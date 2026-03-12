Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΕλλάδα: Καταγγελία «φωτιά» στη δικογραφία για την ισχυρή οικογένεια Ρομά: Εκβιασμοί, τοκογλυφία και απάτη με επιδοτήσεις παιδιών
ΕΛΛΑΔΑ

Ελλάδα: Καταγγελία «φωτιά» στη δικογραφία για την ισχυρή οικογένεια Ρομά: Εκβιασμοί, τοκογλυφία και απάτη με επιδοτήσεις παιδιών

 12.03.2026 - 17:26
Ελλάδα: Καταγγελία «φωτιά» στη δικογραφία για την ισχυρή οικογένεια Ρομά: Εκβιασμοί, τοκογλυφία και απάτη με επιδοτήσεις παιδιών

Μια ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία που περιλαμβάνεται στην ογκώδη δικογραφία για την υπόθεση της απάτης με τις χρυσές λίρες περιγράφει ένα πλέγμα δραστηριοτήτων που, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, ξεπερνά κατά πολύ τις απλές περιπτώσεις εξαπάτησης.

Η αναφορά, η οποία φέρεται να κατατέθηκε από άτομο που γνωρίζει εκ των έσω την κατάσταση στην κοινότητα των Ρομά, κάνει λόγο για ένα κλίμα φόβου που όπως υποστηρίζεται επικρατούσε γύρω από την οικογένεια που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, πολλοί άνθρωποι αποφεύγουν να μιλήσουν στις Αρχές, καθώς φοβούνται αντίποινα ή πιέσεις.

Στην καταγγελία περιγράφεται ένα δίκτυο συνεργατών και προσώπων που φέρονται να δραστηριοποιούνταν κυρίως στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Κατά τον καταγγέλλοντα, ορισμένα άτομα είχαν ρόλο συντονιστή, ενώ άλλα αναλάμβαναν την υλοποίηση ενεργειών που σχετίζονταν τόσο με οικονομικές δραστηριότητες όσο και με παρεμβάσεις σε διαφορές μεταξύ οικογενειών της κοινότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, τα συγκεκριμένα πρόσωπα φέρονται να παρενέβαιναν σε αντιπαραθέσεις μεταξύ οικογενειών Ρομά. Σε τέτοιες περιπτώσεις εμφανίζονταν ως «μεσολαβητές» και αποφάσιζαν ποια πλευρά είχε δίκιο, επιβάλλοντας συχνά χρηματικές αποζημιώσεις. Όπως υποστηρίζεται, από τα ποσά αυτά φέρονται να λάμβαναν μερίδιο. Η καταγγελία κάνει επίσης λόγο για πρακτικές τοκογλυφίας.

Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, όταν κάποιοι δεν μπορούσαν να καταβάλουν τα ποσά που επιβάλλονταν, τους προτεινόταν να δανειστούν χρήματα με ιδιαίτερα υψηλά επιτόκια, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις φέρονται να ξεπερνούσαν ακόμη και το 40%. Με αυτόν τον τρόπο, όπως αναφέρεται, δημιουργούνταν μεγάλα χρέη που δύσκολα μπορούσαν να αποπληρωθούν.

Παράλληλα, η ίδια καταγγελία περιγράφει και έναν ακόμη τρόπο παράνομης οικονομικής δραστηριότητας, ο οποίος σχετίζεται με δομές που εμφανίζονταν να λειτουργούν ως κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ). Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, ορισμένες από αυτές τις δομές φέρονται να λειτουργούσαν μόνο στα χαρτιά καθώς γράφονταν παιδιά συγγενών ή γνωστών, χωρίς όμως να παρακολουθούν πραγματικά κάποιο πρόγραμμα, ενώ δηλώνονταν δίδακτρα και εμφανίζονταν έσοδα. Με τον τρόπο αυτό, όπως υποστηρίζεται, εξασφαλίζονταν κρατικές επιχορηγήσεις που δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματική δραστηριότητα.

Στην ίδια καταγγελία γίνεται επίσης αναφορά και σε επιχειρήσεις μέσω των οποίων φέρεται να διοχετεύονταν χρηματικά ποσά, στο πλαίσιο διαδικασιών που ενδέχεται να σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος. Οι αρχές εξετάζουν το περιεχόμενο της συγκεκριμένης καταγγελίας στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για τη δράση της ομάδας. Οι αναφορές αξιολογούνται σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία της δικογραφίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τεκμηριώνονται και κατά πόσο μπορούν να ανοίξουν νέες πτυχές στην υπόθεση.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έρχονται αλλαγές για τους ΣΥΟΠ: Στα 57 έτη το όριο υπηρεσίας - Αυξήσεις σε επιδόματα και δυνατότητα μετάβασης σε ΣΥΠ
Κάιλι Τζένερ: Ανεβάζει το θερμόμετρο - Τόπλες σε άκρως αισθησιακή φωτογράφιση - «Θέλω να κάνω και άλλα παιδιά»
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Ανδρέας Νικολάου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο: Δύο πρόσωπα στο νοσοκομείο – Επέμβαση Πυροσβεστικής για διάσωση
OnlyFans: Εργαζόμενη με 2 δολάρια την ώρα πίσω από ακριβοπληρωμένο μοντέλο - «Είναι σπαρακτικό»
Αυξήσεις σε τρόφιμα, ρεύμα, τουρισμό και...επιτόκια – «Αλυσιδωτές επιπτώσεις από τη Μέση Ανατολή» - Πότε θα γίνουν αισθητές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πόσων ετών είναι οι Πυραμίδες της Γκίζας: Νέα μελέτη αλλάζει τα δεδομένα

 12.03.2026 - 17:04
Επόμενο άρθρο

Δημ. Κουρίου στην Επ. Εσωτερικών: «Απροετοίμαστοι και οι Βρετανοί, δεν υπήρχαν πρωτόκολλα, δεν ανέμεναν την επίθεση»

 12.03.2026 - 17:39
LIVE: Απειλεί ο Λαριτζανί: Αν οι ΗΠΑ κόψουν το ρεύμα στο Ιράν σε μια ώρα, θα το κόψουμε σε όλη τη Μέση Ανατολή σε μισή

LIVE: Απειλεί ο Λαριτζανί: Αν οι ΗΠΑ κόψουν το ρεύμα στο Ιράν σε μια ώρα, θα το κόψουμε σε όλη τη Μέση Ανατολή σε μισή

Δεκατρείς ημέρες μετά το ξέσπασμα της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή, η ένταση παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθώς καμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές δεν φαίνεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε κινήσεις αποκλιμάκωσης.Την ίδια ώρα, δύο μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 Fighting Falcon απογειώθηκαν από την Αεροπορική Βάση Ανδρέας Παπανδρέου στο πλαίσιο προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Όλες οι εξελίξεις άμεσα και έγκυρα από το ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Απειλεί ο Λαριτζανί: Αν οι ΗΠΑ κόψουν το ρεύμα στο Ιράν σε μια ώρα, θα το κόψουμε σε όλη τη Μέση Ανατολή σε μισή

LIVE: Απειλεί ο Λαριτζανί: Αν οι ΗΠΑ κόψουν το ρεύμα στο Ιράν σε μια ώρα, θα το κόψουμε σε όλη τη Μέση Ανατολή σε μισή

  •  12.03.2026 - 06:23
Κυπριακό: «Κλείδωσε» η συνάντηση ΠτΔ με Γκουτέρες - «Δεδομένη η ετοιμότητα της ΚΔ για επανέναρξη των συνομιλιών»

Κυπριακό: «Κλείδωσε» η συνάντηση ΠτΔ με Γκουτέρες - «Δεδομένη η ετοιμότητα της ΚΔ για επανέναρξη των συνομιλιών»

  •  12.03.2026 - 11:55
Αννίτα Δημητρίου: «Κάναμε αρκετή υπομονή» - Δεν υπάρχει σενάριο για συμμετοχή στην Κυβέρνηση

Αννίτα Δημητρίου: «Κάναμε αρκετή υπομονή» - Δεν υπάρχει σενάριο για συμμετοχή στην Κυβέρνηση

  •  12.03.2026 - 14:59
ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ: Σκληρό πολιτικό μπρα ντε φερ: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ σε απόλυτη ισορροπία - Στο νήμα η πρωτιά

ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ: Σκληρό πολιτικό μπρα ντε φερ: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ σε απόλυτη ισορροπία - Στο νήμα η πρωτιά

  •  12.03.2026 - 11:10
Δημ. Κουρίου στην Επ. Εσωτερικών: «Απροετοίμαστοι και οι Βρετανοί, δεν υπήρχαν πρωτόκολλα, δεν ανέμεναν την επίθεση»

Δημ. Κουρίου στην Επ. Εσωτερικών: «Απροετοίμαστοι και οι Βρετανοί, δεν υπήρχαν πρωτόκολλα, δεν ανέμεναν την επίθεση»

  •  12.03.2026 - 17:39
Αναστάτωση στη Λεμεσό: Έπεσαν πυροβολισμοί σε καφετέρια - Οι πρώτες πληροφορίες

Αναστάτωση στη Λεμεσό: Έπεσαν πυροβολισμοί σε καφετέρια - Οι πρώτες πληροφορίες

  •  12.03.2026 - 14:20
Νεκρή γυναίκα στη Λεμεσό: Αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια – Τι κατέδειξε η νεκροτομή

Νεκρή γυναίκα στη Λεμεσό: Αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια – Τι κατέδειξε η νεκροτομή

  •  12.03.2026 - 12:10
Πόσων ετών είναι οι Πυραμίδες της Γκίζας: Νέα μελέτη αλλάζει τα δεδομένα

Πόσων ετών είναι οι Πυραμίδες της Γκίζας: Νέα μελέτη αλλάζει τα δεδομένα

  •  12.03.2026 - 17:04

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα