Μάχη για τη ζωή δίνουν οι δύο εργαζόμενοι στο Παραλίμνι - Έτσι σημειώθηκε το νέο εργατικό ατύχημα

Οι δύο άνδρες δίνουν τη δική τους μάχη στο νοσοκομείο, καθώς η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται από τους θεράποντες ιατρούς ως ιδιαίτερα σοβαρή. Ο 64χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται στο Νευροχειρουργικό Τμήμα, ενώ ο 56χρονος κρατήθηκε για περαιτέρω νοσηλεία στην Εντατική Μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου.

Και οι δύο τραυματίες φέρουν βαρύτατα τραύματα, καθώς διαγνώστηκαν με κρανιοεγκεφαλική κάκωση και πολλαπλά κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους. Τα επόμενα εικοσιτετράωρα θεωρούνται κρίσιμα, με το ιατρικό προσωπικό να παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης (12/03), σε υπό ανέγερση οικοδομή στην περιοχή του Παραλιμνίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διερευνώνται, οι δύο άνδρες βρίσκονταν πάνω σε σκαλωσιά ύψους περίπου δύο μέτρων, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η κατασκευή υποχώρησε ξαφνικά. Η κατάρρευση της σκαλωσιάς είχε ως αποτέλεσμα οι δύο εργαζόμενοι να πέσουν στο έδαφος με δύναμη, γεγονός που προκάλεσε τους σοβαρούς τραυματισμούς τους.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες υποχώρησε η σκαλωσιά και οδήγησαν στο ατύχημα εξετάζονται με λεπτομέρεια από τον Αστυνομικό Σταθμό Παραλιμνίου. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για να διαπιστωθεί αν τηρούνταν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας στο εργοτάξιο, ενώ αναμένεται και η συμβολή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.