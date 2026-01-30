Νέα καφετέρια άνοιξε σε κομβικό σημείο της Λευκωσίας - Ιδανικό για drive-thru - Δείτε φωτογραφίες

Το νέο κατάστημα είναι σχεδιασμένο ώστε οι πελάτες να απολαμβάνουν τον αγαπημένο τους καφέ με ευκολία και άνεση, είτε μέσω του drive-thru, χωρίς να χρειάζεται να βγουν από το αυτοκίνητό τους, είτε στον άνετο και μοντέρνο χώρο για sitting του Kawacom’s Μοσφιλώτη/Σιά. Παράλληλα, διαθέτει εύκολη πρόσβαση και στάθμευση.

Πιστό στη φιλοσοφία του brand, το 27ο Kawacom’s προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία καφέ που ξεπερνά την απλή εξυπηρέτηση. Με έμφαση στην ποιότητα, την ταχύτητα και τη συνέπεια, το νέο κατάστημα ξεπερνά την απλή παρασκευή καφέ, και μετατρέπει την κάθε επίσκεψη σε μια μικρή καθημερινή στιγμή αριστείας και σ΄ ένα σημείο αναφοράς για την τοπική κοινότητα. Ένας χώρος που εμπνέει σύνδεση, χαλάρωση και αληθινή απόλαυση.

Κάθε φλιτζάνι Kawacom’s αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της ομάδας στην αριστεία. Από την ακρίβεια της παρασκευής, μέχρι τη σταθερή ποιότητα και το χαρακτηριστικό άρωμα που συνοδεύει κάθε επίσκεψη. Πέρα από τον αγαπημένο σας καφέ, το Kawacom’s Μοσφιλώτη/Σιά προσφέρει μια πλούσια γκάμα σνακ και ποτών, συμπεριλαμβανομένων υγιεινών και vegan επιλογών. Όλα παρασκευάζονται με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, στηρίζοντας τοπικούς παραγωγούς και ανταποκρινόμενα στις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες.

Με συνέπεια στην υπόσχεση «Comfort in Every Sip», το Kawacom’s #27 έρχεται να προστεθεί στο χάρτη της Λευκωσίας, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία του brand και δημιουργώντας νέες καθημερινές στιγμές απόλαυσης.

ΙΝFO:

Διεύθυνση: Γρίβα Διγενή 53, Μοσφιλώτη/Σιά, Λευκωσία 2574.

Τηλέφωνο: 94 323142

Takeaway | 5:30 20:00

Delivery |7:15 -18:45

Η Kawacom’s είναι κυπριακή αλυσίδα καφέ που προσφέρει καφέ 100% Arabica, απευθείας από τη Βραζιλία και τη διάσημη φάρμα καφέ Ipanema Coffee Farm. Ιδρύθηκε το 2014 στη Λευκωσία και η απόφασή της να λειτουργήσει ως franchise το 2016 αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο στη γρήγορη ανάπτυξή της. Με την ισχυρή γνώση της αγοράς και τη διεθνή τεχνογνωσία της, σε συνδυασμό με την αφοσίωση στην ποιότητα, η Kawacom’s έχει εξελιχθεί σε μία από τις κορυφαίες αλυσίδες καφέ στην Κύπρο. Σήμερα, 27 καταστήματα Kawacom’s προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία καφέ σ’ ολόκληρη την Κύπρο.