«Μπούκαρε» σε διαμέρισμα η ΥΚΑΝ - Πήδηξαν από το παράθυρο δύο πρόσωπα και κατέληξαν στο Νοσοκομείο

Κατά την είσοδο των μελών της Αστυνομίας στο διαμέρισμα, εντοπίστηκαν σε αυτό τέσσερα πρόσωπα. Αφού τους ενημέρωσαν για την ιδιότητα τους, δύο από αυτούς πήδηξαν από το παράθυρο τους διαμερίσματος, το οποίο βρισκόταν στο δεύτερο όροφο και κατέληξαν στο έδαφος όπου και τραυματίστηκαν.

Πρόκειται για άντρα ηλικίας 34 ετών και γυναίκα ηλικίας 29 ετών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, για περίθαλψη αφού ο άντρας φέρει εξωτερικές κακώσεις ενώ η γυναίκα ανοικτό κάταγμα βραχίονα.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι και οι δύο διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο 34χρονος συνελήφθη δυνάμει του δικαστικού εντάλματος που εκκρεμούσε εναντίον του ενώ η γυναίκα συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Όσο αφορά τα άλλα δύο πρόσωπα εντός του διαμερίσματος, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για δύο 34χρονους.

Στη συνέχεια, διενεργήθηκε έρευνα εντός του διαμερίσματος όπου εντοπίστηκαν συνολικά 25 σακουλάκια τα οποία περιείχαν ξηρή φυτική ύλη συνολικού μικτού βάρους 600 περίπου γραμμαρίων, ένα σακούλι το οποίο περιείχε ξηρή φυτική ύλη συνολικού μικτού βάρους 346 γραμμαρίων, μεγάλος αριθμός διαφόρων χαπιών, 100 μπουκαλάκια που περιείχαν άγνωστη ουσία, επτά κινητά τηλέφωνα καθώς και το χρηματικό ποσό των €815.

Τρία από τα πιο πάνω πρόσωπα επανασυνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων ενώ εναντίον του ενός 34χρονου δεν προέκυψε οτιδήποτε το επιλήψιμο.

Σήμερα το πρωί αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον Δικαστή για αίτημα προσωποκράτησης τους, διαδικασία η οποία θα διεξαχθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.