Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα: Κατέρρευσε περιτοίχισμα πολυκατοικίας – Σοκάρουν οι εικόνες

 16.03.2026 - 18:59
Σοκαριστικό περιστατικό που αναδεικνύει την επικινδυνότητα παλαιών ή κακοτεχνικών οικοδομών φέρνει στο φως ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρίστος Ορφανίδης, δημοσιοποιώντας φωτογραφίες από σημείο όπου περιτοίχισμα πολυκατοικίας κατέρρευσε ολοσχερώς.

Το περιστατικό, το οποίο από καθαρή τύχη δεν εξελίχθηκε σε τραγωδία, φέρνει στην επιφάνεια σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των κατασκευών και την ευθύνη των εμπλεκομένων. Σύμφωνα με την καταγγελία του κ. Ορφανίδη, το περιτοίχισμα φαίνεται να μην διέθετε την παραμικρή σιδεροσύνδεση, γεγονός που καθιστούσε την πτώση του απλώς θέμα χρόνου.

Ο βουλευτής υπογράμμισε το γεγονός ότι τη στιγμή της κατάρρευσης δεν έτυχε να διέρχονται πεζοί από το σημείο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «γλυτώσαμε θανάτους και τραγωδίες».

Παράλληλα, ο κ. Ορφανίδης εξαπέλυσε «πυρά» κατά όσων επιδεικνύουν αμέλεια, κάνοντας λόγο για ανεύθυνους ιδιοκτήτες και εργολάβους. Τόνισε μάλιστα πως η συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι η μοναδική, καθώς υπάρχουν αρκετές παρόμοιες οικοδομές που αποτελούν «κινητές βόμβες» στον αστικό ιστό.

