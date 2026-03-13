Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Πλούταρχος Γεωργίου – Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

Ο Πλούταρχος έφυγε από τη ζωή στις 11 Μαρτίου σε ηλικία 70 ετών.

Η Εξόδιος Ακολουθία του, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στους Αγίους Τριμιθιάς, το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, ώρα 11:00.

Η οικογένεια δεν θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Παλιομετόχου

Οι τεθλιμμένοι:

Παιδιά: Πάτερ Κυπριανός και Πόπη Ανδρέου

Πανίκος Ανδρέου

Πάτερ Ανδρέας και Ευτυχία Ανδρέου

Εγγόνια, αδελφές και λοιποί συγγενείς

Παράκληση της οικογένειας είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για τισ εκκλησίες Προφήτη Ηλία στους Αγίους Τριμιθιάς και Αγίας Παρασκευής στην Λακατάμια.