«Ανίκητοι»: Ο Λευκός Οίκος έκανε τον πόλεμο στο Ιράν... βιντεοπαιχνίδι, δείτε την ανάρτηση

LIVE: Νετανιάχου για Ιράν: «Εξαλείψαμε τον παλιό τύραννο, ο νέος δεν τολμά να εμφανιστεί»
Δεκατρείς ημέρες μετά το ξέσπασμα της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή, η ένταση παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθώς καμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές δεν φαίνεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε κινήσεις αποκλιμάκωσης.Την ίδια ώρα, δύο μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 Fighting Falcon απογειώθηκαν από την Αεροπορική Βάση Ανδρέας Παπανδρέου στο πλαίσιο προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Όλες οι εξελίξεις άμεσα και έγκυρα από το ThemaOnline: