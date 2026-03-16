Αφθώδης πυρετός: Εντοπίστηκαν νέα θετικά κρούσματα σε μονάδες σε αυτές τις περιοχές  

Oι επιδημιολογικές διερευνήσεις, ιχνηλατήσεις και δειγματοληψίες συνεχίζονται για τον αφθώδη πυρετό σε παγκύπρια βάση, ενώ όπως δήλωσε τη Δευτέρα η Ανώτερη Κτηνιατρική Λειτουργός, εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου «τα θετικά κρούσματα έφτασαν στο σύνολο στα 41 δημιουργώντας έτσι δύο νέες μολυσμένες ζώνες των τριών και δέκα χιλιομέτρων στο Δάλι και Γέρι στην επαρχία Λευκωσίας».

Οι 3 νέες μονάδες που έχουν εντοπιστεί είναι:

1 Ορόκλινη

1 Γέρι

1 Δάλι

Το ένα κρούσμα εντοπίστηκε σε βουστάσιο στο Γέρι, στο οποίο βρίσκονται 70 αγελάδες, ενώ το άλλο κρούσμα εντοπίστηκε σε φάρμα αιγοπροβάτων στο Δάλι, στην οποία βρίσκονται περίπου 1700 αιγοπρόβατα, είπε η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Έχουν θανατωθεί μέχρι στιγμής όλα τα ζώα από 16 μολυσμένες μονάδες ενώ παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες εκτίμησης των ζώων.

Eπίσης, μέχρι στιγμής παγκυπρίως έχουν διενεργηθεί εμβολιασμοί άνω του 76% στα βοοειδή και άνω του 42% στα αιγοπρόβατα, προσθέτοντας ότι έχει παραγγελθεί και παράγεται εμβόλιο για χοίρους, το οποίο αναμένεται να καταφθάσει στην Κύπρο εντός του Μαρτίου ή στις αρχές του Απριλίου.