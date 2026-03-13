Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία«Καμία χαλάρωση στον κανονισμό» - Όσα είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για αφθώδη πυρετό
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Καμία χαλάρωση στον κανονισμό» - Όσα είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για αφθώδη πυρετό

 13.03.2026 - 11:07
«Καμία χαλάρωση στον κανονισμό» - Όσα είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για αφθώδη πυρετό

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Υγεία και την Καλή Διαβίωση των Ζώων, Όλιβερ Βάρχελι, ενημέρωσε σήμερα τις αγροτικές οργανώσεις, κτηνοτρόφους και κρατικές υπηρεσίες πως ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αφθώδη πυρετό θα εφαρμοστεί χωρίς καμία χαλάρωση, δήλωσε ο Μιχάλης Λύτρας, Επίτιμος Πρόεδρος της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ).

Σε δηλώσεις ύστερα από συνάντηση που είχαν στο Κέντρο Συντονισμού «Ζήνων» στη Λάρνακα, με την Υπουργό  Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Δρ Μαρία Παναγιώτου, τον Επίτροπο και εκπροσώπους αγροτικών οργανώσεων, επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων και Κρατικών Υπηρεσιών, ο κ. Λύτρας είπε πως «η συνάντηση σήμερα με τον Επίτροπο δεν έχει βγάλει τίποτα περισσότερο από ό,τι μας είχαν πει και μας είχαν ενημερώσει και η αρμόδια Υπουργός».

«Απλώς μας επανέλαβε ότι ο Κανονισμός που υπάρχει γι’ αυτά τα θέματα θα εφαρμοστεί χωρίς καμία χαλάρωση και πως η Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζοντας τον Κανονισμό, ό,τι προνοεί να βοηθήσει, θα βοηθήσει», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι οι συναντήσεις στο ΚΣΕΔ ξεκίνησαν με κατ’ ιδίαν συνάντηση της Υπουργού Γεωργίας με τον Επίτροπο και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στην παρουσία εκπροσώπων του Τμήματος Γεωργίας, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, του Προέδρου του ΚΕΒΕ και των τριών κτηνοτρόφων των οποίων τα ζώα νόσησαν πρώτα από τον αφθώδη πυρετό, από τα Λιβάδια και την Ορόκλινη.

Στη συνέχεια ακολούθησε συνάντηση της Υπουργού Γεωργίας και του Επιτρόπου με τους εμπλεκόμενους φορείς, μεταξύ των οποίων αγροτικές οργανώσεις, εκπρόσωποι παραγωγών και λειτουργοί αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζόκερ: Δύο «χρυσά» 5αρια γέμισαν το πορτοφόλι τους - Πόσα μοιράζει η επόμενη κλήρωση
Αυτές οι γνωστές μάρκες laptop εμφανίζουν τα περισσότερα προβλήματα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 13 Μαρτίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
SafeCY, καταφύγια και νέα μέτρα: Πώς άλλαξε το σκηνικό μέσα σε λίγες ημέρες
Άμεση Δημοκρατία Κύπρου: Από την πλατφόρμα στην… κάλπη - Τα γνωστά πρόσωπα που διεκδικούν έδρα
Εργατικό ατύχημα σε οικοδομή: Δύο πρόσωπα έπεσαν από σκαλωσιά – Νοσηλεύονται σοβαρά στο νοσοκομείο
Φειδίας στο «T»: «Εγώ έχω τώρα όλη την δύναμη - Αν το αποτέλεσμα στις Βουλευτικές είναι υψηλό, μένω Κύπρο»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Ομηρία» κατοίκων στην Κάτω Πάφο: Μετατράπηκαν σε τροχονόμοι λόγω αδράνειας του Δήμου - Δείτε φωτογραφίες

 13.03.2026 - 10:39
Επόμενο άρθρο

Στην Ελεγκτική Υπηρεσία με απόσπαση η Δοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας, Μαρία Παπά - «Υπηρεσιακοί οι λόγοι»

 13.03.2026 - 11:34
LIVE: Νέες επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, καταρρίφτηκε ιπτάμενο τάνκερ των ΗΠΑ στο Ιράκ - Ανησυχία στην παγκόσμια αγορά ενέργειας

LIVE: Νέες επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, καταρρίφτηκε ιπτάμενο τάνκερ των ΗΠΑ στο Ιράκ - Ανησυχία στην παγκόσμια αγορά ενέργειας

Σε επικίνδυνη κλιμάκωση μπαίνει ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ, το Ιράν και τις ΗΠΑ, να συνεχίζουν τις επιθέσεις, αλλά ταυτόχρονα να δηλώνουν έτοιμοι να συνεχίσουν «όσο χρειαστεί», την στιγμή που ο Λίβανος συνεχίζει να δέχεται επιθέσεις και το πετρέλαιο να συνεχίζει την ανοδική του πορεία. Το ThemaOnline σας μεταφέρε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Νέες επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, καταρρίφτηκε ιπτάμενο τάνκερ των ΗΠΑ στο Ιράκ - Ανησυχία στην παγκόσμια αγορά ενέργειας

LIVE: Νέες επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, καταρρίφτηκε ιπτάμενο τάνκερ των ΗΠΑ στο Ιράκ - Ανησυχία στην παγκόσμια αγορά ενέργειας

  •  13.03.2026 - 06:22
Βίντεο - Λετυμπιώτης: Απαντά στις πιέσεις για παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας - «Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα τι είναι πολιτική ευθύνη»

Βίντεο - Λετυμπιώτης: Απαντά στις πιέσεις για παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας - «Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα τι είναι πολιτική ευθύνη»

  •  13.03.2026 - 08:37
Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος της υπόθεσης για τον Φαίδωνα Φαίδωνος - Αξιολογούν το υλικό και αποφασίζουν

Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος της υπόθεσης για τον Φαίδωνα Φαίδωνος - Αξιολογούν το υλικό και αποφασίζουν

  •  13.03.2026 - 11:46
Φειδίας στο «T»: «Εγώ έχω τώρα όλη την δύναμη - Αν το αποτέλεσμα στις Βουλευτικές είναι υψηλό, μένω Κύπρο»

Φειδίας στο «T»: «Εγώ έχω τώρα όλη την δύναμη - Αν το αποτέλεσμα στις Βουλευτικές είναι υψηλό, μένω Κύπρο»

  •  13.03.2026 - 06:28
«Καμία χαλάρωση στον κανονισμό» - Όσα είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για αφθώδη πυρετό

«Καμία χαλάρωση στον κανονισμό» - Όσα είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για αφθώδη πυρετό

  •  13.03.2026 - 11:07
«Ομηρία» κατοίκων στην Κάτω Πάφο: Μετατράπηκαν σε τροχονόμοι λόγω αδράνειας του Δήμου - Δείτε φωτογραφίες

«Ομηρία» κατοίκων στην Κάτω Πάφο: Μετατράπηκαν σε τροχονόμοι λόγω αδράνειας του Δήμου - Δείτε φωτογραφίες

  •  13.03.2026 - 10:39
Χάος με τις άδειες κυκλοφορίας: Πολίτες καταγγέλλουν διπλές χρεώσεις - Τι απαντούν οι αρμόδιοι

Χάος με τις άδειες κυκλοφορίας: Πολίτες καταγγέλλουν διπλές χρεώσεις - Τι απαντούν οι αρμόδιοι

  •  13.03.2026 - 10:29
Στην Ελεγκτική Υπηρεσία με απόσπαση η Δοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας, Μαρία Παπά - «Υπηρεσιακοί οι λόγοι»

Στην Ελεγκτική Υπηρεσία με απόσπαση η Δοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας, Μαρία Παπά - «Υπηρεσιακοί οι λόγοι»

  •  13.03.2026 - 11:34

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα