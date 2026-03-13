Ψάχνεις τι να κάνεις το Σαββατοκύριακο; Brunch στο χωριό σε 6 υπέροχα στεκια με…άρωμα παράδοσης

Σε γραφικά χωριά, σε πετρόκτιστα καφενεία, σε αυλές γεμάτες λουλούδια ή σε μοντέρνους χώρους με θέα τη φύση, αυτά τα μαγαζιά έχουν καταφέρει να παντρέψουν την κυπριακή παράδοση με τη σύγχρονη τάση του brunch. Από αυγά και χαλούμι μέχρι σπιτικές μαρμελάδες, φρεσκοψημένα ψωμιά και λαχταριστά γλυκά, κάθε στάση μετατρέπεται σε μια μικρή γαστρονομική εμπειρία.

Αν λοιπόν σχεδιάζεις την επόμενη εξόρμησή σου στα ορεινά, κράτησε σημείωση για αυτά τα 6 brunch spots σε χωριά της Κύπρου, που αξίζουν σίγουρα μια στάση για καφέ, καλό φαγητό και χαλαρή ατμόσφαιρα μακριά από την πόλη.

1842 που τον τζιησβέ στο fréddo

Ο χώρος αυτός που δημιουργήθηκε στην πιο ωραία τοποθεσία του χωριού Φαρμακάς, έφερε κάτι καινούργιο στην ορεινή Λευκωσία, κάτι που έλειπε. Και δεν είναι μόνο η διακόσμηση που σε ταξιδεύει σε αλλοτινές εποχές ούτε τα πιάτα, που κάνουν ακόμη και τους περαστικούς να ρίχνουν τις ματιές τους στο εσωτερικό του. Είναι κυρίως η φιλοσοφία του που ποντάρει στα φρέσκα υλικά, για τα οποία δίνει προτεραιότητα στους παραγωγούς της περιοχής, και στα αυστηρώς homemade πιάτα. Ο λόγος για το καφενείο με το ιδιαίτερο όνομα "1842 που τον τζιησβέ στο fréddo", που αντικατοπτρίζει πλήρως το concept του μαγαζιού, μιας και συνδυάζει αρμονικά το χθες με το σήμερα! Τον καφέ της χόβολης με τον καφέ της μηχανής, το brunch και τα platters, με την ντόπια ζιβανία και την πομιλοροτηγανιά με τα πεντανόστιμα κέικ. Συνδυάζει, με λίγα λόγια, τα παραδοσιακά στοιχεία της κυπριακής κουζίνας με μία μοντέρνα αντίληψη!

(99631175) Φαρμακάς, επ. Λευκωσίας.

Παραδοσιακά Αλλαντικά Φιλήμων Γεύσεις

Πρόκειται για ένα παλιό κτίριο, ηλικίας σχεδόν ενός αιώνα (που αποτελούσε αρχικά το σημείο πώλησης των αλλαντικών τους), που μεταμορφώθηκε σε ένα μοντέρνο μαγαζί με παραδοσιακές πινελιές. Εκεί λοιπόν τα σαββατοκύριακα, ο Μνάσωνας (ο εγγονός της οικογένειας) προσφέρει στις παρέες (όλων των ηλικιών) που τον επισκέπτονται τα Παραδοσιακά Αλλαντικά Φιλήμων Γεύσεις μέσα από ένα πλούσιο και πολύ νόστιμο κυπριακό πρόγευμα. Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι τα πιάτα του μπορεί να έχουν γεύση παράδοσης αλλά έχουν και μοντέρνο twist, τόσο σε εμφάνιση όσο και σε φιλοσοφία!

(99036321) Γρηγόρη Αυξεντίου 1, Πολιτικό, Λευκωσία.

The Kretan

Το "The Kretan", είναι ένα υπέροχο coffee & sweet bar. Στεγάζεται σε ένα μεγάλο, φωτεινό χώρο, φτιαγμένο με πέτρα, δροσερό το καλοκαίρι, ζεστό τον χειμώνα, με άνετα τραπεζάκια που σου προσφέρουν υπέροχη θέα από τις τζαμαρίες του. Προσφέρει όμως και καλό καφέ, υπέροχη ζεστή σοκολάτα, κρητικό ή κυπριακό brunch, επίσης σημαντική προσθήκη είναι τα πεντανόστιμα γλυκά τα οποία φτιάχνονται εξ ολοκλήρου στο εργαστήριο του “The Kretan” και αξίζει να έχεις υπόψιν όταν ανηφορίσεις για το χωριό. Πιο συγκεκριμένα στον κατάλογό του θα βρεις καλοφτιαγμένο καφέ, γλυκιά μπουγάτσα Θεσσαλονίκης και χορταστικό κρητικό brunch που περιλαμβάνει σαλάτα, ζυμωτό ψωμάκι, αυγά, ντάκο, τυρί γραβιέρα, λουκάνικο Κρήτης, ελιές, μαρμελάδα, φυσικά αυτή είναι μόνο μία από τις αγαπημένες προτάσεις που μπορείς να δοκιμάσεις. Αν είσαι γλυκατζής, δοκίμασε την πορτοκαλόπιτα, το προφιτερόλ με Nutella, πολίτικο, το γαλακτομπούρεκο Κρήτης, carrot cake ή Red Velvet και άλλα πολλά, όλα από τα χεράκια του “The Kretan”. Συνόδευσέ τα με κρύα ή ζεστά ροφήματα που θα σε κρατήσουν για όλη τη μέρα, από καφέ, λεμονάδα, κανελλάδα, χυμούς, μέχρι και τσάι από την Κρήτη. Αν ψάχνεις ένα χαλαρό στέκι για να ξεκουραστείς και να χορτάσεις, τότε κάνε τη στάση σου και θα μας θυμηθείς!

(25532005) Kυπερούντα (κάτω από την εκκλησία του Αγ. Αρσενίου), επ. Λεμεσού.

Αρκατένα Φωτεινή / Fotini Bakery House

Είναι ένα υπέροχο μαγαζί για αυτούς που αγαπούν τα αρκετένα, το brunch, την ποικιλία και την ποσότητα, ακόμα και για αυτούς που αγαπούν τη healthy πλευρά της ζωής. Τα διάσημα Αρκατένα Φωτεινής έχουν ένα μαγαζάκι στο χωριό Όμοδος, όπου πρωταγωνιστές είναι τα διάσημα κουλούρια. Ωστόσο δεν έμεινα μέχρι εκεί. Ακολουθώντας την τάση της εποχής, που θέλει το brunch να είναι η απόλυτη συνήθεια του πρωινού του σαββατοκύριακου, έβγαλαν τραπεζάκια στον πεζόδρομο, έφτιαξαν μία υπέροχη εσωτερική αυλή στο πίσω μέρος του μαγαζιού και δημιούργησαν ένα μενού με platter υπερπαραγωγή. Μπορείς όμως να επιλέξεις και μόνος σου τα προϊόντα που θέλεις να απολαύσεις, δημιουργώντας το δικό σου platter.

(99284201) Ληνός, 4760, Όμοδος. Το brunch σερβίρεται καθημερινά (εκτός Δευτέρας) αλλά και τις αργίες από τις 10.00-19.00.

Ermi Brunch & Tavern

Στο Ermi Brunch & Tavern στους Αγίους Βαβατσινιάς θα σε υποδεχθεί η κυρία Έρμη και θα απολαύσεις χορταστικό, κυπριακό πρωινό με ψωμί φρυγανισμένο, μαρμελάδες Έρμη, αναρή με μέλι, λουκάνικο, λούντζα, μπέικον, αυγά, χαλούμι, τυρί, φρέσκα ή παστά φρούτα, ξηροί καρποί/σιουσιούκο,ελιές, ντομάτα και αγγουράκι και τηγανιτές πατάτες. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

(24 352202 & 99 311520)

Kika's garden homemade food & produce

Στο Kika's garden homemade food & produce , σε ένα πανέμορφο αγροτόσπιτο στο χωριό Καλλέπεια της επαρχίας Πάφου, η κυρία Κίκα μαζί με την κόρη της Μάρλεν, προσφέρουν μία μοναδική εμπειρία για όλους μας., σερβίροντας ένα υπέροχο brunch, μοναδικό στο είδος του φτιαγμένο με ντόπια προϊόντα από την αυλή τους αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Εκεί θα δοκιμάσεις μία πλειάδα από φρέσκες σπιτικές μαρμελάδες, σπιτικά ψωμιά, αυθεντικό κυπριακό χαλούμι και φυσικά το γνωστό της πιάτο με τα αυγά και τα μανιτάρια.

(99 459400)

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus