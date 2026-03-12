Πράσινο από τη Βουλή - Μπαίνουν φάροι στα βαν με κινητές κάμερες

Ο εισηγητής της πρότασης Σταύρος Παπαδούρης είπε ότι η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία για σκοπούς οδικής ασφάλειας και απρόσκοπτης οπτικής επαφής από τους διερχόμενους οδηγούς.

Είπε ότι δεν είναι στόχος τα φοροεισπρακτικά και φορομπηχτικά μέτρα και τα στατιστικά στοιχεία δεν δείχνουν ότι οι κάμερες μείωσαν τα τροχαία και δη τα θανατηφόρα. Με τον φάρο, εξήγησε, στόχος είναι να λέμε στους πολίτες ότι θέλουμε να σας αλλάξουμε την οδική συμπεριφορά και όχι να σας τιμωρήσουμε.

Ο βουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους είπε ότι η τροπολογία λέει κάτι το απλό και λογικό και επέκρινε το γεγονός ότι τα βανάκια για την ταχύτητα κρύβονται πίσω από κάδους, δέντρα και αλλού για να "πιάνουν τους οδηγούς σαν τα αμπελοπούλια" .

Υπενθύμισε ότι τα μέτρα με τις κάμερες θεσπίστηκαν για να αντιμετωπίσουν τα θανατηφόρα ατυχήματα και έπρεπε να είναι τοποθετημένες σε ώρες και χώρους που γίνονται τα περισσότερα θανατηφόρα και όχι να είναι φορομπηχτικό μέτρο.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι η πρόταση και οι τροπολογίες είναι προς την ορθή κατεύθυνση γιατί συμβάλουν στην πρόληψη και όχι στην είσπραξη τελών.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας είπε ότι η αστυνομία πρέπει να σεβαστεί τους σκοπούς για τους οποίους θεσπίστηκε η νομοθεσία εξ αρχής.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής είπε ότι η νομοθεσία έπασχε και έγινε φορομπηχτική πολιτική και με τις τροπολογίες και την πρόταση νόμου επιλύονται στρεβλώσεις.

Η ανεξάρτητη βουλευτής Ειρήνη Χαραλαμπίδου είπε ότι δεν μειώθηκαν τα θανατηφόρα και έπρεπε να υπάρξει επανεξέταση του θέματος που επιτυγχάνεται με την πρόταση και τις τροπολογίες.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Παπαγιάννης είπε ότι επρόκειτο για φορομπηχτική πολιτική και με τις προτάσεις και τροπολογίες αντιμετωπίζονται οι ελλείψεις.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Παύλος Μυλωνάς είπε ότι δεν πρέπει να τα φορτώσουμε όλα στην Αστυνομία που θα συνεχίσει να κάνει τη δουλεία της ενισχυμένη.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης είπε ότι η νέα βουλή πρέπει να δει το θέμα της κατάργησης των κινητών καμερών.

Σήμερα υπάρχουν είκοσι οχήματα με κινητές συσκευές φωτοεπισήμανσης και εκτιμάται ότι δεν θα είναι μεγάλο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προτεινόμενης ρύθμισης.

Ο προτεινόμενος νόμος θα τεθεί σε ισχύ τρεις μήνες μετά από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ