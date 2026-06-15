Ακίνητα με εμπορική και επενδυτική προοπτική στη Λευκωσία από την Altia

Μέσα από το ευρύ χαρτοφυλάκιό της σε όλη την Κύπρο, η Altia προσφέρει επιλογές που καλύπτουν εμπορικά ακίνητα, επενδυτικές ευκαιρίες, κτήρια μεικτής χρήσης, βιομηχανικούς χώρους και ακίνητα με αναπτυξιακή προοπτική. Παράλληλα, δίνει στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να αναζητήσουν, να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν ακίνητα με πιο άμεσο και οργανωμένο τρόπο, διευκολύνοντας κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Ακολουθούν επιλεγμένα ακίνητα στη Λευκωσία που αναδεικνύουν τη διαφορετικότητα των επιλογών που διαθέτει η Altia.

Μεικτής χρήσης εμπορικό ακίνητο στα Λατσιά

Στην εμπορική περιοχή του Αγίου Ελευθερίου στα Λατσιά, αυτό το γωνιακό εμπορικό ακίνητο διαθέτει πρόσοψη περίπου 39 μέτρων επί δύο κεντρικών Λεωφόρων, Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ και την οδό Ηρώων. Ανεγερμένο το 1999, διαθέτει ισόγειο εσωτερικό χώρο 227 τ.μ., μεσοπάτωμα 80 τ.μ. και υπόγειο 309 τ.μ. Το ισόγειο περιλαμβάνει ενιαίο χώρο καταστήματος με μπαρ, τρεις αποθηκευτικούς χώρους, τουαλέτες, παιδότοπο, κουζίνα προσωπικού και τουαλέτα προσωπικού. Το μεσοπάτωμα διαθέτει δύο δωμάτια και ξεχωριστές ανδρικές και γυναικείες τουαλέτες, ενώ το υπόγειο χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης και αποθήκευσης. Βρίσκεται περίπου 130 μέτρα από την Εκκλησία Αγίου Ελευθερίου και 305 μέτρα από το Γ’ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών. Διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας και ετήσιο εισόδημα από τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας στην οροφή

Κτήριο μεικτής χρήσης στον Στρόβολο

Αυτό το κτήριο μεικτής χρήσης στην περιοχή Χρυσελεούσας στον Στρόβολο ανεγέρθηκε το 2002 και περιλαμβάνει υπόγειο, ισόγειο, μεσοπάτωμα και πρώτο όροφο. Διαθέτει γη 843 τ.μ. και συνολική καλυμμένη επιφάνεια 904 τ.μ., με ισόγειο κατάστημα 357 τ.μ., μεσοπάτωμα 170 τ.μ. και γραφειακό χώρο πρώτου ορόφου 356 τ.μ. Το ισόγειο περιλαμβάνει ευρύχωρο ενιαίο κατάστημα και εκθεσιακό χώρο με μικρή κουζίνα και τουαλέτα, ενώ το μεσοπάτωμα προσφέρει επιπλέον λειτουργικό χώρο. Ο πρώτος όροφος περιλαμβάνει υποδοχή, επτά ιδιωτικά γραφεία, αίθουσα συνεδριάσεων, αποθηκευτικό χώρο, τρεις μικρές κουζίνες και τρεις τουαλέτες, μία εκ των οποίων διαθέτει ντους. Το υπόγειο προσφέρει αποθηκευτικό χώρο και χώρους στάθμευσης. Βρίσκεται περίπου 600 μέτρα από το Μακάρειο Στάδιο, 1,3 χλμ. από τον κυκλικό κόμβο Αρχαγγέλου και 700 μέτρα από την Κρατική Έκθεση.

Οικιστική αναπτυξιακή ευκαιρία στον Στρόβολο

Στον Άγιο Δημήτριο Στροβόλου, αυτό το διώροφο κτήριο μεικτής χρήσης προσφέρει εισόδημα από ενοίκιο και μελλοντική προοπτική οικιστικής ανάπτυξης. Το ακίνητο διαθέτει γη 614 τ.μ., ισόγειο 150 τ.μ., γραφειακό χώρο στον πρώτο όροφο 200 τ.μ. και καλυμμένες βεράντες 8 τ.μ. Περιλαμβάνει κατάστημα στο μπροστινό μέρος του κτηρίου, δεύτερο κατάστημα στο πίσω μέρος που χρησιμοποιείται ως γραφειακός χώρος και διαμέρισμα στον πρώτο όροφο που επίσης χρησιμοποιείται ως γραφείο. Το ισόγειο κατάστημα διαθέτει τέσσερα δωμάτια και δύο τουαλέτες, ενώ ο πίσω χώρος περιλαμβάνει ενιαίο χώρο εργασίας, μικρή κουζίνα και τουαλέτες. Ο ενοικιασμένος γραφειακός χώρος του πρώτου ορόφου διαθέτει χώρο υποδοχής, ενιαίο χώρο εργασίας, αίθουσα συνεδριάσεων, ξεχωριστά γραφεία, κουζίνα και τουαλέτες. Το ακίνητο αποφέρει απόδοση περίπου 2,4%, με δυνατότητα 4,5% έως 5,0% σε πλήρη πληρότητα.

Ημιτελές πενταώροφο κτήριο στη Χρυσελεούσα

Πενταώροφο κτήριο μεικτής χρήσης με υπόγειο στην ενορία Χρυσελεούσα του Δήμου Στροβόλου αποτελεί ευέλικτη επιλογή για επενδυτή, developer ή για ιδιοκτήτη-χρήστη. Το ακίνητο βρίσκεται σε ημιτελή κατάσταση, προσφέροντας δυνατότητα ολοκλήρωσης του εσωτερικού χώρου σύμφωνα με τις ανάγκες του αγοραστή. Περιλαμβάνει ισόγειο κατάστημα περίπου 227 τ.μ., μεσοπάτωμα περίπου 121 τ.μ., γραφειακούς χώρους περίπου 179 τ.μ. σε κάθε έναν από τον πρώτο, δεύτερο και τρίτο όροφο και διαμέρισμα περίπου 194 τ.μ. στον τέταρτο όροφο. Το υπόγειο εκτείνεται σε 435 τ.μ. και περιλαμβάνει χώρους στάθμευσης και βοηθητικούς αποθηκευτικούς χώρους. Διαθέτει επίσης περίπου 98 τ.μ. καλυμμένων βεραντών και 111 τ.μ. κοινόχρηστων χώρων. Βρίσκεται στην οδό Βυζαντίου, κοντά στη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή και στη συμβολή Προδρόμου και Βυζαντίου.

Κατάστημα με μεσοπάτωμα στον Άγιο Αντώνιο

Στη Λεωφόρο Καλλιπόλεως, στην περιοχή Αγίου Αντωνίου στη Λευκωσία, αυτό το κατάστημα με μεσοπάτωμα προσφέρει ευέλικτη διαρρύθμιση για λιανική χρήση, γραφείο ή concept μεικτής χρήσης. Το κτήριο περιλαμβάνει 140 τ.μ. στο ισόγειο και μεσοπάτωμα 78 τ.μ. Το ισόγειο αποτελείται από δύο χώρους λιανικής και χώρο κουζίνας, ενώ το μεσοπάτωμα χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το βόρειο τμήμα περιλαμβάνει τουαλέτα και βοηθητικό δωμάτιο. Το νότιο τμήμα περιλαμβάνει τουαλέτα με ντους, κουζίνα, καθιστικό και δύο επιπλέον δωμάτια, με πρόσβαση μέσω εξωτερικής μεταλλικής σκάλας. Το ακίνητο διαθέτει επίσης δύο αποκλειστικούς χώρους στάθμευσης και ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας. Βρίσκεται περίπου 460 μέτρα από την παλιά πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Κύπρου, 500 μέτρα από τη Λεωφόρο Διγενή Ακρίτα και 355 μέτρα από τη Λεωφόρο Μακαρίου Γ’.

Τα παραπάνω ακίνητα αναδεικνύουν το εύρος των εμπορικών, βιομηχανικών, μεικτής χρήσης και αναπτυξιακών ευκαιριών που διαθέτει η Altia στη Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα ακίνητα και για να ανακαλύψετε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Altia: www.altia.com.cy.