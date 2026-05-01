Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1η Μαΐου

Η "Αλήθεια" στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "Έργο μηδέν, ευθύνες πολλές" και γράφει για ακινησία στο λιμάνι και τη μαρίνα Λάρνακας με κατάρρευση της ανάπτυξης ενώ η Κυβέρνηση μετρά δήθεν έσοδα. Σε άλλο θέμα προβάλλει τοποθετήσεις για τα ενεργειακά και το φυσικό αέριο με την επισήμανση της εφημερίδας ότι συνεχίζονται οι αόριστες αναφορές. Σε άλλο ρεπορτάζ η "Α" γράφει ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι στόχος είναι η σύντομη εξιχνίαση της υπόθεσης "Σάντη".

"Φοροέλεγχοι χωρίς έγκριση Εισαγγελέα" είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος του "Πολίτη" που γράφει ότι νέα νομοθεσία θεσμοθετεί άμεση συνεργασία Αρχής κατά της Διαφθοράς και Εφόρου Φορολογίας και θα γίνονται έλεγχοι για ύποπτους αξιωματούχους και δημόσιους λειτουργούς χωρίς έγκριση Εισαγγελέα. Σε άλλο θέμα γράφει ότι λήφθηκε νέα κατάθεση από την "πρωταγωνίστρια" επονομαζόμενη Σάντη. Αναφορά γίνεται επίσης στις εξελίξεις με τον αφθώδη πυρετό και τα καλέσματα να ακούνε οι επηρεαζόμενοι τους επιστήμονες.

Ο "Φιλελεύθερος" με τίτλο "Χτυπούν ρέστα για την κάλπη" αναφέρει στο κύριό του θέμα ότι σημειώνονται μετωπικές συγκρούσεις και επίμονες ζυμώσεις στο παρασκήνιο ενόψει βουλευτικών. Με φωτορεπορτάζ γράφει για το δρόμο Ευρύχου-Αστρομερίτη που εγκαινιάστηκε χθες με την παρατήρηση ότι γίνεται ένα ακόμη βήμα στο δρόμο της Σολιάς. Αναφορά κάνει ο "Φ" και στη νέα κατάθεση της "Σάντης" παρουσία ψυχολόγου.

Η "Χαραυγή" τιτλοφορεί το κύριό της θέμα "Ισχυρό και πρωταγωνιστικό ΑΚΕΛ" και με φωτορεπορτάζ αναφέρεται στην επίσκεψη αντιπροσωπείας του κόμματος σε εργοτάξιο για την εργατική Πρωτομαγιά και τα μηνύματα που στάληκαν. Επίσης προβάλλει τοποθετήσεις της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή για τις τιμές των καυσίμων και την κατάσταση λόγω πολέμου. Η "Χ" προβάλλει σε άλλο ρεπορτάζ και τις ταυτοποιήσεις που ξεκινούν εντός Μαϊου σε εμποτισμένα οστά αγνοουμένων.

Η αγγλόγλωσση ''Cyprus Mail'' τιτλοφορεί το κύριό της θέμα "Η Κύπρος κατρακυλά στον δείκτη ελευθερίας του Τύπου" αναφέροντας ότι είναι στη δεύτερη χειρότερη θέση στην ΕΕ με τις ανησυχίες να μεγαλώνουν για την πρόσβαση στην πληροφόρηση. Αναφορά κάνει η εφημερίδα και στα στοιχεία ότι ένας στους έξι στην Κύπρο αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας. Επίσης προβάλλονται και τα μηνύματα των συντεχνιών για την εργατική Πρωτομαγιά.

Η εβδομαδιαία "Γνώμη" με τίτλο "Οι φονιάδες στην Κύπρο για ξεκούραση-αναψυχή!" αναφέρει στο κύριό της θέμα ότι η Κύπρος χρησιμοποιείται ως ΚΨΜ από Ισραηλινούς στρατιώτες για ξεκούραση μετά την υπηρεσία τους. Αναφέρει αλλού ότι η πραγματική οικονομία είναι σε κίνδυνο. Η "Γ" προβάλλει και αφιέρωμα στην εργατική Πρωτομαγιά.

Το "Ποντίκι" τιτλοφορεί το κύριό του θέμα "Προαναγγέλλει αντίδραση η Τουρκία" και γράφει ότι η Άγκυρα αντιδρά κατά του άξονα της Κύπρου με Ελλάδα, Γαλλία και Ισραήλ. Προβάλλει σε άλλο ρεπορτάζ αφιέρωμα για τα 40 χρόνια από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόμπιλ. Επίσης αναφορά γίνεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ και τις αντιδράσεις ΚΜ.