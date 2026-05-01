Το μήνυμα του ΠτΔ για την Εργατική Πρωτομαγιά - Οι τέσσερις δράσεις που υλοποίησε η Κυβέρνηση

ΑρχικήΠολιτικήΤο μήνυμα του ΠτΔ για την Εργατική Πρωτομαγιά - Οι τέσσερις δράσεις που υλοποίησε η Κυβέρνηση
 01.05.2026 - 07:59
Η Εργατική Πρωτομαγιά αποτελεί ημέρα τιμής για τους αγώνες των εργαζομένων και αφορμή για αποτίμηση των πολιτικών που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρεται στα μέτρα που υλοποίησε η κυβέρνηση με στόχο τη βελτίωση των εισοδημάτων, την ενίσχυση των συντάξεων και τη θωράκιση του κοινωνικού κράτους.

Όπως επισημαίνει, μέσα από στοχευμένες μεταρρυθμίσεις και υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, επιδιώκεται η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η διασφάλιση καλύτερων προοπτικών για όλους τους πολίτες.

Διαβάστε τη δήλωσή του 

Η Εργατική Πρωτομαγιά αποτελεί ημέρα τιμής και αναγνώρισης των διαχρονικών αγώνων των εργαζομένων για αξιοπρεπείς συνθήκες και ασφάλεια στην εργασία. Συνθήκες που να ανταποκρίνονται στην προσφορά τους και να διασφαλίζουν ότι η οικονομική πρόοδος και η ανάπτυξη θα μεταφράζεται σε ασφάλεια, προοπτική και πραγματική κοινωνική ευημερία για όλους.

Μέσα ακριβώς από αυτή τη συλλογιστική και στη βάση του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού που αποτελεί το ιδεολογικοπολιτικό μας πλαίσιο, η Κυβέρνησή μας, από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της, προχώρησε:

1.     Σε αύξηση του κατώτατου μισθού από 940 ευρώ που ήταν το 2023, μετά το πρώτο εξάμηνο πρόσληψης, σε 1.088 ευρώ το 2026, δηλαδή αύξηση κατά 13,6%.

2.    Σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος περίπου 200 χιλιάδων εργαζομένων, μέσω της φορολογικής μεταρρύθμισης που  προωθήσαμε και τέθηκε σε ισχύ από την 1/1/2026. Πρόκειται για ουσιαστική αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος που οι εργαζόμενοι βίωσαν αμέσως στους μισθούς τους από τον πρώτο μήνα εφαρμογής της μεταρρύθμισης, ενώ με τη μεταρρύθμιση αυξήσαμε και το αφορολόγητο εισόδημα από τα 19.500 στα 22.000 ευρώ.

3.    Σε αύξηση στην καταβολή της ΑΤΑ αρχικά από το 50% στο 66,7%, ενώ από τον Νοέμβριο του 2025 πετύχαμε σημαντική συμφωνία που προβλέπει τη σταδιακή επιστροφή στο 100% της ΑΤΑ εντός 18 μηνών.

4.    Σε σωρευτική αύξηση κατά τη διετία 2023-2025 στο βασικό μέρος των συντάξεων που αφορούν στη βασική και κατώτατη σύνταξη του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την κοινωνική σύνταξη κατά περίπου 10%.

Την ίδια ώρα, λόγω της υπεύθυνης δημοσιονομικής μας πολιτικής και της υψηλής οικονομικής ανάπτυξης, σύμφωνα και με πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι διάμεσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των εργαζομένων αυξήθηκαν διαδοχικά κατά τα έτη 2024 και 2025 κατά 5% και 4,6% αντίστοιχα.

Η προσπάθειά μας συνεχίζεται με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, με στόχο, εκτός από τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος, την ενίσχυση της επάρκειας των συντάξεων, ειδικότερα των χαμηλοσυνταξιούχων, και τη διασφάλιση δικαιοσύνης μεταξύ των γενεών.

Την ίδια στιγμή, μέσα στο πλαίσιο της άσκησης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πετύχαμε τις προηγούμενες μέρες, μετά από δέκα χρόνια στασιμότητας, την έγκριση προσωρινής συμφωνίας του Συμβουλίου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε σχέση με την προτεινόμενη αναθεώρηση του Κανονισμού 883 για τον Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόκειται για μια εξέλιξη με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα που ενισχύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των εργαζομένων που μετακινούνται εντός της Ένωσης, αφού, ανάμεσα σε άλλα, διασφαλίζεται με μεγαλύτερη νομική σαφήνεια και βελτιώνεται η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων, ώστε κανένας εργαζόμενος να μην αντιμετωπίζει γραφειοκρατικά εμπόδια.

Η Κυβέρνησή μας παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στη στήριξη των εργαζομένων και των συνταξιούχων μας, υιοθετώντας πολιτικές που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και διασφαλίζουν ένα σταθερό και αξιόπιστο σύστημα κοινωνικής προστασίας, αντάξιο των προσδοκιών της κυπριακής κοινωνίας.

Και αυτό μπορούμε να το πράττουμε λόγω της συνετής δημοσιονομικής μας πολιτικής, που μας επιτρέπει ουσιαστικές κοινωνικές παρεμβάσεις, μακριά από λαϊκίστικες προσεγγίσεις και ευχολόγια.

Καλή Πρωτομαγιά.

Τα λέει αύριο με τους κτηνοτρόφους ο Μαλάς - Παίρνει κι άλλα εμβόλια για τον αφθώδη πυρετό η Κυπριακή Δημοκρατία

«Μπούκαρε» σε διαμέρισμα η ΥΚΑΝ - Πήδηξαν από το παράθυρο δύο πρόσωπα και κατέληξαν στο Νοσοκομείο

Σκληρό πολιτικό μπρα ντε φερ μεταξύ ΔΗΚΟ, Άλμα και ΔΗΣΥ πριν την κάλπη - Επιδίδονται σε διαγωνισμό εντυπώσεων

Σκληρό πολιτικό μπρα ντε φερ μεταξύ ΔΗΚΟ, Άλμα και ΔΗΣΥ πριν την κάλπη - Επιδίδονται σε διαγωνισμό εντυπώσεων

Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης εισέρχεται το πολιτικό σκηνικό, με τα κόμματα να ανεβάζουν κατακόρυφα τους τόνους λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις εκλογές. Δημόσιες τοποθετήσεις, αιχμές και σκληρές απαντήσεις συνθέτουν ένα σκηνικό έντασης, στο οποίο πρωταγωνιστούν το ΔΗΚΟ, το Άλμα και ο ΔΗΣΥ.

