Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομία«Ασπίδα» για την πρώτη κατοικία: Προσφυγή στον Επίτροπο με την πρώτη επιστολή και δεσμευτικές αποφάσεις για χρέη έως €20.000
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ασπίδα» για την πρώτη κατοικία: Προσφυγή στον Επίτροπο με την πρώτη επιστολή και δεσμευτικές αποφάσεις για χρέη έως €20.000

Πρόταση, η οποία συνοδεύεται από δύο νομοσχέδια, τα οποία αύριο το πρωί θα κατατεθούν στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνική επεξεργασία, με στόχο την ενδυνάμωση του θεσμού του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου και την προστασία της πρώτης κατοικίας, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, μετά από τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο κ. Κεραυνός είπε ότι το πρώτο μέτρο είναι η αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανισμού επιβεβαίωσης χρέους του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου με την προσθήκη δυνατότητας αναδιάρθρωσης του χρέους.

Εξήγησε ότι «μέσα από την ενίσχυση του ρόλου και του νόμου που διέπει τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο προτείνουμε μέσα από κυβερνητικό νομοσχέδιο και της πρότασης που μόλις πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο να δοθεί η δυνατότητα στον δανειολήπτη να προσφεύγει νωρίτερα στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο για την επιβεβαίωση του οφειλόμενου χρέους και από τη λήψη της Επιστολής τύπου Ι αντί της Επιστολής τύπου ΙΑ που συμβαίνει σήμερα».

«Αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται περισσότερος χρόνος στον οφειλέτη να αποταθεί στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο και να έχει και ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος περισσότερο χρόνο στην διάθεσή του, από ό,τι ισχύει μέχρι σήμερα, για να προβούν στις ενέργειες, για να εξεταστεί το θέμα και να προσπαθεί να βρεθεί μια διευθέτηση», σημείωσε.

Ο Υπουργός Οικονομικών είπε ακόμη ότι σε περίπτωση που προσφεύγει στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο για την επιβεβαίωση του οφειλόμενου χρέους, αλλά τα μέρη δεν έχουν καταλήξει σε μια συμφωνία ως προς τον πρώτον τρόπο αναδιάρθρωσης ή αποπληρωμής του χρέους,  τότε θα είναι δυνατόν να αποταθεί στο Σύμβουλο Αφερεγγυότητας για την κατάρτιση προσωπικού σχεδίου αποπληρωμής.

Επιπλέον, ανέφερε ότι δεύτερη πρόνοια της πρότασης που έχει καταθέσει το Υπουργείο Οικονομικών στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι η εισαγωγή δεσμευτικότητας της απόφασης του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου μέχρι ποσού 20.000 ευρώ επί παραπόνων εναντίον χρηματοοικονομικής επιχείρησης και πρόσθεσε ότι έχει διαπιστωθεί ότι περίπου το 75% των περιπτώσεων όπου δημιουργούνται προβλήματα και κωλύεται η πρόοδος στη διευθέτηση είναι ποσά που αφορούν από 10.000 μέχρι 20.000.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γνωστό εστιατόριο έκλεισε τοποθεσία του προσωρινά – Υπέστη ζημιές από την κακοκαιρία
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ανακλήθηκαν από την αγορά ηλεκτρικά μπρίκια κυπριακού καφέ – Φωτογραφίες
Οδηγοί προσοχή: «Γεμίζει» με έργα η Λάρνακα και η Λεμεσός – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστές λωρίδες μέχρι τον Μάιο
Κενό ασφαλείας στα σχολεία: Παιδιά χωρίς επίβλεψη μετά τις 13:05 - Διορία 15 ημερών στο Υπουργείο να βρει λύση πριν συμβεί τραγωδία - Όσα ειπώθηκαν στη Βουλή
Επίθεση σε οδηγό βαν με κάμερα - Ένταλμα σύλληψης εναντίον ειδικού αστυφύλακα
Αποτροπιασμός και βαθιά ανησυχία: Ξέφυγε η κατάσταση με τους πυροβολισμούς ζώων - Δύο νέα σοκαριστικά περιστατικά κακοποίησης γάτων - Φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα: Κατέρρευσε περιτοίχισμα πολυκατοικίας – Σοκάρουν οι εικόνες

 16.03.2026 - 18:59
Επόμενο άρθρο

Στιγμές αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη της 74χρονης Ελένης – Δείτε φωτογραφία

 16.03.2026 - 20:13
LIVE: «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ, οι τιμές στο πετρέλαιο θα πέσουν σαν πέτρα» λέει ο Τραμπ

LIVE: «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ, οι τιμές στο πετρέλαιο θα πέσουν σαν πέτρα» λέει ο Τραμπ

Σε πολεμικό κλοιό βρίσκεται η Μέση Ανατολή για ακόμη μία μέρα, με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι σχεδιάζει να συνεχίσει την επιχείρηση του στο Ιράν για τουλάχιστον  τρεις ακόμη εβδομάδες. Δείτε ζωντανά όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ, οι τιμές στο πετρέλαιο θα πέσουν σαν πέτρα» λέει ο Τραμπ

LIVE: «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ, οι τιμές στο πετρέλαιο θα πέσουν σαν πέτρα» λέει ο Τραμπ

  •  16.03.2026 - 06:28
Αφθώδης Πυρετός: Ηχηρή απάντηση της Κυβέρνησης με 9 μέτρα – Όλα όσα αποφασίζει το Υπουργικό

Αφθώδης Πυρετός: Ηχηρή απάντηση της Κυβέρνησης με 9 μέτρα – Όλα όσα αποφασίζει το Υπουργικό

  •  16.03.2026 - 17:06
Ραγδαίες εξελίξεις: Στο Κακουργιοδικείο ο Φαίδωνας Φαίδωνος – Ποινική δίωξη για βιασμό

Ραγδαίες εξελίξεις: Στο Κακουργιοδικείο ο Φαίδωνας Φαίδωνος – Ποινική δίωξη για βιασμό

  •  16.03.2026 - 20:33
«Ασπίδα» για την πρώτη κατοικία: Προσφυγή στον Επίτροπο με την πρώτη επιστολή και δεσμευτικές αποφάσεις για χρέη έως €20.000

«Ασπίδα» για την πρώτη κατοικία: Προσφυγή στον Επίτροπο με την πρώτη επιστολή και δεσμευτικές αποφάσεις για χρέη έως €20.000

  •  16.03.2026 - 19:33
Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα: Κατέρρευσε περιτοίχισμα πολυκατοικίας – Σοκάρουν οι εικόνες

Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα: Κατέρρευσε περιτοίχισμα πολυκατοικίας – Σοκάρουν οι εικόνες

  •  16.03.2026 - 18:59
Υπόθεση σφετερισμού: Παραμένει υπό κράτηση η Γερμανίδα μεσίτρια – Καταγγελίες για τις φυλακές και μαρτυρίες για «οργασμό ανάπτυξης» στον Άγιο Αμβρόσιο

Υπόθεση σφετερισμού: Παραμένει υπό κράτηση η Γερμανίδα μεσίτρια – Καταγγελίες για τις φυλακές και μαρτυρίες για «οργασμό ανάπτυξης» στον Άγιο Αμβρόσιο

  •  16.03.2026 - 17:30
Αλλάζει το σκηνικό: Από τη σκόνη… στις καταιγίδες και τα χιόνια – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

Αλλάζει το σκηνικό: Από τη σκόνη… στις καταιγίδες και τα χιόνια – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

  •  16.03.2026 - 17:42
Α' ΓΚΡΟΥΠ: H μάχη τίτλου και Ευρώπης - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α' ΓΚΡΟΥΠ: H μάχη τίτλου και Ευρώπης - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  •  16.03.2026 - 21:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα