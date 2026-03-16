Διαφάνεια στις εισφορές: Μαζεύτηκαν χιλιάδες ευρώ για τις πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό - Πού πάνε τα λεφτά - Πίνακας

Εισφορές

Μετά από επεξεργασία των εισφορών που έχουν καταβληθεί στον ειδικό λογαριασμό της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, το σύνολό τους ανέρχεται στο ποσό των €1.741.849, μέσα από τις εισφορές 1.469 φυσικών και νομικών προσώπων, με μεγαλύτερο ποσό τις €200.000.

Αναλυτικότερα, οι εισφορές έχουν κατηγοριοποιηθεί σε τρεις ομάδες και αποτελούνται από τα πιο κάτω:

1. Εισφορές άνω των €50.000

Οι πιο μεγάλες εισφορές που έχουν καταβληθεί συνόλου €775.000 προέρχονται κυρίως από νομικά πρόσωπα και αριθμούν επτά (7) περιπτώσεις.

2. Εισφορές μεταξύ €10.000 και €50.000

Οι μεσαίου ύψους εισφορές που αριθμούνται σε 27 ανέρχονται σε €611.500.

3. Εισφορές κάτω των €10.000

Το σύνολο των μικρών εισφορών, που προέρχονται κυρίως από πολίτες και αφορούν 1.435 περιπτώσεις, ανήλθε σε €355.349.

Κατανομή Εισφορών

Η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει στον διαχωρισμό της κατανομής των εισφορών σε δύο βασικούς πυλώνες για την αποκατάσταση και την προστασία των πληγέντων περιοχών:

Σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε χρήση εισφορών ύψους €850.000 για την αγορά 17 πυροσβεστικών οχημάτων. Τα εν λόγω οχήματα θα είναι εξοπλισμένα με αυτόνομο σύστημα πυρόσβεσης και θα παραχωρηθούν στα Κοινοτικά Συμβούλια των πυρόπληκτων κοινοτήτων της Επαρχίας Λεμεσού για σκοπούς ενίσχυσης της τοπικής πυροπροστασίας.

Το εναπομείναν υπόλοιπο του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού, ύψους €891.849, θα κατανεμηθεί με κριτήρια στις πυρόπληκτες κοινότητες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν έργα της δικής τους επιλογής.

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας έχει ανταποκριθεί πλήρως στο ευγενές αίτημα των οργανωμένων συνόλων και συμπολιτών μας, και διαβεβαιώνει ότι η βοήθεια θα παρασχεθεί με πλήρη λογοδοσία και διαφάνεια για στήριξη των πληγέντων και των κοινοτήτων που έχουν επηρεαστεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με τις σχετικές πιο πάνω αποφάσεις της Κυβέρνησης.