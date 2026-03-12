Video: Ένοπλος εισέβαλε με αυτοκίνητο σε συναγωγή στο Μίσιγκαν και άρχισε να πυροβολεί

Οι Αρχές μιλούν για σκόπιμη ενέργεια. Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη.

Δεν είναι σαφές για την ώρα αν υπάρχουν θύματα.





Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα αυτοκίνητο έπεσε σκόπιμα πάνω στη συναγωγή Temple Israel, μία από τις μεγαλύτερες στις ΗΠΑ που φιλοξενεί και σχολείο.

Αμέσως μετά ακούστηκαν πυροβολισμοί ενώ το όχημα πήρε φωτιά.





🇺🇸 Reports of an active shooter at Temple Israel in West Bloomfield, Michigan. A car also drove into the building and caught fire. pic.twitter.com/d1qJ2FDHXB

Η Εβραϊκή Ομοσπονδία του Ντιτρόιτ προέτρεψε τα εβραϊκά ιδρύματα να κλειδώσουν τις εγκαταστάσεις τους ώστε κανένας να μην εισέρχεται ή εξέρχεται στα κτίρια.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα