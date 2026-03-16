Τα Exness Internships επιστρέφουν για το 2026

Φέτος, 25 συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν στα γραφεία της εταιρείας στη Λεμεσό. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει από τις 12 Ιουνίου έως τις 7 Αυγούστου και αποτελεί μια αμειβόμενη πρακτική άσκηση που απευθύνεται σε φοιτητές πανεπιστημίων και πρόσφατους αποφοίτους.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πείρα μέσα από ουσιαστικά έργα σε διαφορετικά τμήματα της εταιρείας, αναπτύσσοντας πρακτικές δεξιότητες μέσα σε ένα δυναμικό και απαιτητικό επαγγελματικό περιβάλλον.

Οι θέσεις έχουν ήδη ανοίξει και όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στο: students.exness.com/ Το πρόγραμμα ξεκινά με ένα διήμερο induction, κατά το οποίο οι interns γνωρίζουν την κουλτούρα της Exness, τις ομάδες και τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας, πριν προχωρήσουν σε πρακτική συνεργασία με έμπειρους επαγγελματίες.

Από την έναρξή του το 2022, το πρόγραμμα έχει φιλοξενήσει περισσότερους από 50 ασκούμενους φοιτητές στην Κύπρο, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή επένδυση της εταιρείας στο τοπικό ανθρώπινο δυναμικό και τη δέσμευσή της να στηρίζει νέους επαγγελματίες στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια μικρή πρωτοβουλία εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα που καλύπτει τόσο επιχειρησιακές όσο και τεχνολογικές λειτουργίες, προσελκύοντας άτομα από διαφορετικά ακαδημαϊκά υπόβαθρα. Μέσα από το πρόγραμμα, οι ασκούμενοι αποκτούν εμπειρία από διάφορα τμήματα της εταιρείας, όπως technology, marketing, trading, legal, payments και people functions.

Ακολουθώντας ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας, το πρόγραμμα συνδυάζει καθοδήγηση από μέντορες, συνεχή ανατροφοδότηση και ουσιαστική συμμετοχή σε έργα, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια αυθεντική εικόνα της λειτουργίας ενός σύγχρονου οργανισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό που αναγνωρίζει τη συμβολή και την εμπειρία τους.

Σχολιάζοντας την έναρξη του προγράμματος για το 2026, ο Fuad Karimov, Chief People Officer της Exness, σχολίασε: «Η επένδυση στους νέους ανθρώπους είναι επένδυση στο μέλλον της Κύπρου. Είμαστε περήφανοι που συνεχίζουμε να στηρίζουμε τη νέα γενιά επαγγελματιών και να συμβάλλουμε στην ενίσχυση του τοπικού οικοσυστήματος ταλέντου.» Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και τις 30 Απριλίου.

Σχετικά με την Exness Η Exness είναι ένας παγκόσμιος multi-asset broker με έδρα τη Λεμεσό. Με κινητήριο δύναμη την τεχνολογία και την καινοτομία, προσφέρει αξιόπιστη υποδομή συναλλαγών και προηγμένες συνθήκες trading σε πελάτες σε όλο τον κόσμο.