Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο 49χρονος Ανδρέας - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία -Φωτογραφία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 12.03.2026 - 16:32
Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Αχιλλέως σε ηλικία 49 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια και τους φίλους του. 

Η Εξόδιος ακολουθία τoυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην Γεροσκήπου - Πάφος, 13/03/2026, ώρα 14:00.

Παράκληση όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για: τον Σύνδεσμο Θαλασσαιμίας Νοσοκομείου Πάφου και στο Ειδικό σχολείο Θεοσκέπαστης.

