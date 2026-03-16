ΑρχικήΟικονομίαΤα Exness Internships επιστρέφουν για το 2026
Τα Exness Internships επιστρέφουν για το 2026

 16.03.2026 - 11:05
Τα Exness Internships επιστρέφουν για το 2026

Μια ευκαιρία επαγγελματικής εμπειρίας ανοίγει για φοιτητές και νέους αποφοίτους στην Κύπρο, ακόμη και χωρίς προηγούμενη εμπειρία, μέσα από τα Exness Internships 2026. Το πρόγραμμα έχει πλέον καθιερωθεί ως μια σημαντική πρωτοβουλία για την επαγγελματική ανάπτυξη νέων στην τοπική επιχειρηματική κοινότητα.

Φέτος, 25 συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν στα γραφεία της εταιρείας στη Λεμεσό. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει από τις 12 Ιουνίου έως τις 7 Αυγούστου και αποτελεί μια αμειβόμενη πρακτική άσκηση που απευθύνεται σε φοιτητές πανεπιστημίων και πρόσφατους αποφοίτους.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πείρα μέσα από ουσιαστικά έργα σε διαφορετικά τμήματα της εταιρείας, αναπτύσσοντας πρακτικές δεξιότητες μέσα σε ένα δυναμικό και απαιτητικό επαγγελματικό περιβάλλον.

Οι θέσεις έχουν ήδη ανοίξει και όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στο: students.exness.com/ Το πρόγραμμα ξεκινά με ένα διήμερο induction, κατά το οποίο οι interns γνωρίζουν την κουλτούρα της Exness, τις ομάδες και τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας, πριν προχωρήσουν σε πρακτική συνεργασία με έμπειρους επαγγελματίες.

Από την έναρξή του το 2022, το πρόγραμμα έχει φιλοξενήσει περισσότερους από 50 ασκούμενους φοιτητές στην Κύπρο, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή επένδυση της εταιρείας στο τοπικό ανθρώπινο δυναμικό και τη δέσμευσή της να στηρίζει νέους επαγγελματίες στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια μικρή πρωτοβουλία εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα που καλύπτει τόσο επιχειρησιακές όσο και τεχνολογικές λειτουργίες, προσελκύοντας άτομα από διαφορετικά ακαδημαϊκά υπόβαθρα. Μέσα από το πρόγραμμα, οι ασκούμενοι αποκτούν εμπειρία από διάφορα τμήματα της εταιρείας, όπως technology, marketing, trading, legal, payments και people functions.

Ακολουθώντας ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας, το πρόγραμμα συνδυάζει καθοδήγηση από μέντορες, συνεχή ανατροφοδότηση και ουσιαστική συμμετοχή σε έργα, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια αυθεντική εικόνα της λειτουργίας ενός σύγχρονου οργανισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό που αναγνωρίζει τη συμβολή και την εμπειρία τους.

Σχολιάζοντας την έναρξη του προγράμματος για το 2026, ο Fuad Karimov, Chief People Officer της Exness, σχολίασε: «Η επένδυση στους νέους ανθρώπους είναι επένδυση στο μέλλον της Κύπρου. Είμαστε περήφανοι που συνεχίζουμε να στηρίζουμε τη νέα γενιά επαγγελματιών και να συμβάλλουμε στην ενίσχυση του τοπικού οικοσυστήματος ταλέντου.» Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και τις 30 Απριλίου.

Σχετικά με την Exness Η Exness είναι ένας παγκόσμιος multi-asset broker με έδρα τη Λεμεσό. Με κινητήριο δύναμη την τεχνολογία και την καινοτομία, προσφέρει αξιόπιστη υποδομή συναλλαγών και προηγμένες συνθήκες trading σε πελάτες σε όλο τον κόσμο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γνωστό εστιατόριο έκλεισε τοποθεσία του προσωρινά – Υπέστη ζημιές από την κακοκαιρία
Έσπρωξε αστυνομικό για να διαφύγει τον έλεγχο 49χρονος - «Έμπλεξε» με όσα εντοπίστηκαν στο διαμέρισμά του
Όσκαρ 2026: Καλύτερη Ταινία το «One Battle After Another», βραβεία για Τζόρνταν, Μπάκλεϊ, Μάντιγκαν και Πεν
Κενό ασφαλείας στα σχολεία: Παιδιά χωρίς επίβλεψη μετά τις 13:05 - Διορία 15 ημερών στο Υπουργείο να βρει λύση πριν συμβεί τραγωδία - Όσα ειπώθηκαν στη Βουλή
Αυτά είναι τα αυτοκίνητα που επιλέγουν οι Κύπριοι - Οι μάρκες που «σαρώνουν» στην αγορά
Βουλευτικές 2026: Ρευστό το πολιτικό σκηνικό και μάχη συσπείρωσης για τα κόμματα- Στη μάχη των βουλευτικών και η Άμεση Δημοκρατία

 

 

 

LIVE: Το Ισραήλ βομβάρδισε εγκαταστάσεις πετρελαίου στο Ιράν - «Η Τεχεράνη δεν είναι ακόμα έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο»

LIVE: Το Ισραήλ βομβάρδισε εγκαταστάσεις πετρελαίου στο Ιράν - «Η Τεχεράνη δεν είναι ακόμα έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο»

Σε πολεμικό κλοιό βρίσκεται η Μέση Ανατολή για ακόμη μία μέρα, με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι σχεδιάζει να συνεχίσει την επιχείρηση του στο Ιράν για τουλάχιστον  τρεις ακόμη εβδομάδες. Δείτε ζωντανά όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline

LIVE: Το Ισραήλ βομβάρδισε εγκαταστάσεις πετρελαίου στο Ιράν - «Η Τεχεράνη δεν είναι ακόμα έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο»

LIVE: Το Ισραήλ βομβάρδισε εγκαταστάσεις πετρελαίου στο Ιράν - «Η Τεχεράνη δεν είναι ακόμα έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο»

  •  16.03.2026 - 06:28
Βουλευτικές 2026: Ρευστό το πολιτικό σκηνικό και μάχη συσπείρωσης για τα κόμματα- Στη μάχη των βουλευτικών και η Άμεση Δημοκρατία

Βουλευτικές 2026: Ρευστό το πολιτικό σκηνικό και μάχη συσπείρωσης για τα κόμματα- Στη μάχη των βουλευτικών και η Άμεση Δημοκρατία

  •  16.03.2026 - 06:17
Λετυμπιώτης: Εξετάζονται μέτρα για αφθώδη πυρετό και ενεργειακή κρίση – Η πτυχή του Κυπριακού στη συνάντηση ΠτΔ-Προέδρου Κομισιόν

Λετυμπιώτης: Εξετάζονται μέτρα για αφθώδη πυρετό και ενεργειακή κρίση – Η πτυχή του Κυπριακού στη συνάντηση ΠτΔ-Προέδρου Κομισιόν

  •  16.03.2026 - 10:30
Σαρωτικοί άνεμοι στην Αγία Νάπα: Δεκάδες κρεβατάκια και ομπρέλες χάθηκαν στη θάλασσα – Ζημιές χιλιάδων ευρώ - Βίντεο

Σαρωτικοί άνεμοι στην Αγία Νάπα: Δεκάδες κρεβατάκια και ομπρέλες χάθηκαν στη θάλασσα – Ζημιές χιλιάδων ευρώ - Βίντεο

  •  16.03.2026 - 11:28
Ψάχνεις για έξτρα εισόδημα; Υπάρχουν και οι... Βουλευτικές - Ποιοι μπορούν να δουλέψουν στα εκλογικά κέντρα τον Μάιο

Ψάχνεις για έξτρα εισόδημα; Υπάρχουν και οι... Βουλευτικές - Ποιοι μπορούν να δουλέψουν στα εκλογικά κέντρα τον Μάιο

  •  16.03.2026 - 11:15
Αναβλήθηκε η συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου της ΔΗΠΑ λόγω αδιαθεσίας του Μάριου Καρογιάν

Αναβλήθηκε η συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου της ΔΗΠΑ λόγω αδιαθεσίας του Μάριου Καρογιάν

  •  16.03.2026 - 11:51
Καρέ-καρέ η στιγμή που διαρρήκτες προσπαθούν να εισβάλλουν σε πολυκατοικία στη Λεμεσό - Βίντεο

Καρέ-καρέ η στιγμή που διαρρήκτες προσπαθούν να εισβάλλουν σε πολυκατοικία στη Λεμεσό - Βίντεο

  •  16.03.2026 - 09:26
Γνωστό εστιατόριο έκλεισε τοποθεσία του προσωρινά – Υπέστη ζημιές από την κακοκαιρία

Γνωστό εστιατόριο έκλεισε τοποθεσία του προσωρινά – Υπέστη ζημιές από την κακοκαιρία

  •  16.03.2026 - 10:45

