Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια τροποποίηση νομοθεσίας-κανονισμών για τους ΣΥΟΠ - Τι αλλάζει

Επίσης τροποποιήθηκαν οι κανονισμοί για τον Στρατό ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα πρόσληψης ΣΥΟΠ ως συμβασιούχου υπαξιωματικού (ΣΥΠ) με τον βαθμό του λοχία.

Η ψηφοφορία έγινε παρουσία του Υπουργού Άμυνας Βασίλη Πάλμα και στελεχών του ΓΕΕΦ.

Το νομοσχέδιο και οι κανονισμοί εντάσσονται στη συνολική στρατηγική για την οικονομική και επαγγελματική αναβάθμιση των ΣΥΟΠ μέσω της παροχής δυνατότητας μετεξέλιξής τους σε ΣΥΠ και της παροχής ουσιαστικών κινήτρων παραμονής τους στην ΕΦ, με άμεσο και κυρίαρχο στόχο την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΦ και τη διατήρηση της επιχειρησιακής της ετοιμότητας.

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα αυξηθεί το ύψος των επιδομάτων που λαμβάνουν οι ΣΥΟΠ και θα επεκταθεί και το όριο ηλικίας για διεκδίκηση κενών θέσεων ΣΥΟΠ από το εικοστό έβδομο στο τριακοστό πέμπτο έτος. Ως εκ τούτου, θα παρασχεθεί η δυνατότητα διεκδίκησης θέσης ΣΥΟΠ και σύναψης σύμβασης απασχόλησης σε περισσότερα πρόσωπα.

Η ρύθμιση προέκυψε από τη διαπίστωση ότι σημαντικός αριθμός ΣΥΟΠ, ο οποίος έχει ήδη τύχει πολυετούς εκπαίδευσης και έχει αποκτήσει ουσιαστική επιχειρησιακή εμπειρία, θα οδηγηθεί σε τερματισμό της υπηρεσίας του με τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού δεύτερου (42ου) έτους της ηλικίας του.

Η απώλεια αυτού του ανθρώπινου δυναμικού συνεπάγεται αφενός επιχειρησιακό κενό και αφετέρου απώλεια στην εκπαίδευση και εξειδίκευση, όπου έχει επενδύσει το κράτος. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη τροποποίηση θα συμβάλει στη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Εθνικής Φρουράς, καθώς θα παραμείνει στις τάξεις της κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Συναφώς, θα αποφευχθεί ο ταυτόχρονος τερματισμός της υπηρεσίας ενός σημαντικού αριθμού ΣΥΟΠ.

Περαιτέρω, με τους κανονισμούς θεσμοθετείται η πορεία υπηρεσιακής ανέλιξης των ΣΥΟΠ, αναγνωρίζεται η επιχειρησιακή εμπειρία και προσφορά τους, ενισχύεται η ελκυστικότητα και βιωσιμότητα του θεσμού και διασφαλίζεται η διατήρηση προσωπικού με αποδεδειγμένη εκπαίδευση και προϋπηρεσία.

Ειδικότερα, στους κανονισμούς καθορίζονται κριτήρια επιλογής, τα οποία περιλαμβάνουν γραπτές εξετάσεις σε στρατιωτικά αντικείμενα και αξιολόγηση γνώσεων και ικανοτήτων, ώστε να διασφαλιστεί ότι η μετεξέλιξη βασίζεται σε αξιοκρατικές διαδικασίες.

Παράλληλα, διασφαλίζεται η συνέχιση της υπηρεσιακής ταυτότητας του προσωπικού, καθώς οι προερχόμενοι από ΣΥΟΠ συνεχίζουν να ανήκουν στους ίδιους κλάδους, κοινά σώματα και όπλα, ενώ η αρχαιότητά τους θα καθοριστεί με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στις επιλογικές διαδικασίες για την πρόσληψή τους ως ΣΥΠ.

Σημειώνεται ότι τα πρόσωπα που δεν θα επιτύχουν στις εξετάσεις θα συνεχίσουν να υπηρετούν ως ΣΥΟΠ μέχρι το πεντηκοστό έβδομο (57ο) έτος της ηλικίας τους, θα συνυπολογίζονται όλα τα έτη υπηρεσίας τους και θα λαμβάνουν ένα εφάπαξ ποσό.

Σε ό,τι αφορά το υπηρεσιακό και οικονομικό καθεστώς που θα έχουν οι νέοι ΣΥΠ, οι κανονισμοί διαλαμβάνουν ότι ο ανώτατος βαθμός ανέλιξής τους θα είναι ο βαθμός του αρχιλοχία (Κλίμακα Α8), δικαίωμα συμμετοχής σε επιλογική διαδικασία θα έχουν οι ΣΥΟΠ που διανύουν το δέκατο έτος υπηρεσίας ή έχουν συμπληρώσει υπηρεσία μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας.

Παράλληλα τυχόν επιδόματα που λάμβαναν ως ΣΥΟΠ θα τερματίζονται, ώστε να εναρμονιστούν με το καθεστώς των ΣΥΠ. Ωστόσο, έπειτα από σχετική εισήγηση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, οι κανονισμοί διαλαμβάνουν πρόνοιες για το ύψος του ειδικού μηνιαίου επιδόματος που θα λαμβάνει ένας ΣΥΟΠ ο οποίος προσλαμβάνεται ως ΣΥΠ.

Εφαρμόζεται ειδική ρύθμιση για τη μισθοδοτική τους τοποθέτηση, ώστε να μην υφίσταται μείωση απολαβών, σε περίπτωση που ο μισθός τους ως ΣΥΟΠ υπερέβαινε την αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας του λοχία. Ειδικότερα, διασφαλίζεται ότι ο μισθός που θα καταβάλλεται σε ΣΥΟΠ ο οποίος διορίζεται ως ΣΥΠ θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος από τον μισθό που λάμβανε πριν τον διορισμό του.

Τοποθετήσεις Βουλευτών

Ο Πρόεδρος της επιτροπής άμυνας, βουλευτής της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος ανέφερε ότι το νομοσχέδιο βελτιώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την επαγγελματική προοπτική των συμβασιούχων οπλιτών.

Ανέφερε όμως υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία χρήζουν χειρισμού και περαιτέρω βελτίωσης, δεδομένου ότι αυτοί οι κανονισμοί και το νομοσχέδιο εντάσσονται σε μία συνολική στρατηγική για την επαγγελματική και την οικονομική αναβάθμιση των συμβασιούχων οπλιτών.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης ανέφερε ότι το ζήτημα της αναβάθμισης των ΣΥΟΠ άπτεται τις επιχειρησιακής ετοιμότητας της ΕΦ και της άμυνας της πατρίδας μας, προσθέτοντας ότι έχει σημασία και η σύνταξη που θα παίρνουν οι ΣΥΟΠ.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας είπε ότι οι ΣΥΟΠ είναι η σπονδυλική στήλη της ΕΦ. Κάλεσε το ΥΠΑΜ να ασχοληθεί και με το θέμα της εφεδρείας για καλύτερη οργάνωση.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης κάλεσε το Υπουργείο να εγκύψει και στο ζήτημα των γυναικών υπαξιωματικών της Εθνικής Φρουράς που αφέθηκε και κατέστη δισεπίλυτο.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα ανέφερε ότι η παράταση ορίου ηλικίας στο 57ο έτος επιλύει το πρόβλημα για το μέλλον των οπλιτών, χαρακτηρίζοντας σημαντικό και το ζήτημα της ανέλιξης στο βαθμό του λοχία. Κάλεσε επίσης να αντιμετωπιστεί και το ζήτημα των γυναικών εθελοντών υπαξιωματικών.

Και η ανεξάρτητη βουλεύτρια Αλεξάνδρα Ατταλίδου αναφέρθηκε στο ζήτημα των γυναικών λέγοντας ότι πρόκειται για μια αδικία που πλήττει την αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης, αρχές που κατοχυρώνονται τόσο από το Σύνταγμα όσο και από το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου είπε ότι λόγω της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας χάσαμε κόσμο από την Εθνική Φρουρά, ο οποίος έχει λάβει σημαντική εκπαίδευση και απέκτησε δεξιότητες. Κάλεσε και αυτός το ΥΠΑΜ να λύσει το ζήτημα με τις γυναίκες εθελόντριες.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Κάρουλλας ανέφερε ότι τα νομοθετήματα αφορούν την ετοιμότητα και επιχειρησιακή επάρκεια της άμυνας της χώρας μας. Ανέφερε ότι με την μείωση της θητείας τέθηκε η ανάγκη να δημιουργηθεί ένας σύγχρονος, επαγγελματικός στρατός και έγιναν προσλήψεις ΣΥΟΠ και η αβεβαιότητα και ανασφάλεια επιλύονται με τη ψήφιση του ν/σ και των κανονισμών.

Επίσης από τον ΔΗΣΥ η βουλεύτρια Ρίτα Σούπερμαν ανέφερε ότι οι γυναίκες εθελόντριες δεν έτυχαν της ίδιας μεταχείρισης στις προαγωγές και κατ' επέκταση παίρνουν χαμηλές συντάξεις και κάλεσε το ΥΠΑΜ επιτέλους να το λύσει.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι η μοναδική ισότητα που έχει νόημα για τους πολίτες είναι η ισότητα απέναντι στους νόμους. Ανέφερε ότι θα ψηφίσει υπέρ γιατί αυτό επιβάλλει η κοινή λογική, ο κοινός νους και η αίσθηση που έχει για το τι πάει να πει αμυντική θωράκιση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ