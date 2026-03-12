Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠράσινο από τη Βουλή - Μπαίνουν φάροι στα βαν με κινητές κάμερες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πράσινο από τη Βουλή - Μπαίνουν φάροι στα βαν με κινητές κάμερες

 12.03.2026 - 20:57
Πράσινο από τη Βουλή - Μπαίνουν φάροι στα βαν με κινητές κάμερες

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε την Πέμπτη πρόταση νόμου του βουλευτή Σταύρου Παπαδούρη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, ώστε οχήματα τα οποία μεταφέρουν κινητές συσκευές φωτοεπισήμανσης να φέρουν ενεργοποιημένη φωτεινή σήμανση στην οροφή τους κατά τη διάρκεια των ελέγχων αναφορικά με το όριο ταχύτητας (φάρος).

Ο εισηγητής της πρότασης Σταύρος Παπαδούρης είπε ότι η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία για σκοπούς οδικής ασφάλειας και απρόσκοπτης οπτικής επαφής από τους διερχόμενους οδηγούς.

Είπε ότι δεν είναι στόχος τα φοροεισπρακτικά και φορομπηχτικά μέτρα και τα στατιστικά στοιχεία δεν δείχνουν ότι οι κάμερες μείωσαν τα τροχαία και δη τα θανατηφόρα.  Με τον φάρο, εξήγησε, στόχος είναι να λέμε στους πολίτες ότι θέλουμε να σας αλλάξουμε την οδική συμπεριφορά και όχι να σας τιμωρήσουμε.

Ο βουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους είπε ότι η τροπολογία λέει κάτι το απλό και λογικό και επέκρινε το γεγονός ότι τα βανάκια για την ταχύτητα κρύβονται πίσω από κάδους, δέντρα και αλλού για να "πιάνουν τους οδηγούς σαν τα αμπελοπούλια" .

Υπενθύμισε ότι τα μέτρα με τις κάμερες θεσπίστηκαν για να αντιμετωπίσουν τα θανατηφόρα ατυχήματα και έπρεπε να είναι τοποθετημένες σε ώρες και χώρους που γίνονται τα περισσότερα θανατηφόρα και όχι να είναι φορομπηχτικό μέτρο.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι η πρόταση και οι τροπολογίες είναι προς την ορθή κατεύθυνση γιατί συμβάλουν στην πρόληψη και όχι στην είσπραξη τελών.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας είπε ότι η αστυνομία πρέπει να σεβαστεί τους σκοπούς για τους οποίους θεσπίστηκε η νομοθεσία εξ αρχής.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής είπε ότι η νομοθεσία έπασχε και έγινε φορομπηχτική πολιτική και με τις τροπολογίες και την πρόταση νόμου επιλύονται στρεβλώσεις.

Η ανεξάρτητη βουλευτής Ειρήνη Χαραλαμπίδου είπε ότι δεν μειώθηκαν τα θανατηφόρα και έπρεπε να υπάρξει επανεξέταση του θέματος που επιτυγχάνεται με την πρόταση και τις τροπολογίες.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Παπαγιάννης είπε ότι επρόκειτο για φορομπηχτική πολιτική και με τις προτάσεις και τροπολογίες αντιμετωπίζονται οι ελλείψεις.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Παύλος Μυλωνάς είπε ότι δεν πρέπει να τα φορτώσουμε όλα στην Αστυνομία που θα συνεχίσει να κάνει τη δουλεία της ενισχυμένη.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης είπε ότι η νέα βουλή πρέπει να δει το θέμα της κατάργησης των κινητών καμερών.

Σήμερα υπάρχουν είκοσι οχήματα με κινητές συσκευές φωτοεπισήμανσης και εκτιμάται ότι δεν θα είναι μεγάλο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προτεινόμενης ρύθμισης.

Ο προτεινόμενος νόμος θα τεθεί σε ισχύ τρεις μήνες μετά από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έρχονται αλλαγές για τους ΣΥΟΠ: Στα 57 έτη το όριο υπηρεσίας - Αυξήσεις σε επιδόματα και δυνατότητα μετάβασης σε ΣΥΠ
Κάιλι Τζένερ: Ανεβάζει το θερμόμετρο - Τόπλες σε άκρως αισθησιακή φωτογράφιση - «Θέλω να κάνω και άλλα παιδιά»
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Ανδρέας Νικολάου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο: Δύο πρόσωπα στο νοσοκομείο – Επέμβαση Πυροσβεστικής για διάσωση
OnlyFans: Εργαζόμενη με 2 δολάρια την ώρα πίσω από ακριβοπληρωμένο μοντέλο - «Είναι σπαρακτικό»
Αυξήσεις σε τρόφιμα, ρεύμα, τουρισμό και...επιτόκια – «Αλυσιδωτές επιπτώσεις από τη Μέση Ανατολή» - Πότε θα γίνουν αισθητές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Πυρ ομαδόν» από βουλευτές προς την Υπ. Γεωργίας - Ζήτησαν ξανά την παραίτησή της

 12.03.2026 - 20:50
LIVE: Απειλεί ο Λαριτζανί: Αν οι ΗΠΑ κόψουν το ρεύμα στο Ιράν σε μια ώρα, θα το κόψουμε σε όλη τη Μέση Ανατολή σε μισή

LIVE: Απειλεί ο Λαριτζανί: Αν οι ΗΠΑ κόψουν το ρεύμα στο Ιράν σε μια ώρα, θα το κόψουμε σε όλη τη Μέση Ανατολή σε μισή

Δεκατρείς ημέρες μετά το ξέσπασμα της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή, η ένταση παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθώς καμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές δεν φαίνεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε κινήσεις αποκλιμάκωσης.Την ίδια ώρα, δύο μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 Fighting Falcon απογειώθηκαν από την Αεροπορική Βάση Ανδρέας Παπανδρέου στο πλαίσιο προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Όλες οι εξελίξεις άμεσα και έγκυρα από το ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Απειλεί ο Λαριτζανί: Αν οι ΗΠΑ κόψουν το ρεύμα στο Ιράν σε μια ώρα, θα το κόψουμε σε όλη τη Μέση Ανατολή σε μισή

LIVE: Απειλεί ο Λαριτζανί: Αν οι ΗΠΑ κόψουν το ρεύμα στο Ιράν σε μια ώρα, θα το κόψουμε σε όλη τη Μέση Ανατολή σε μισή

  •  12.03.2026 - 06:23
Γκουτέρες: «Μέχρι την τελευταία ημέρα της θητείας μου θα κάνω ό,τι μπορώ για την επίλυση του Κυπριακού»

Γκουτέρες: «Μέχρι την τελευταία ημέρα της θητείας μου θα κάνω ό,τι μπορώ για την επίλυση του Κυπριακού»

  •  12.03.2026 - 18:46
Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια τροποποίηση νομοθεσίας-κανονισμών για τους ΣΥΟΠ - Τι αλλάζει

Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια τροποποίηση νομοθεσίας-κανονισμών για τους ΣΥΟΠ - Τι αλλάζει

  •  12.03.2026 - 19:27
Πράσινο από τη Βουλή - Μπαίνουν φάροι στα βαν με κινητές κάμερες

Πράσινο από τη Βουλή - Μπαίνουν φάροι στα βαν με κινητές κάμερες

  •  12.03.2026 - 20:57
Δημ. Κουρίου στην Επ. Εσωτερικών: «Απροετοίμαστοι και οι Βρετανοί, δεν υπήρχαν πρωτόκολλα, δεν ανέμεναν την επίθεση»

Δημ. Κουρίου στην Επ. Εσωτερικών: «Απροετοίμαστοι και οι Βρετανοί, δεν υπήρχαν πρωτόκολλα, δεν ανέμεναν την επίθεση»

  •  12.03.2026 - 17:39
Βρήκαν τον 37χρονο που ψέκασε με σπρέι υπάλληλο φωτοεπισήμανσης - Τον «έκαψε» μαρτυρία και φόρεσε χειροπέδες

Βρήκαν τον 37χρονο που ψέκασε με σπρέι υπάλληλο φωτοεπισήμανσης - Τον «έκαψε» μαρτυρία και φόρεσε χειροπέδες

  •  12.03.2026 - 17:47
Έπεσε θύμα διπλής απάτης πολίτης στη Λεμεσό - Πώς κατάφεραν να του πάρουν πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ

Έπεσε θύμα διπλής απάτης πολίτης στη Λεμεσό - Πώς κατάφεραν να του πάρουν πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ

  •  12.03.2026 - 19:04
«Πυρ ομαδόν» από βουλευτές προς την Υπ. Γεωργίας - Ζήτησαν ξανά την παραίτησή της

«Πυρ ομαδόν» από βουλευτές προς την Υπ. Γεωργίας - Ζήτησαν ξανά την παραίτησή της

  •  12.03.2026 - 20:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα