Ιράν – Ισραήλ – ΗΠΑ: Ο πόλεμος μαίνεται, τα τάνκερ καίγονται και οι απειλές συνεχίζονται

Το Ισραήλ αναφέρει ότι ξεκίνησε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον της ιρανικής πρωτεύουσας Τεχεράνης

Αυτό έρχεται λίγες ώρες αφότου μια δήλωση που αποδίδεται στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν διαβάστηκε στην κρατικά ελεγχόμενη τηλεόραση - ήταν η πρώτη του από τότε που ανέλαβε την εξουσία και περιελάμβανε δέσμευση να συνεχίσει να μπλοκάρει τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που διαδέχθηκε τον πατέρα του. Υπάρχουν εικασίες ότι έχει τραυματιστεί ή ακόμη και σκοτωθεί, κάτι που εντάθηκαν μετά την σημερινή δήλωση.

Εκατέρωθεν απειλές

Η σημερινή ημέρα, χαρακτηρίστηκε και απο τις απειλές που εκτοξέυτηκαν εκατέρωθεν.

Το Ισραήλ «συντρίβει» Ιράν και Χεζμπολάχ. Ο νέος ηγέτης του Ιράν «δεν μπορεί να δείξει το πρόσωπό του δημόσια», ανέφερε, μεταξύ άλλων ο ισραηλινός πρωθυπουργός σε διάγγελμά του, το απόγευμα της Πέμπτης.

«Ο Τραμπ λέει ότι στοχεύει σε μια γρήγορη νίκη. Το να ξεκινάς πολέμους είναι εύκολο, αλλά ο τερματισμός τους δεν μπορεί να γίνει με λίγα tweets. Δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι να παραδεχτείτε το λάθος σας και να πληρώσετε το τίμημα» ανέφερε σε μήνυμά του ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν Αλί Λαριτζανί.

«Το Ιράν είναι κοντά στην ήττα. Αυτό δεν πάει να πει ότι θα σταματήσουμε αμέσως, αλλά αυτοί θα το κάνουν», ανέφερε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ζωντανή η σύζυγος του Αλί Χαμενεΐ

Την ίδια ώρα, το ιρανικό πρακτορείο Fars News Agency, μετέδωσε επικαλούμενο πληροφορίες των Φρουρών της Επανάστασης, ότι η Μανσούρε Χοτζαστέ Μπαγκερζάντε, σύζυγος του νεκρού πλέον ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, βρίσκεται εν ζωή.

Η διευκρίνιση ήρθε έπειτα από έντονη φημολογία και αναφορές σε κρατικά μέσα που υποστήριζαν ότι είχε σκοτωθεί κατά την επίθεση εναντίον της κατοικίας του Χαμενεΐ.

Τα ερωτήματα ενισχύθηκαν όταν ο νέος ανώτατος ηγέτης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν έκανε καμία αναφορά στον θάνατο της μητέρας του στην πρώτη του δημόσια δήλωση. Σύμφωνα με το Fars, από την επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου επιβεβαιώθηκε ότι σκοτώθηκαν η κόρη, ο γαμπρός και ένας εγγονός του Αλί Χαμενεΐ, ενώ νεκρή φέρεται να είναι και μία από τις νύφες της οικογένειας.

Τα τάνκερ καίγονται στα στενά του Ορμούζ

Τουλάχιστον τρία ακόμη φορτηγά πλοία δέχτηκαν επίθεση στον Κόλπο, προφανώς από το Ιράν. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι ιρανικές δυνάμεις βρίσκονταν πίσω από τουλάχιστον μία επίθεση.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη επιχειρεί να αντικρούσει κατηγορίες της Ουάσινγκτον σχετικά με την ασφάλεια στη θαλάσσια περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Ματζίντ Ταχτ Ραβανσί δήλωσε ότι το Ιράν δεν έχει τοποθετήσει νάρκες στην περιοχή, απορρίπτοντας τις κατηγορίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περί επιθέσεων από «28 ιρανικά ναρκοθετικά σκάφη».

Παρότι η ναυσιπλοΐα στο στενό έχει περιοριστεί δραστικά, ο ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι ορισμένες χώρες έχουν ήδη ζητήσει και λάβει άδεια διέλευσης. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, η διέλευση πλοίων μπορεί να πραγματοποιείται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και σε συντονισμό με το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Υψηλό ρεκόρ για το πετρέλαιο

Η κατάσταση αυτή, οδήγησε σε νέο ράλι, τις τιμές του πετρελαίου. Το πετρέλαιο Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας έκλεισε σήμερα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Αύγουστο του 2022.

Η τιμή του Μπρεντ έφτασε τα 100,46 δολάρια (+9,2%), αφού προηγουμένως είχε ανέβει και στα 101,60 δολάρια το βαρέλι.

Το αμερικανικό αργό (WTI) έκλεισε στα 95,70 δολάρια (+9,7%), επίσης στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022, λόγω της έντονης ανησυχίας που επικρατεί στις αγορές εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σε εξέλιξη ο πυραυλικός πόλεμος και οι βομβαρδισμοί

Η σύγκρουση εξαπλώνεται και σε άλλες χώρες της περιοχής. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει κύμα εισερχόμενων πυραύλων και drones.

Το Γενικό Επιτελείο ανέφερε ότι οι εκρήξεις που ακούγονται στην περιοχή οφείλονται σε αναχαιτίσεις από τα συστήματα αεράμυνας.

Από την άλλη, χιλιάδες στόχοι έχουν πληγεί στο Ιράν Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του διακλαδικού Στρατηγείου των ΗΠΑ, αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM), από την έναρξη των επιχειρήσεων στις 28 Φεβρουαρίου έχουν πληγεί περίπου 6.000 στόχοι στο Ιράν.

Συνεχίζεται το σφυροκόπημα στον Λίβανο

Πολλά ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στην καρδιά της Βηρυτού, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, την ώρα που το Ισραήλ απειλεί να «καταλάβει εδάφη» του Λιβάνου.

Από τις 2 Μαρτίου στον πόλεμο αυτόν έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 687 άνθρωποι –οι 98 ήταν παιδιά– και οι εκτοπισμένοι ανέρχονται σε 800.000, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των λιβανέζικων αρχών.

Οι εκρήξεις προκάλεσαν πανικό και ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού υψώθηκε από ένα κτίριο της συνοικίας Μπασούρα, κοντά στην έδρα της κυβέρνησης και πολλών επιχειρήσεων.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι «εξαπέλυσε σειρά πληγμάτων σε τρομοκρατικές υποδομές της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό», αφού προηγουμένως προειδοποίησε τους κατοίκους να φύγουν από το κέντρο της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, η σιιτική οργάνωση «έκρυβε εκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσει τη δράση της» κάτω από το εν λόγω κτίριο.

