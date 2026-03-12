Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί του Τζόκερ - Μάθε αν κέρδισες

 12.03.2026 - 22:05
Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί του Τζόκερ - Μάθε αν κέρδισες

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/3) η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 33, 23, 6, 12, 42 και Τζόκερ το 18.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Eγκρίθηκε πρόταση νόμου για τα deepfakes στην Κύπρο

 12.03.2026 - 21:56
Η Βουλή ψήφισε νόμο για άδειες έργων ηλεκτρισμού, προτεραιότητα σύνδεσης και διαφάνεια στο δίκτυο

 12.03.2026 - 22:31
Δεκατρείς ημέρες μετά το ξέσπασμα της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή, η ένταση παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθώς καμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές δεν φαίνεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε κινήσεις αποκλιμάκωσης.Την ίδια ώρα, δύο μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 Fighting Falcon απογειώθηκαν από την Αεροπορική Βάση Ανδρέας Παπανδρέου στο πλαίσιο προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Όλες οι εξελίξεις άμεσα και έγκυρα από το ThemaOnline:

