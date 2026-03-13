Wizz Air: Σου αρέσουν τα ταξίδια; Μπορείς να «κλειδώσεις» τις τιμές πτήσεων για 12 μήνες – Μην χάσεις την ευκαιρία

Διαθέσιμο από τις 11 Μαρτίου 2026 για όλες τις διεθνείς διαδρομές προς και από την Κύπρο, το WIZZ MultiPass επιτρέπει στους επιβάτες να εξασφαλίσουν μια σταθερή μηνιαία τιμή πτήσης, ανεξάρτητα από την εποχικότητα ή τη ζήτηση της τελευταίας στιγμής.

Σε αντίθεση με τη ξεχωριστή συνδρομή WIZZ All You Can Fly της Wizz Air, η οποία έχει σχεδιαστεί για πιο αυθόρμητους ταξιδιώτες, το WIZZ MultiPass είναι ένα δομημένο συνδρομητικό προϊόν για ταξιδιώτες που προγραμματίζουν εκ των προτέρων και ταξιδεύουν συχνά σε συγκεκριμένες διαδρομές. Προσφέρει μία επιβεβαιωμένη πτήση μονής διαδρομής ή με επιστροφή κάθε μήνα, με τη δυνατότητα προσθήκης WIZZ Priority και 20kg αποσκευής καμπίνας, ανάλογα με τις ανάγκες του ταξιδιώτη, υπό την προϋπόθεση ότι η κράτηση πραγματοποιείται τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την αναχώρηση.

Μετά από ένα εφάπαξ τέλος για τον πρώτο μήνα, οι συνδρομητές του MultiPass καταβάλλουν ένα σταθερό μηνιαίο ποσό για τους υπόλοιπους 11 μήνες, εξασφαλίζοντας προβλεψιμότητα στο κόστος ταξιδιού και διευκολύνοντας τον προγραμματισμό του ετήσιου ταξιδιωτικού προϋπολογισμού.

Το συγκεκριμένο μοντέλο κράτησης διαφέρει από το WIZZ All You Can Fly, όπου τα μέλη μπορούν να πραγματοποιούν μεγάλο αριθμό πτήσεων σε όλο το δίκτυο της Wizz Air με επαναλαμβανόμενο τέλος κράτησης £8.64, αλλά μπορούν να επιλέξουν προορισμούς μόνο μεταξύ 72 ωρών και 3 ωρών πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση.

Η Silvia Mosquera Gonzalez, Commercial Officer της Wizz Air, δήλωσε: «Οι ταξιδιώτες αναζητούν ολοένα και περισσότερο προβλεψιμότητα όταν προγραμματίζουν τα ταξίδια τους, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλής ζήτησης όπου οι τιμές μπορεί να μεταβάλλονται. Το WIZZ MultiPass δίνει στους επιβάτες από την Κύπρο τη δυνατότητα να κλειδώσουν το κόστος των πτήσεών τους για έναν ολόκληρο χρόνο, είτε ταξιδεύουν συχνά για εργασία είτε σχεδιάζουν πολλαπλές διακοπές. Στόχος είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μεγαλύτερο έλεγχο στον ταξιδιωτικό τους προϋπολογισμό».

Οι πελάτες μπορούν να κάνουν κράτηση για την πρώτη τους πτήση μόλις ενεργοποιηθεί η συνδρομή και να ταξιδέψουν μόλις πέντε ημέρες αργότερα. Οι συνδρομές ανανεώνονται αυτόματα την πρώτη ημέρα κάθε μήνα.

Όπως και με τα κανονικά εισιτήρια της Wizz Air, επιπλέον υπηρεσίες μπορούν να προστεθούν πριν από το ταξίδι μέσω της σελίδας “Check-in & Bookings” της αεροπορικής εταιρείας.

Το MultiPass μπορεί επίσης να αγοραστεί και στα μέσα του μήνα, εφόσον απομένουν τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν το τέλος του μήνα. Ο πελάτης θα χρεωθεί άμεσα και θα μπορεί να πραγματοποιήσει την πτήση της επιλογής του μέσα σε πέντε ημέρες. Σε αυτή την περίπτωση, ο πρώτος μήνας ταξιδιού θα είναι μικρότερος, με τη συνδρομή να ανανεώνεται στη συνέχεια την πρώτη ημέρα κάθε μήνα.

Περισσότερες πληροφορίες για το WIZZ MultiPass μπορείτε να βρείτε στη σελίδα: Wizz MultiPass | Fly More, Save More.

WIZZ MULTIPASS: ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΑ ΠΛΑΝΑ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ