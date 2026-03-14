ΑρχικήΟικονομίαΨάχνεις δουλειά; Άνοιξαν νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Λευκωσίας - Τα καθήκοντα και η αμοιβή
Ψάχνεις δουλειά; Άνοιξαν νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Λευκωσίας - Τα καθήκοντα και η αμοιβή

 14.03.2026 - 18:22
Ψάχνεις δουλειά; Άνοιξαν νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Λευκωσίας - Τα καθήκοντα και η αμοιβή

Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοίνωσε ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση πέντε θέσεων που αφορούν τη σχολική χρονιά 2025–2026. Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο θέσεις Συνοδού Ασφαλείας και τρεις θέσεις Σχολικού Τροχονόμου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, μεταξύ των οποίων η κατοχή λευκού ποινικού μητρώου, η προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού υγείας και η μη καταδίκη για αδικήματα που προβλέπονται στον νόμο περί πρόληψης και καταπολέμησης της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών. Παράλληλα, θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν επαρκώς στην ελληνική γλώσσα σε προφορικό επίπεδο.

Δείτε την ανακοίνωση του Δήμου Λευκωσίας

Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Συνοδού Ασφαλείας και τριών (3) θέσεων Σχολικού Τροχονόμου, για τη σχολική χρονιά 2025 – 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:
(α) Να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο.
(β) Να προσκομίσουν ιατρικό πιστοποιητικό υγείας.
(γ) Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που αναφέρονται στον Περί Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο 91(Ι)/2014, άρθρο 22(6).
(δ) Να είναι σε θέση να επικοινωνούν επαρκώς στην ελληνική γλώσσα (προφορικός λόγος).

Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Όσοι επιλεγούν θα κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά για τα πιο πάνω κριτήρια και να υπογράψουν σύμβαση έργου ως αυτοεργοδοτούμενοι για τη σχολική περίοδο 2025 – 2026, με υποχρέωση καταβολής από τους ίδιους των εισφορών τους στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.
(α) Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή (εξαιρουμένων των σχολικών αργιών).
(β) 07:00 – 08:00 π.μ. και 13:00 – 13:30 μ.μ.

Η αμοιβή καθορίζεται ως εξής:
• Για τη θέση Σχολικού Τροχονόμου, η αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των €280 (διακόσια ογδόντα ευρώ) μηνιαίως, από την έναρξη μέχρι και την ημέρα λήξης της σχολικής χρονιάς.
• Για τη θέση Συνοδού Ασφαλείας, η αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των €300 (τριακόσια ευρώ) μηνιαίως, από την έναρξη μέχρι και την ημέρα λήξης της σχολικής χρονιάς.

Οι σχολικές εορτές / αργίες (Χριστούγεννα και Πάσχα) καθώς και οποιεσδήποτε απουσίες λόγω ασθενείας θα αποκόπτονται από το πιο πάνω ποσό.

Για την πληρωμή απαιτείται η προσκόμιση τιμολογίου στο τέλος κάθε μήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περισσότερες πληροφορίες από το Γραφείο Τροχονομίας του Δήμου Λευκωσίας στα τηλέφωνα 97884156 και 22797122.

Δήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να υποβληθεί με αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών πιστοποιητικών μαζί με βιογραφικό σημείωμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

