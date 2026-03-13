Οι ΗΠΑ απελευθερώνουν ρωσικό πετρέλαιο στη «σκιά» του πολέμου με το Ιράν: Τι απαντά η Μόσχα

Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε «γενική άδεια» που επιτρέπει την πώληση αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία που φορτώθηκαν σε δεξαμενόπλοια πριν από τη 12η Μαρτίου έως και τις 11 Απριλίου.

«Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν ουσιαστικά το προφανές»

Ο ειδικός απεσταλμένος της Ρωσίας Κιρίλ Ντμίτριεφ δήλωσε ότι η παγκόσμια αγορά ενέργειας «δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή» χωρίς το πετρέλαιο της Ρωσίας.

«Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν ουσιαστικά το προφανές: δίχως το ρωσικό πετρέλαιο, η παγκόσμια αγορά ενέργειας δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή», σχολίασε ο κ. Ντμίτριεφ μέσω Telegram, με φόντο την απογείωση των τιμών του μαύρου χρυσού μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: cnn.gr