικό Συναγερμό ή από οποιοδήποτε άλλο που αυτή τη στιγμή εντοπίζει όλες αυτές τις αδυναμίες που δεν χρειάζεται να έχεις ιδιαίτερη γνώση. Οποιοδήποτε πολίτης του Κράτους μπορεί να το αντιληφθεί», πρόσθεσε.

Δεν είναι προεκλογική εκστρατεία

Σχολιάζοντας τη δήλωση του ΠτΔ για προεκλογική εκστρατεία, ανέφερε πως «μακάρι να ήταν προεκλογική η συζήτηση αλλά είναι στην πράξη. Αν δεν θέλουν να απευθυνθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε εμάς ή να σεβαστούν, γιατί θεωρώ προσβλητική και αισχρή την τοποθέτηση του κ. Παπαδόπουλου εκ μέρους του Προεδρικού γιατί πρέπει να αντιληφθούμε ότι έχουμε να κάνουμε με θεσμούς και πολιτικά κόμματα και να ανεχόμαστε την κριτική γιατί δεν γίνεται μόνο να χειροκροτούμε ή να απαιτούμε την στήριξη σοβαρότατων ζητημάτων μόνο αλλά να ανεχόμαστε και την δυσαρέσκεια ή την κριτική σε περιπτώσεις που θεωρούμε ότι δεν υπάρχει μια ενδεδειγμένη διαχείριση. Άρα τα προσβλητικά και προσωπικά σχόλια τα θεωρώ τουλάχιστον υποτιμητικά αλλά και εκτός του πολιτικού επίπεδου που θα έπρεπε να διέπει αυτή τη στιγμή τον διάλογο και τη συζήτηση για ένα τόσο σοβαρό θέμα».

Βουλευτικές Εκλογές

«Είμαστε σε μια διαρκή κατάθεση και συζήτηση των δικών μας εισηγήσεων. Νομίζω ότι όλοι οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές χρειάζεται υπευθυνότητα. Είναι εδώ που έχει αποδείξει στην πράξη ο δικός μας πολιτικός χώρος ότι μπορεί να κουμαντάρει, να διαχειριστεί δύσκολες κρίσεις.

Οι δύο βάρκες που «πατά» ο Συναγερμός

Κληθείσα να απαντήσει αν ο ΔΗΣΥ θα παραμείνει στην αντιπολίτευση μετά το αποτέλεσμα των Βουλευτικών Εκλογών ή υπάρχει σενάριο ή σκέψη ή πρόθεση να συμμετέχει σε αυτήν την Κυβέρνηση, η Πρόεδρος του Κόμματος απάντησε πως «δεν υπάρχει κανένα άλλο σενάριο εκτός από αυτό που αποφάσισαν τα συλλογικά όργανα και αυτή η συζήτηση έχει λήξει περίπου εδώ και ενάμιση χρόνο».

«Δηλώνουμε υπεύθυνη αντιπολίτευση και το έχουμε δείξει μέχρι τώρα ότι το κάνουμε», κατέληξε η Αννίτα Δημητρίου.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα