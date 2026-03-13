Αυτή είναι η απόφαση του ΥΠΕΣ για την εκκένωση στο Ακρωτήρι - Σε αυξημένη ετοιμότητα η περιοχή

Σύμφωνα με την αξιολόγηση που έγινε, αποφασίστηκε ότι, στην παρούσα φάση, το καθεστώς εκκένωσης στην περιοχή Ακρωτηρίου δεν θα παραταθεί.

Για την απόφαση έχουν ήδη ενημερωθεί ο Δήμαρχος Κουρίου και ο Αντιδήμαρχος Ακρωτηρίου.

Παρά τη λήξη της κατάστασης εκκένωσης, η περιοχή παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα και η εικόνα θα επαναξιολογείται συνεχώς, με στόχο την έγκαιρη λήψη μέτρων, εφόσον παραστεί νέα ανάγκη. Σε αυτό το πλαίσιο, ομάδες της Πολιτικής Άμυνας παραμένουν προληπτικά και συνεχίζουν να περιπολούν στην περιοχή.