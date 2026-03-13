Παρασκευή και 13: Γιατί θεωρείται «γρουσούζικη» μέρα

Από πού προέρχεται, ωστόσο, η προληπτική πεποίθηση ότι η μέρα αυτή είναι γρουσούζικη;

Η πρόληψη για την Παρασκευή και 13 διαδόθηκε αρχικά στις αγγλόφωνες χώρες κατά τον 19ο αιώνα. Ωστόσο, η παγκόσμια αναγνώριση της ήρθε μέσω της διάσημης ταινίας τρόμου «Παρασκευή και 13» που κυκλοφόρησε το 1980. Το κινηματογραφικό αυτό έργο συνέβαλε, μάλιστα, καθοριστικά στην εδραίωση αυτής της δεισιδαιμονίας σε χώρες που παραδοσιακά δεν την ακολουθούσαν.

Η προέλευση της… γρουσούζικης μέρας

Υπάρχουν πολλαπλές θεωρίες που επιχειρούν να εξηγήσουν γιατί η Παρασκευή και 13 θεωρείται «γρουσούζικη» ημέρα. Καθεμιά από αυτές, συνδέεται σημαντικά γεγονότα είτε ιστορικής είτε θρησκευτικής φύσεως που σημάδεψαν, ωστόσο, τη συλλογική μνήμη.

Μία από τις πιο διαδεδομένες θεωρίες αναφέρεται στις 13 Οκτωβρίου 1307, όταν το Τάγμα των Ναϊτών υπέστη εξολόθρευση από τον στρατό του βασιλιά Φιλίππου της Γαλλίας. Το γεγονός αυτό συνέβη Παρασκευή και 13, δημιουργώντας μια ισχυρή συσχέτιση με την ατυχία.

Εξηγήσεις για την «ατυχία» αυτής της ημέρας προσφέρουν, όμως, και οι χριστιανικές παραδόσεις με βιβλικές αφηγήσεις να επισημαίνουν ότι την Παρασκευή η Εύα προσέφερε στον Αδάμ τον απαγορευμένο καρπό, γεγονός που οδήγησε στην εκδίωξή τους από τον Παράδεισο.

Επιπρόσθετα, η μεγάλη πλημμύρα που περιγράφεται στη Βίβλο φέρεται να συνέβη επίσης Παρασκευή, όπως επίσης και η σταύρωση του Χριστού.

Η συμβολική σημασία του αριθμού 13

Όσο για τον αριθμό 13 που θεωρείται κατεξοχήν ατυχής, υποστηρίζεται ότι αυτό συμβαίνει επειδή διαταράσσει την αρμονία του 12, που εμφανίζεται συχνά σε θρησκευτικές και μυθολογικές παραδόσεις.

Οι 12 Θεοί του Ολύμπου, οι 12 άθλοι του Ηρακλή, οι 12 φυλές του Ισραήλ, οι 12 μαθητές του Χριστού και οι 12 Ιμάμηδες αποτελούν παραδείγματα αυτής της συμβολικής τελειότητας, με την προσθήκη του αριθμού ένα στο δώδεκα που δημιουργεί το δεκατρία, να σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου, άγνωστου κύκλου.

Αυτή η αβεβαιότητα που αντιπροσωπεύει ο αριθμός 13 προκαλεί ανησυχία, οδηγώντας εν τέλει στη σύνδεσή του με δυσοίωνα γεγονότα.

Η Παρασκευή και 13 στην ψηφιακή εποχή

Η δεισιδαιμονία αυτή, ωστόσο, δεν περιορίζεται στα παλιά τα χρόνια μόνο… Ούτε αφορά μόνο σύνδεση με ιστορικά ή θρησκευτικά γεγονότα, καθώς τη συναντάμε ακόμη και στον κόσμο της πληροφορικής.

Το 1988, για παράδειγμα, δημιουργήθηκε στο Ισραήλ ένας ιός με την ονομασία «Friday 13th» (Παρασκευή και 13). Ο ιός αυτός ενεργοποιείται αυτόματα όταν το ημερολόγιο του υπολογιστή εμφανίζει την ημερομηνία Παρασκευή και 13, προκαλώντας σημαντική επιβράδυνση στη λειτουργία του συστήματος.

Ένα τέτοιο παράδειγμα, αποδεικνύει πώς η δεισιδαιμονία αυτή έχει διεισδύσει ακόμη και στην τεχνολογία, επηρεάζοντας τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε αυτή την ιδιαίτερη ημέρα.