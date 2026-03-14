Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για συνέπειες πολέμου: Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις με επιτυχία

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος σε συνάντηση με κοινοτικές Αρχές της ορεινής περιοχής Λεμεσού, στην Πάχνα, και κληθείς να αναφερθεί στις επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν και κυρίως στο θέμα που αφορά τις αυξήσεις των τιμών σε καύσιμα και προϊόντα, είπε ότι «παρακολουθούμε όλα, και τις αυξήσεις και όλα. Να σας θυμίσω ότι έχουμε ήδη μέτρα που είναι σε εφαρμογή, με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ, με επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος. Εκείνο που σίγουρα δεν θα επιτρέψουμε- και θέλω να το αναφέρω, είναι και ένα θέμα που θα συζητήσουμε τη Δευτέρα στο Υπουργικό Συμβούλιο-δεν θα δεχθούμε τα όποια φαινόμενα αισχροκέρδειας ή κάποια να επιδιώξουν, να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση, επιβαρύνοντας τους καταναλωτές.

Την ίδια στιγμή, την ερχόμενη βδομάδα θα είμαι στις Βρυξέλλες, από την Τρίτη μέχρι την Παρασκευή, θα έχω, ανάμεσα σε άλλα, και επαφές με την Πρόεδρο της Επιτροπής. Στο τραπέζι των συζητήσεων μας είναι και το θέμα της κτηνοτροφίας, είναι και το θέμα του τουρισμού, είναι και πολλά άλλα θέματα που αφορούν τη χώρα μας.

Την ίδια στιγμή, θέλω να στείλω ένα μήνυμα και για ένα άλλον τομέα. Είπατε ότι είναι πολλές οι προκλήσεις, είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις με επιτυχία. Αφορά τον τουρισμό.

Το μήνυμα που στέλνουμε σε όλους, ειδικότερα στο εξωτερικό, βλέπω καθημερινά κάποια δημοσιεύματα στον ξένο Τύπο και πολλές φορές διερωτώμαι αν ζούμε εμείς στην Κύπρο διαβάζοντας τα.

Αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται στη χώρα μας το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων με πέραν των 400 ξένων αθλητών να είναι στη χώρα μας. Η Κύπρος είναι μέρος της γεωγραφίας της περιοχής, η Κύπρος δεν είναι μέρος του πολέμου».

Ερωτηθείς για τη συνάντηση του στις Βρυξέλλες, την προσεχή Τετάρτη, με τον ΓΓ των ΗΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «θα δω τον ΓΓ των ΗΕ μέσα στο πλαίσιο του στόχου μας για άμεση επανέναρξη των συνομιλιών. Να σας θυμίσω ότι είχα αποστείλει και μια πολύ συγκεκριμένη επιστολή για το πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε, η συζήτηση θα γίνει στη βάση αυτής της επιστολής, όπως και τα μηνύματα που θα σταλούν από πλευράς των Ευρωπαίων αξιωματούχων, για παράδειγμα, την Τρίτη το βράδυ θα έχει δείπνο με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Κόστα, ήδη έχουμε μιλήσει, επικοινώνησε μαζί μου, με ενημέρωσε για αυτό το δείπνο, με ρώτησε για τα μηνύματα, τα οποία θα θέλαμε και εμείς να στείλουμε και αυτό που προκύπτει είναι η ετοιμότητα της ΕΕ για να ενισχύσει την προσπάθεια προς επανέναρξη των συνομιλιών».