Με Σταύρο Μαλά η ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας – Πακέτο μέτρων ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανακοινώνοντας τις αποφάσεις κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Σώματος, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση στέκεται έμπρακτα δίπλα στους πληγέντες κτηνοτρόφους με μέτρα που στοχεύουν στην άμεση ανακούφιση αλλά και στον μακροπρόθεσμο εκσυγχρονισμό του κλάδου.

Ο ρόλος του Σταύρου Μαλά και το όραμα δεκαετίας

Ο κ. Μαλάς τίθεται επικεφαλής μιας επιτροπής που απαρτίζεται από επιστήμονες, κτηνοτρόφους, εκπροσώπους των Υπουργείων Γεωργίας και Εσωτερικών, καθώς και των αγροτικών οργανώσεων. Αποστολή της επιτροπής είναι η κατάθεση συγκεκριμένων εισηγήσεων εντός τριών μηνών για τη δημιουργία ενός ανθεκτικότερου και σύγχρονου μοντέλου κτηνοτροφίας στη χώρα, με ορίζοντα υλοποίησης τη δεκαετία. Η κίνηση αυτή αποτελεί το ένατο και κεντρικό σκέλος του κυβερνητικού σχεδιασμού, στοχεύοντας στη στρατηγική θωράκιση της παραγωγής.

Άμεσες αποζημιώσεις και στήριξη εισοδήματος

Πέραν του διορισμού, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξήγγειλε οκτώ επιπλέον άξονες στήριξης, ξεκινώντας από την πλήρη αποζημίωση για σανό, ζωοτροφές και ζωικά προϊόντα. Παράλληλα, αποφασίστηκε η ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος σε βάθος 12 μηνών για όσους κτηνοτρόφους επαναδραστηριοποιηθούν, με τον υπολογισμό να γίνεται εξατομικευμένα βάσει των πραγματικών τους εισοδημάτων και των φορολογικών τους δηλώσεων. Σημαντικό σκέλος αποτελεί επίσης η ανάληψη από την Πολιτεία της μεταφοράς ζώων από περιοχές εκτός Κύπρου που είναι ελεύθερες από τη νόσο, καθώς και η προτεραιότητα στην αγορά ζώων από εγχώριες μονάδες για την αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου.

Οικονομικές ελαφρύνσεις και επενδυτικά σχέδια

Το πακέτο μέτρων περιλαμβάνει την πλήρη κάλυψη του κόστους των απαραίτητων εργαστηριακών εξετάσεων και εμβολίων, καθώς και ειδική ενίσχυση για όσους επηρεάζονται από την απαγόρευση βόσκησης. Επιπλέον, οι επηρεαζόμενοι κτηνοτρόφοι θα απαλλαγούν για το έτος 2026 από μισθώματα και τέλη που αφορούν κτηνοτροφικά τεμάχια σε κρατική ή τουρκοκυπριακή γη. Η κυβέρνηση προχωρά επίσης στη δημιουργία ειδικού επενδυτικού σχεδίου για την αναβάθμιση των μονάδων που επλήγησαν, ενώ πρόνοια υπάρχει και για κτηνοτρόφους που, αν και δεν επλήγησαν άμεσα από τη νόσο, υπέστησαν εμπορικές απώλειες λόγω των ζωνών περιορισμού.

Υπευθυνότητα έναντι λαϊκισμού

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι η δυνατότητα λήψης τέτοιων αποφάσεων οφείλεται στην αυστηρή δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία επιτρέπει τη διαχείριση εσωτερικών και εξωτερικών κρίσεων μακριά από λαϊκισμούς. Σημείωσε, τέλος, ότι οι πρώτες προκαταβολές αποζημιώσεων, που φτάνουν έως και τις 50.000 ευρώ ανά μονάδα, έχουν ήδη αρχίσει να καταβάλλονται και θα ολοκληρωθούν εντός της επόμενης εβδομάδας.