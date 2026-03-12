Σοκάρει Κύπριος ηθοποιός για σκηνοθέτη στην Κύπρο: «Μου έκανε τα πάνδεινα, με έφερε σε σημείο να παίρνω χάπια» - Βίντεο

LIVE: Νέο κύμα εκτεταμένων βομβαρδισμών στο Ιράν από το Ισραήλ - Απογείωση δύο F-16 από τη βάση Ανδρέας Παπανδρέου
Δεκατρείς ημέρες μετά το ξέσπασμα της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή, η ένταση παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθώς καμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές δεν φαίνεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε κινήσεις αποκλιμάκωσης.Την ίδια ώρα, δύο μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 Fighting Falcon απογειώθηκαν από την Αεροπορική Βάση Ανδρέας Παπανδρέου στο πλαίσιο προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Όλες οι εξελίξεις άμεσα και έγκυρα από το ThemaOnline: