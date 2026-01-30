Valentine’s Day στο Hilton Nicosia: Μια Ξεχωριστή Εμπειρία Γεύσεων και Ρομαντισμού!

Το μοναδικό Hilton της πρωτεύουσας παρουσιάζει ένα ειδικά διαμορφωμένο Valentine’s Package, το οποίο συνδυάζει διαμονή για δύο άτομα και δείπνο στο Mint Bar, με ένα ειδικά επιμελημένο set menu.

Για όσους επιθυμούν να ζήσουν αποκλειστικά τη γαστρονομική εμπειρία, χωρίς διαμονή, το Hilton Nicosia προσφέρει και τη δυνατότητα ξεχωριστής κράτησης δείπνου στο Mint Bar. Με σύγχρονη αισθητική, προσεγμένο service και ατμόσφαιρα που αποπνέει κομψότητα και οικειότητα, το Mint Bar διαμορφώνει το κατάλληλο σκηνικό για ένα Valentine’s δείπνο με έμφαση στην ποιότητα και τη φροντίδα της κάθε λεπτομέρειας.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, στο: HiltonNicosia – Book Now ή στο 22695111

Σχετικά με τo Hilton Nicosia:

Το Hilton Nicosia στην Έγκωμη, της Louis Hotels, είναι ένα εμβληματικό ξενοδοχείο πέντε αστέρων στην πρωτεύουσα, που συνδυάζει την κομψότητα με τη διαχρονική – ποιοτική φιλοξενία. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και απαράμιλλη αισθητική, αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για επαγγελματίες ταξιδιώτες όσο και για επισκέπτες που αποζητούν ποιοτική ηρεμία, χαλάρωση και αναψυχή.

