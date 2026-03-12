«Ανίκητοι»: Ο Λευκός Οίκος έκανε τον πόλεμο στο Ιράν... βιντεοπαιχνίδι, δείτε την ανάρτηση

Συγκεκριμένα, ακολουθώντας το μοτίβο που έχει συνηθίσει μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία, ανέβασε ένα βίντεο στον λογαριασμό του στο X όπου παρομοιάζει τις πολεμικές επιχειρήσεις και τα πλήγματα κατά του Ιράν με βιντεοπαιχνίδια.

Έτσι, με τον γενικό τίτλο «Επιχείρηση Επική Οργή» και τη συνοδευτική φράση «Undefeated» (Ανίκητοι), συνδυάζει πλάνα που δίνει κατά καιρούς στη δημοσιότητα ο αμερικανικός στρατός από χτυπήματα σε ιρανικούς στόχους, με διάφορα videogames.



Δείτε την ανάρτηση





ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα