«Καμία χαλάρωση στον κανονισμό» - Όσα είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για αφθώδη πυρετό

Σε δηλώσεις ύστερα από συνάντηση που είχαν στο Κέντρο Συντονισμού «Ζήνων» στη Λάρνακα, με την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Δρ Μαρία Παναγιώτου, τον Επίτροπο και εκπροσώπους αγροτικών οργανώσεων, επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων και Κρατικών Υπηρεσιών, ο κ. Λύτρας είπε πως «η συνάντηση σήμερα με τον Επίτροπο δεν έχει βγάλει τίποτα περισσότερο από ό,τι μας είχαν πει και μας είχαν ενημερώσει και η αρμόδια Υπουργός».

«Απλώς μας επανέλαβε ότι ο Κανονισμός που υπάρχει γι’ αυτά τα θέματα θα εφαρμοστεί χωρίς καμία χαλάρωση και πως η Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζοντας τον Κανονισμό, ό,τι προνοεί να βοηθήσει, θα βοηθήσει», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι οι συναντήσεις στο ΚΣΕΔ ξεκίνησαν με κατ’ ιδίαν συνάντηση της Υπουργού Γεωργίας με τον Επίτροπο και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στην παρουσία εκπροσώπων του Τμήματος Γεωργίας, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, του Προέδρου του ΚΕΒΕ και των τριών κτηνοτρόφων των οποίων τα ζώα νόσησαν πρώτα από τον αφθώδη πυρετό, από τα Λιβάδια και την Ορόκλινη.

Στη συνέχεια ακολούθησε συνάντηση της Υπουργού Γεωργίας και του Επιτρόπου με τους εμπλεκόμενους φορείς, μεταξύ των οποίων αγροτικές οργανώσεις, εκπρόσωποι παραγωγών και λειτουργοί αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ