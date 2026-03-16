«Ασπίδα» για την πρώτη κατοικία: Προσφυγή στον Επίτροπο με την πρώτη επιστολή και δεσμευτικές αποφάσεις για χρέη έως €20.000

Ο κ. Κεραυνός είπε ότι το πρώτο μέτρο είναι η αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανισμού επιβεβαίωσης χρέους του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου με την προσθήκη δυνατότητας αναδιάρθρωσης του χρέους.

Εξήγησε ότι «μέσα από την ενίσχυση του ρόλου και του νόμου που διέπει τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο προτείνουμε μέσα από κυβερνητικό νομοσχέδιο και της πρότασης που μόλις πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο να δοθεί η δυνατότητα στον δανειολήπτη να προσφεύγει νωρίτερα στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο για την επιβεβαίωση του οφειλόμενου χρέους και από τη λήψη της Επιστολής τύπου Ι αντί της Επιστολής τύπου ΙΑ που συμβαίνει σήμερα».

«Αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται περισσότερος χρόνος στον οφειλέτη να αποταθεί στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο και να έχει και ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος περισσότερο χρόνο στην διάθεσή του, από ό,τι ισχύει μέχρι σήμερα, για να προβούν στις ενέργειες, για να εξεταστεί το θέμα και να προσπαθεί να βρεθεί μια διευθέτηση», σημείωσε.

Ο Υπουργός Οικονομικών είπε ακόμη ότι σε περίπτωση που προσφεύγει στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο για την επιβεβαίωση του οφειλόμενου χρέους, αλλά τα μέρη δεν έχουν καταλήξει σε μια συμφωνία ως προς τον πρώτον τρόπο αναδιάρθρωσης ή αποπληρωμής του χρέους, τότε θα είναι δυνατόν να αποταθεί στο Σύμβουλο Αφερεγγυότητας για την κατάρτιση προσωπικού σχεδίου αποπληρωμής.

Επιπλέον, ανέφερε ότι δεύτερη πρόνοια της πρότασης που έχει καταθέσει το Υπουργείο Οικονομικών στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι η εισαγωγή δεσμευτικότητας της απόφασης του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου μέχρι ποσού 20.000 ευρώ επί παραπόνων εναντίον χρηματοοικονομικής επιχείρησης και πρόσθεσε ότι έχει διαπιστωθεί ότι περίπου το 75% των περιπτώσεων όπου δημιουργούνται προβλήματα και κωλύεται η πρόοδος στη διευθέτηση είναι ποσά που αφορούν από 10.000 μέχρι 20.000.

