Ψάχνεις για έξτρα εισόδημα; Υπάρχουν και οι... Βουλευτικές - Ποιοι μπορούν να δουλέψουν στα εκλογικά κέντρα τον Μάιο

 16.03.2026 - 11:15
Μια ευκαιρία για έξτρα εισόδημα ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών του 2026 ανοίγει το Υπουργείο Εσωτερικών, καλώντας ενδιαφερόμενους να στελεχώσουν τα εκλογικά κέντρα την ημέρα της ψηφοφορίας.

Από σήμερα, 16 Μαρτίου 2026, δημόσιοι υπάλληλοι, άνεργοι πτυχιούχοι αλλά και εργαζόμενοι σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου και στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία των εκλογών, που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026.

Η δήλωση ενδιαφέροντος γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής ιστοσελίδας, ενώ η προθεσμία υποβολής λήγει τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, 6 Απριλίου 2026.

Όπως και σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, προτεραιότητα θα δοθεί σε άνεργους πτυχιούχους που είναι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Για όσους θέλουν να βρεθούν «πίσω από τις κάλπες» την ημέρα των εκλογών — και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουν ένα επιπλέον εισόδημα — η διαδικασία υποβολής ενδιαφέροντος έχει ήδη ξεκινήσει.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

