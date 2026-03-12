Παραμένει άφαντη για ένα μήνα 17χρονη στη Λευκωσία - Νέα έκκληση από τις Αρχές -Δείτε φωτογραφία

Η 17χρονη περιγράφεται ως ύψους 1.60μ. περίπου και κατά την αναχώρηση της φορούσε μαύρη φόρμα και γκρίζα ζακέτα.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222, ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.