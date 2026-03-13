ΑρχικήΔιεθνή
Συγκλονίζει η εξομολόγηση αθλήτριας - Έπεσε θύμα βιασμού δύο εβδομάδες πριν κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς

 13.03.2026 - 17:26
Σοκ προκάλεσε η Καρίνα Έντλιγκερ, η οποία αγωνίζεται στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2026 με την Τσεχία, όταν αποκάλυψε ότι έπεσε θύμα βιασμού μόλις δύο εβδομάδες πριν κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στους Αγώνες του Πεκίνου το 2022.

Ο θρίαμβος που εκείνη την εποχή φαινόταν η κορωνίδα της καριέρας της και σύμβολο της δύναμης του ανθρώπινου πνεύματος, στην πραγματικότητα έκρυβε ένα βαθύ και αδιανόητο τραύμα.

Αφού το Forbes Austria δημοσίευσε για πρώτη φορά τις λεπτομέρειες, η αθλήτρια επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς περιγράφοντας την κόλαση που πέρασε, ενώ ο κόσμος τη θαύμαζε για την επιτυχία της στο σκι αντοχής.

«Πέρασα πολύ σκοτεινές στιγμές. Υπέφερα πολύ εξαιτίας αυτού. Εξωτερικά ήμουν μια επιτυχημένη νεαρή κοπέλα που κατέκτησε οτιδήποτε μπορούσε να φανταστεί κανείς, αλλά αυτό που συμβαίνει μέσα σε έναν άνθρωπο, πίσω από αυτή την πρόσοψη, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό» είπε.

Το τραύμα άφησε τόσο βαθύ σημάδι που η αθλήτρια νιώθει αποστροφή για τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας της.

«Δούλεψα πολύ με ψυχολόγους πάνω στην ίδια τη λέξη Κίνα. Δεν ξανακοίταξα ποτέ το χρυσό μετάλλιο από το Πεκίνο» παραδέχθηκε.

Η Ολυμπιονίκης σόκαρε με την αποκάλυψη για τον βιασμό

Ο δρόμος της προς την ανάρρωσή της ήταν εξαιρετικά δύσκολος. Αμέσως μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, πέρασε 14 εβδομάδες σε εντατική θεραπεία.

«Κανείς δεν θέλει να μιλήσει για ψυχική υγεία επειδή όλοι λένε αμέσως: ‘Είσαι ψυχικά άρρωστος’. Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι πίσω από έναν αθλητή κρύβεται ένας άνθρωπος».

Στις πιο δύσκολες στιγμές, ο σκύλος-οδηγός της τής παρείχε τη μεγαλύτερη υποστήριξη. Η Καρίνα έχει προβλήματα όρασης λόγω της νόσου του Στάργκαρντ, μιας προοδευτικής απώλειας όρασης που διαγνώστηκε στην εφηβεία.

«Ευτυχώς, επέζησα από όλα αυτά, κυρίως χάρη στον σκύλο μου, που έφερε ξανά φως στη ζωή μου» πρόσθεσε.

Πρόσφατα πήρε την απόφαση να αλλάξει την υπηκοότητά της και να σταματήσει να αγωνίζεται για την πατρίδα της, την Αυστρία.

Αν και δεν συνέδεσε ρητά αυτή την απόφαση με την τραυματική εμπειρία, όταν ρωτήθηκε αν η αλλαγή εθνικής ομάδας ήταν αποτέλεσμα κακής μεταχείρισης, απάντησε λακωνικά: «Είμαι καλά όπως είμαι τώρα».

ΠΗΓΗ: Pronews.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζόκερ: Δύο «χρυσά» 5αρια γέμισαν το πορτοφόλι τους - Πόσα μοιράζει η επόμενη κλήρωση
Αυτές οι γνωστές μάρκες laptop εμφανίζουν τα περισσότερα προβλήματα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 13 Μαρτίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
SafeCY, καταφύγια και νέα μέτρα: Πώς άλλαξε το σκηνικό μέσα σε λίγες ημέρες
Άμεση Δημοκρατία Κύπρου: Από την πλατφόρμα στην… κάλπη - Τα γνωστά πρόσωπα που διεκδικούν έδρα
Εργατικό ατύχημα σε οικοδομή: Δύο πρόσωπα έπεσαν από σκαλωσιά – Νοσηλεύονται σοβαρά στο νοσοκομείο
Φειδίας στο «T»: «Εγώ έχω τώρα όλη την δύναμη - Αν το αποτέλεσμα στις Βουλευτικές είναι υψηλό, μένω Κύπρο»

 

 

 

ΓΓ ΑΚΕΛ: Καλεί τον ΠτΔ να συγκαλέσει σύσκεψη πολιτικών δυνάμεων-αγροτικών οργανώσεων για τον αφθώδη πυρετό

 13.03.2026 - 17:07
Δολοφονία 20χρονου: Παραδόθηκε ο 23χρονος οπαδός που αναζητείτο ως ύποπτος

 13.03.2026 - 17:50
LIVE: «Ο Πούτιν ίσως βοηθάει το Ιράν» λέει ο Τραμπ - Νεκρό όλο το πλήρωμα του αμερικανικού αεροσκάφους που συνετρίβη στο Ιράκ

Σε επικίνδυνη κλιμάκωση μπαίνει ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ, το Ιράν και τις ΗΠΑ, να συνεχίζουν τις επιθέσεις, αλλά ταυτόχρονα να δηλώνουν έτοιμοι να συνεχίσουν «όσο χρειαστεί», την στιγμή που ο Λίβανος συνεχίζει να δέχεται επιθέσεις και το πετρέλαιο να συνεχίζει την ανοδική του πορεία. Το ThemaOnline σας μεταφέρε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις.

