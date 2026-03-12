«Πυρ ομαδόν» από βουλευτές προς την Υπ. Γεωργίας - Ζήτησαν ξανά την παραίτησή της

Βουλευτές, κυρίως από τον ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ, άσκησαν εντονότατη κριτική κατά της Υπουργού και επέκριναν τους χειρισμούς της τόσο στο υδατικό, όσο και στον αφθώδη πυρετό και τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού. Κάποιοι κάλεσαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να την παύσει ενώ από πλευράς ΔΗΣΥ επικρίθηκε έντονα η απάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη την Τετάρτη σε ερώτηση για την τοποθέτηση του κόμματος για παραίτηση και επίσης η τοποθέτηση του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου.

Τέθηκε από όλους και όλες που πήραν τον λόγο ότι για το υδατικό απαιτείται μια ολιστική πολιτική και μια σωστή διαχείριση.

Ο νόμος ψηφίστηκε με 23 ψήφους υπέρ, δύο εναντίον και 14 αποχές.

Τι λέει η τροποποίηση του νόμου

Όπως επεξηγήθηκε κατά την συζήτηση του θέματος, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, για την επιλογή και εφαρμογή των δημόσιων επενδυτικών έργων ο Υπουργός Οικονομικών καθορίζει τις διαδικασίες, τη μεθοδολογία, τα κριτήρια και άλλες απαιτήσεις μέσω κανονισμών ή οδηγιών.

Με την παραχώρηση της προτεινόμενης παρέκκλισης μέχρι το τέλος του 2026 παρέχεται η δυνατότητα, για σκοπούς αντιμετώπισης της ανάγκης υδροδότησης και διασφάλισης της επάρκειας των υδατικών πόρων, έργα που αφορούν στην προμήθεια/παραγωγή πόσιμου νερού μέσω αφαλάτωσης να υλοποιούνται με απλουστευμένες διαδικασίες, χωρίς να τηρούνται οι διατάξεις άρθρων της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η παρέκκλιση αφορά στην υποχρέωση εκπόνησης μελέτης οικονομικής βιωσιμότητας πριν από την προκήρυξη διαγωνισμού για τα έργα. Διευκρινίζεται ότι λοιπές μελέτες, όπως οι περιβαλλοντικές, καθώς και οι διαδικασίες προκήρυξης και κατακύρωσης προσφορών που απαιτούνται σε τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να τηρηθούν.

Τοποθετήσεις Βουλευτών

Η βουλευτής Λευκωσίας Ειρήνη Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Γεωργίας κρίνεται γιατί έχουμε πρόβλημα λειψυδρίας στην Κύπρο γιατί "δεν κάνουν την δουλειά τους όπως πρέπει".

Είπε ότι το Υπουργείο "μας εκθέτει για μια ακόμη φορά" και επέκρινε το γεγονός ότι δεν γίνεται μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας. Η κ. Χαραλαμπίδου είπε ότι είναι καιρός να αρχίσουμε να είμαστε αυστηροί στην κρίση μας γιατί φεύγουν εκατομμύρια κόστος για το δημόσιο, κόστος για το φορολογούμενο πολίτη και "δεν μπορεί να προσφέρουμε συνέχεια άλλοθι στα λάθη οποιουδήποτε Υπουργού".

Η ανεξάρτητη βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου είπε ότι πέρσι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πανηγυρικά είπε ότι λύσαμε το υδατικό και "ζητιανέψαμε για να αποκτήσουμε αφαλατώσεις". Ανέφερε ότι η ίδια ανησυχεί όταν ακούει για παράκαμψη κανονισμών "γιατί συνήθως κάποιοι θα ωφεληθούν".

Για την Υπουργό Γεωργίας διερωτήθηκε "πόσα ακόμα πρέπει να ανεχθεί αυτή η Βουλή από αυτό το Υπουργείο;" αναφερόμενη στις μελέτες για τον Ακάμα που δεν δόθηκαν στη Βουλή, για το θέμα του Κούρρη, την λειψυδρία, τα φράγματα, τις πυρκαγιές και τον αφθώδη.

Είπε ότι ο ΠτΔ "έπρεπε ήδη να την είχε αλλάξει από την πυρκαγιά του καλοκαιριού".

Ο βουλευτής των Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου ανέφερε ότι δεν κατανοεί γιατί έχουμε ενώπιόν μας αυτό το νομοσχέδιο όταν υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία-πλαίσιο για τα νερά που λέει ξεκάθαρα ότι για λόγους ανταγωνισμού πρέπει τα κράτη μέλη να ανακτούν το κόστος του νερού.

Επομένως, οποιαδήποτε δημοσιονομική μελέτη έπρεπε να το λάβει υπόψη του αυτό, εξήγησε.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι ήταν ο πρώτος που διαπίστωσε ότι αργά ή γρήγορα η Υπουργός "θα τα έκανε θάλασσα" διότι σε θέσεις υψηλών απαιτήσεων "και όταν καταλαμβάνονται από αυτούς που δεν έχουν τα ανάλογα προσόντα" θα ήταν σε αδιέξοδο.

Επέκρινε και τους χειρισμούς στον αφθώδη πυρετό και στην πυρκαγιά της ορεινής Λεμεσού.

Ο Παύλος Μυλωνάς του ΔΗΚΟ αναφέρθηκε στις ΑΠΕ και είπε ότι ο κόσμος κλήθηκε να βάλει φωτοβολταϊκά και τώρα καλείται να αγοράσει μπαταρίες για αποθήκευση. Για τις επικρίσεις για το υδατικό είπε ότι μπορούμε να καταλογίσουμε πολλά στην κ. Παναγιώτου αλλά διερωτήθηκε αν κανείς είναι σε θέση να τερματίσει την ανομβρία.

Είπε επίσης ότι χρειάζεται να κάνουμε μια εξαίρεση για να έχουμε νερό το καλοκαίρι.

Ο βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης είπε ότι στην έκθεση καταγράφεται σαφώς ότι γίνεται εξαίρεση για την μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας για να έχουμε νερό σύντομα, και δεν αφορά καμία παρέκκλιση για το περιβάλλον ή οτιδήποτε άλλο.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας είπε ότι το μείζον είναι να επιδιορθωθούν τα συστήματα ύδρευσης και άρδευσης γιατί χάνουμε το 60% του νερού από ελαττωματικά συστήματα και από ελλείψεις στα φράγματα.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου είπε ότι "κατανοεί τον ενθουσιασμό που μπορεί να υπάρχει λόγω προεκλογικής εκστρατείας, αλλά δεν μπορούμε αυτόν τον ενθουσιασμό να τον αφήνουμε να μας παρασέρνει, να μην ασκούμε σωστά την κρίση μας και να μην εξακριβώνουμε τα σωστά γεγονότα".

Υπέδειξε ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο ζητά μια ρητή εξαίρεση από το νόμο για την εκπόνηση έκθεσης για την οικονομική βιωσιμότητα και είναι η μοναδική εξαίρεση από όλες τις μελέτες που πρέπει να γίνουν περιλαμβανομένων και των μελετών για το περιβάλλον.

Πρόσθεσε ότι αναφέρθηκε ρητά από το ΥΠΟΙΚ ότι αυτό το πρότζεκτ πρέπει να ολοκληρωθεί και ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί εντός του 2026.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου είπε ότι συζητάμε σήμερα για την εξαίρεση εξαιτίας της "ανικανότητας αυτής της Κυβέρνησης που δεν έκανε όσα έπρεπε να κάνει μέχρι σήμερα, να δούμε πώς θα επισπεύσουμε κάποιες διαδικασίες για να έχουμε επιπλέον μονάδες αφαλάτωσης, που δεν μεριμνήσαμε να τις έχουμε προηγουμένως, ενώ γνωρίζαμε τις ανάγκες".

Επέκρινε την κ. Παναγιώτου και την Κυβέρνηση που εναπόθεσε τις ελπίδες της στην Αγία Ελένη για να λύσει το υδατικό και που δεν κάνει την αυτοκριτική της.

Διερωτήθηκε πότε αυτή η Κυβέρνηση θα αναλάβει τις ευθύνες της σε ένα επιτακτικό θέμα που αντιμετωπίζει η Κύπρος και η Μεσόγειος, αυτό της κλιματικής αλλαγής.

Είπε ότι το κόμμα του θα τηρήσει αποχή προσθέτοντας ότι "δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτή την Κυβέρνηση. Δεν θέλουμε να δημιουργηθεί αυτό το προηγούμενο και την ίδια ώρα δεν θέλουμε να είμαστε συνένοχοι σε ότι μπορεί να προκύψει από αυτές τις διαδικασίες που προβλέπει η εξαίρεση που ζητά την Κυβέρνηση".

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης είπε ότι καλούμαστε να ψηφίσουμε μια εξαίρεση και αυτή η συζήτηση και ψήφιση δεν πρέπει να συγχέονται με τις ανικανότητες της Κυβέρνησης ή της Υπουργού.

Ανέφερε ότι ο ίδιος ζήτησε παραιτήσεις Υπουργών πολλές φορές, αλλά δεν είναι της ώρας γιατί «τώρα συζητάμε κάτι άλλο».

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά είπε ότι είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε μέτρα και νομοθετικά και άλλα για να αποφύγουμε την κρίση. Ωστόσο επέκρινε και αυτός την Υπουργό για χειρισμούς της σε διάφορα θέματα και το κόμμα ζήτησε την παραίτησή της. Έψεξε και το γεγονός ότι υπήρξε επίθεση στον ΔΗΣΥ που ζήτησε παραίτηση "από κάποιον που πληρώνεται από τον κόσμο εδώ και χρόνια για να κάνει αυτές τις επιθέσεις κυρίως στο Συναγερμό".

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρίστος Ορφανίδης εξέφρασε αμφιβολίας για την παράκαμψη της μελέτης οικονομικής βιωσιμότητας.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου είπε ότι η ανομβρία είναι του Θεού και η λειψυδρία είναι "από την ατζαμοσύνη των ανθρώπων". Ανέφερε ότι το 2026 δεν γίνεται να μην ανακυκλώνουμε το νερό μας όταν στο γειτονικό Ισραήλ, το 95% του νερού που χρησιμοποιούν είναι ανακυκλώσιμο. Ανέφερε ότι χρειάζεται μια εθνική πολιτική για την λειψυδρία σε μια ευρωπαϊκή χώρα.

