Συναγερμός στην πόλη Τροντχάιμ: Επίθεση σε συναγωγή

Ένοπλοι αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή γύρω από τη συναγωγή στο Τρόντχαϊμ της Νορβηγίας ύστερα από αναφορές για «περιστατικό» και πιθανή κατάσταση ομηρίας.

Οι λεπτομέρειες παραμένουν ανεπιβεβαίωτες εν μέσω αυξημένων συναγερμών ασφαλείας στην Ευρώπη μετά τις πρόσφατες εκρήξεις σε συναγωγές στο Βέλγιο και το Όσλο.