Δικαστική ήττα για τον Κάνιε Γουέστ: Θα καταβάλει 140.000 δολάρια για την υπόθεση της έπαυλης στο Μαλιμπού

 12.03.2026 - 15:55
Δικαστική ήττα για τον Κάνιε Γουέστ: Θα καταβάλει 140.000 δολάρια για την υπόθεση της έπαυλης στο Μαλιμπού

Ένοχος κρίθηκε ο Κάνιε Γουέστ από το δικαστήριο στο Λος Άντζελες για την υπόθεση που αφορά σε διαμάχη με πρώην εργαζόμενο στην πολυτελή έπαυλή του στο Μαλιμπού. Οι ένορκοι αποφάσισαν ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να καταβάλει αποζημίωση ύψους 140.000 δολαρίων στον Τόνι Σάξον, ο οποίος είχε καταθέσει αγωγή υποστηρίζοντας ότι δεν πληρώθηκε για την εργασία του, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του και απολύθηκε άδικα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο LifeNewsCy.

 

 

 

