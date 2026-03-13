Themasports lifenewscy
Αυτή είναι η απόφαση του ΥΠΕΣ για την εκκένωση στο Ακρωτήρι - Σε αυξημένη ετοιμότητα η περιοχή

 13.03.2026 - 08:48
Το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεννόηση με τις άλλες αρμόδιες κρατικές Αρχές, εξέτασε τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται τις τελευταίες μέρες στην περιοχή Ακρωτηρίου.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση που έγινε, αποφασίστηκε ότι, στην παρούσα φάση, το καθεστώς εκκένωσης στην περιοχή Ακρωτηρίου δεν θα παραταθεί.

Για την απόφαση έχουν ήδη ενημερωθεί ο Δήμαρχος Κουρίου και ο Αντιδήμαρχος Ακρωτηρίου.

Παρά τη λήξη της κατάστασης εκκένωσης, η περιοχή παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα και η εικόνα θα επαναξιολογείται συνεχώς, με στόχο την έγκαιρη λήψη μέτρων, εφόσον παραστεί νέα ανάγκη. Σε αυτό το πλαίσιο, ομάδες της Πολιτικής Άμυνας παραμένουν προληπτικά και συνεχίζουν να περιπολούν στην περιοχή.

