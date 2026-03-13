«Κραυγή απόγνωσης» από γονείς στο Καϊμακλί: 6 Ελληνοκύπριοι και 170 παιδιά από τρίτες χώρες στο Νηπιαγωγείο

Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 13.03.2026 - 15:56
Το Γ’ Δημοτικό Σχολείο Καϊμακλίου και το Γ’ Νηπιαγωγείο Καϊμακλίου επισκέφθηκε την Παρασκευή αντιπροσωπεία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, αποτελούμενη από τον Πρόεδρό της, Βουλευτή του ΔΗΚΟ, Παύλο Μυλωνά και τους Βουλευτές Δημήτρη Δημητρίου (ΔΗΣΥ), Χρίστο Χριστοφίδη (ΑΚΕΛ) και Χρύση Παντελίδη (ΔΗΚΟ) στην παρουσία του Δημάρχου Λευκωσίας, Χαράλαμπου Προύντζου, εκπροσώπων της ΠΟΕΔ, της Σχολικής Εφορείας, Συνδέσμων Γονέων και εκπαιδευτικών.

Σε δήλωσή του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Μυλωνάς ανέφερε ότι η επίσκεψη έγινε έπειτα από απαίτηση γονέων μαθητών, προσθέτοντας ότι «ακούσαμε τα θέματα τα οποία ήθελαν να μας μεταφέρουν». Όπως είπε, «υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε σχέση με τη δημογραφική αλλοίωση της περιοχής και την παρουσία στο νηπιαγωγείο 6 Ε/κ παιδιών και 170 παιδιών από τρίτες χώρες», προσθέτοντας ότι «δημιουργούνται θέματα όπως και στα δημοτικά σχολεία (της περιοχής), όπου πέραν του 50%, όπως μας λέχθηκε, είναι παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία».

«Γίνεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους εκπαιδευτικούς για την ελληνομάθεια και τη δημιουργία συνθηκών ομαλής εκπαιδευτικής λειτουργίας», τόνισε ο κ. Μυλωνάς. Παρόλα αυτά, σημείωσε, «υπάρχουν θέματα τα οποία εκπηγάζουν πολλές φορές από την έλλειψη επικοινωνίας των γονιών των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία, είτε γιατί εργάζονται, είτε γιατί αρνούνται, είτε γιατί δεν μπορούν οι μητέρες να επισκεφθούν τα σχολεία κατά την κρίση τους».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας έκανε λόγο για «κραυγή απόγνωσης από τους γονείς», προσθέτοντας ότι «έχουν παραμείνει ελάχιστα παιδιά». Πρόσθεσε ότι οι γονείς έθεσαν ζητήματα μετεγγραφών και διασκορπισμού των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία σε διάφορα σχολεία. «Όπως μας λέχθηκε, πάρα πολλοί αραβόφωνοι μεταφέρουν τα παιδιά τους από άλλες περιοχές σε αυτό το σχολείο γιατί εκεί είναι τα περισσότερα παιδιά», εξήγησε στο ΚΥΠΕ, σημειώνοντας ότι ζητήθηκε διερμηνέας για την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ γονιών. «Υπάρχουν περιπτώσεις, ελάχιστες βέβαια, όπου υπάρχει πλήρης άρνηση επικοινωνίας», συμπλήρωσε.

«Καταβάλλονται όλες οι προσπάθειες να επιλυθούν τα προβλήματα, αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι η επίλυση των προβλημάτων είναι εξαιρετικά δύσκολη, λόγω ακριβώς της δημιουργίας εκεί μεγάλης κοινότητας του τοπικού πληθυσμού από συγκεκριμένη αραβική χώρα και περιοχή», ανέφερε ο κ. Μυλωνάς, υποδεικνύοντας ότι χρειάζονται και άλλες κοινωνικές δράσεις εκτός σχολικής μονάδας για την καλύτερη δυνατή επικοινωνία με τους γονείς.

«Χρειάζεται επίσης να στηριχθούν οι Κύπριοι κάτοικοι της περιοχής. Δεν ευθύνονται σε τίποτε σε σχέση με την ανάγκη τα παιδιά τους να έχουν όλα εκείνα τα οποία πρέπει να έχουν τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, όπως βεβαίως και τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία που βρίσκονται σε αυτόν τον χώρο», συμπλήρωσε.

«Είναι σύνθετα και πολύπλοκα τα ζητήματα. Πρέπει να παραδεχτώ ότι καταβάλλονται πάρα πολλές προσπάθειες από όλες τις πλευρές, ωστόσο δεν είναι τόσο εύκολη η επίλυση των προβλημάτων», κατέληξε.

