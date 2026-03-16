Έπεσε ο πέλεκυς σε 35χρονο - Ένοχος για υπόθεση εισαγωγής 15 κιλών κάνναβης

Ο 35χρονος κρίθηκε ένοχος κατόπιν δικής του παραδοχής σε κατηγορίες εισαγωγής και προμήθειας ναρκωτικών σε άλλα άτομα, καθώς και πλαστοπροσωπίας.

Τα ναρκωτικά, 30 συσκευασίες με κάνναβη, βάρους περίπου 15 κιλών, εντοπίστηκαν σε κιβώτιο που έφθασε στις 19 Μαΐου 2025, σε ιδιωτική εταιρεία στη Λάρνακα, θέτοντας την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών σε συναγερμό.

Ο κατηγορούμενος φαινόταν ως ο παραλήπτης των ναρκωτικών και κλήθηκε να τα παραλάβει.

Το κιβώτιο τού παραδόθηκε στις 25 Μαΐου και όταν το παρέλαβε επενέβησαν μέλη της ΥΚΑΝ που τον συνέλαβαν.

Στην κατάθεσή του ο 35χρονος είχε πει «πως έφτασε στην Κύπρο προκειμένου να παραλαμβάνει πακέτα με ναρκωτικά και να τα παραδίδει σε άγνωστά του άτομα έναντι αμοιβής 1000 ευρώ για κάθε παράδοση».

Υποστήριξε ακόμη «πως αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και γι’ αυτόν τον λόγο αποδέχθηκε να έχει ρόλο ενδιάμεσου».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ