Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έπεσε ο πέλεκυς σε 35χρονο - Ένοχος για υπόθεση εισαγωγής 15 κιλών κάνναβης

 16.03.2026 - 14:30
Έπεσε ο πέλεκυς σε 35χρονο - Ένοχος για υπόθεση εισαγωγής 15 κιλών κάνναβης

Ποινή φυλάκισης 12 χρόνων επέβαλε το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας σε 35χρονο από τις ΗΠΑ, για υπόθεση εισαγωγής 15 κιλών κάνναβης.

Ο 35χρονος κρίθηκε ένοχος κατόπιν δικής του παραδοχής σε κατηγορίες εισαγωγής και προμήθειας ναρκωτικών σε άλλα άτομα, καθώς και πλαστοπροσωπίας.

Τα ναρκωτικά, 30 συσκευασίες με κάνναβη, βάρους περίπου 15 κιλών, εντοπίστηκαν σε κιβώτιο που έφθασε στις 19 Μαΐου 2025, σε ιδιωτική εταιρεία στη Λάρνακα, θέτοντας την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών σε συναγερμό.

Ο κατηγορούμενος φαινόταν ως ο παραλήπτης των ναρκωτικών και κλήθηκε να τα παραλάβει.

Το  κιβώτιο τού παραδόθηκε στις 25 Μαΐου και όταν το παρέλαβε επενέβησαν μέλη της ΥΚΑΝ που τον συνέλαβαν.

Στην κατάθεσή του ο 35χρονος είχε πει «πως έφτασε στην Κύπρο προκειμένου να παραλαμβάνει πακέτα με ναρκωτικά και να τα παραδίδει σε άγνωστά του άτομα έναντι αμοιβής 1000 ευρώ για κάθε παράδοση».

Υποστήριξε ακόμη «πως αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και γι’ αυτόν τον λόγο αποδέχθηκε να έχει ρόλο ενδιάμεσου».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Αν ήμουν στη θέση του δεν θα μπορούσα να τραγουδήσω» - Συγκίνηση στο J2US - Δείτε βίντεο

 16.03.2026 - 14:25
Επόμενο άρθρο

Διαφάνεια στις εισφορές: Μαζεύτηκαν χιλιάδες ευρώ για τις πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό - Πού πάνε τα λεφτά - Πίνακας

 16.03.2026 - 14:40
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα