Αφθώδης πυρετός: Εντοπίστηκαν νέα θετικά κρούσματα σε μονάδες σε αυτές τις περιοχές  

 16.03.2026 - 14:44
Η κρίση που προκάλεσε η εμφάνιση κρουσμάτων του αφθώδους πυρετού, συνεχίζει να προκαλεί έντονη ανησυχία στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα.

Oι επιδημιολογικές διερευνήσεις, ιχνηλατήσεις και δειγματοληψίες  συνεχίζονται για τον αφθώδη πυρετό σε παγκύπρια βάση, ενώ όπως δήλωσε τη Δευτέρα η Ανώτερη Κτηνιατρική Λειτουργός, εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου «τα θετικά κρούσματα έφτασαν στο σύνολο στα 41 δημιουργώντας έτσι δύο νέες μολυσμένες ζώνες των τριών και δέκα χιλιομέτρων στο Δάλι και Γέρι στην επαρχία Λευκωσίας».

Οι 3 νέες μονάδες που έχουν εντοπιστεί είναι:

1 Ορόκλινη

1 Γέρι

1 Δάλι

Το ένα κρούσμα εντοπίστηκε σε βουστάσιο στο Γέρι, στο οποίο βρίσκονται 70 αγελάδες, ενώ το άλλο κρούσμα εντοπίστηκε σε φάρμα αιγοπροβάτων στο Δάλι, στην οποία βρίσκονται περίπου 1700 αιγοπρόβατα, είπε η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. 

Έχουν θανατωθεί μέχρι στιγμής όλα τα ζώα από 16 μολυσμένες μονάδες ενώ παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες εκτίμησης των ζώων.

Eπίσης, μέχρι στιγμής παγκυπρίως έχουν διενεργηθεί εμβολιασμοί άνω του 76% στα βοοειδή και άνω του 42% στα αιγοπρόβατα, προσθέτοντας ότι έχει παραγγελθεί και παράγεται εμβόλιο για χοίρους, το οποίο αναμένεται να καταφθάσει στην Κύπρο εντός του Μαρτίου ή στις αρχές του Απριλίου.

Γνωστό εστιατόριο έκλεισε τοποθεσία του προσωρινά – Υπέστη ζημιές από την κακοκαιρία
Έσπρωξε αστυνομικό για να διαφύγει τον έλεγχο 49χρονος - «Έμπλεξε» με όσα εντοπίστηκαν στο διαμέρισμά του
Όσκαρ 2026: Καλύτερη Ταινία το «One Battle After Another», βραβεία για Τζόρνταν, Μπάκλεϊ, Μάντιγκαν και Πεν
Κενό ασφαλείας στα σχολεία: Παιδιά χωρίς επίβλεψη μετά τις 13:05 - Διορία 15 ημερών στο Υπουργείο να βρει λύση πριν συμβεί τραγωδία - Όσα ειπώθηκαν στη Βουλή
Αυτά είναι τα αυτοκίνητα που επιλέγουν οι Κύπριοι - Οι μάρκες που «σαρώνουν» στην αγορά
Βουλευτικές 2026: Ρευστό το πολιτικό σκηνικό και μάχη συσπείρωσης για τα κόμματα- Στη μάχη των βουλευτικών και η Άμεση Δημοκρατία

 

 

 

Διαφάνεια στις εισφορές: Μαζεύτηκαν χιλιάδες ευρώ για τις πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό - Πού πάνε τα λεφτά - Πίνακας

 16.03.2026 - 14:40
Επιστροφή στην κανονικότητα: Πίσω στα θρανία τα παιδιά του Ακρωτηρίου - Άσκηση ετοιμότητας την Τετάρτη

 16.03.2026 - 14:46
LIVE: Μπαράζ βομβαρδισμών στην Τεχεράνη - Ο Τραμπ πιέζει ΝΑΤΟ, Κίνα για τα Στενά του Ορμούζ και σκέφτεται χερσαία επιχείρηση στη νήσο Χαργκ

LIVE: Μπαράζ βομβαρδισμών στην Τεχεράνη - Ο Τραμπ πιέζει ΝΑΤΟ, Κίνα για τα Στενά του Ορμούζ και σκέφτεται χερσαία επιχείρηση στη νήσο Χαργκ

Σε πολεμικό κλοιό βρίσκεται η Μέση Ανατολή για ακόμη μία μέρα, με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι σχεδιάζει να συνεχίσει την επιχείρηση του στο Ιράν για τουλάχιστον  τρεις ακόμη εβδομάδες. Δείτε ζωντανά όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline

LIVE: Μπαράζ βομβαρδισμών στην Τεχεράνη - Ο Τραμπ πιέζει ΝΑΤΟ, Κίνα για τα Στενά του Ορμούζ και σκέφτεται χερσαία επιχείρηση στη νήσο Χαργκ

LIVE: Μπαράζ βομβαρδισμών στην Τεχεράνη - Ο Τραμπ πιέζει ΝΑΤΟ, Κίνα για τα Στενά του Ορμούζ και σκέφτεται χερσαία επιχείρηση στη νήσο Χαργκ

  •  16.03.2026 - 06:28
Διαφάνεια στις εισφορές: Μαζεύτηκαν χιλιάδες ευρώ για τις πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό - Πού πάνε τα λεφτά - Πίνακας

Διαφάνεια στις εισφορές: Μαζεύτηκαν χιλιάδες ευρώ για τις πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό - Πού πάνε τα λεφτά - Πίνακας

  •  16.03.2026 - 14:40
Κεντρικές Φυλακές: Πήγε για επίσκεψη και…βρέθηκε με χειροπέδες – Την «τσάκωσαν» στον έλεγχο - Τι βρέθηκε στην κατοχή της

Κεντρικές Φυλακές: Πήγε για επίσκεψη και…βρέθηκε με χειροπέδες – Την «τσάκωσαν» στον έλεγχο - Τι βρέθηκε στην κατοχή της

  •  16.03.2026 - 14:53
Επίθεση σε οδηγό βαν με κάμερα - Ένταλμα σύλληψης εναντίον ειδικού αστυφύλακα

Επίθεση σε οδηγό βαν με κάμερα - Ένταλμα σύλληψης εναντίον ειδικού αστυφύλακα

  •  16.03.2026 - 15:12
Αφθώδης πυρετός: Εντοπίστηκαν νέα θετικά κρούσματα σε μονάδες σε αυτές τις περιοχές  

Αφθώδης πυρετός: Εντοπίστηκαν νέα θετικά κρούσματα σε μονάδες σε αυτές τις περιοχές  

  •  16.03.2026 - 14:44
Ψάχνεις για έξτρα εισόδημα; Υπάρχουν και οι... Βουλευτικές - Ποιοι μπορούν να δουλέψουν στα εκλογικά κέντρα τον Μάιο

Ψάχνεις για έξτρα εισόδημα; Υπάρχουν και οι... Βουλευτικές - Ποιοι μπορούν να δουλέψουν στα εκλογικά κέντρα τον Μάιο

  •  16.03.2026 - 11:15
Ρωσίδες φορτωμένες με... αδασμολόγητα τσιγάρα και πολλές χιλιάδες ευρώ - Οδηγός πιάστηκε με «πίπα» και σακουλάκια Crystal - Δείτε φωτογραφίες

Ρωσίδες φορτωμένες με... αδασμολόγητα τσιγάρα και πολλές χιλιάδες ευρώ - Οδηγός πιάστηκε με «πίπα» και σακουλάκια Crystal - Δείτε φωτογραφίες

  •  16.03.2026 - 12:22
Σύνδεσμος Καταναλωτών: «Η επιδότηση των καυσίμων είναι μονόδρομος και πρέπει να είναι άμεση» - Δείτε πίνακα

Σύνδεσμος Καταναλωτών: «Η επιδότηση των καυσίμων είναι μονόδρομος και πρέπει να είναι άμεση» - Δείτε πίνακα

  •  16.03.2026 - 14:10

