Θρήνος για τον θάνατο του 13χρονου Κωνσταντίνου - «Ο φίλος του πέρασε ανάμεσα από δύο οχήματα - Προσπάθησε να κάνει το ίδιο»

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες του Star, ο ανήλικος φέρεται να προσπάθησε να ακολουθήσει την πορεία φίλου του, ο οποίος προπορευόταν επίσης με πατίνι. Ο 13χρονος προσπάθησε να περάσει ανάμεσα σε δύο οχήματα: ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και ένα αγροτικό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Στην προσπάθεια αυτή, δεν κατάφερε να ελέγξει το πατίνι και προσέκρουσε στο δεξί μπροστινό μέρος του αγροτικού. Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία, με το παιδί να τραυματίζεται θανάσιμα.

Το ηλεκτρικό πατίνι του 13χρονου είχε δυνατότητα ανάπτυξης ταχύτητας έως και 80 χιλιομέτρων την ώρα. Ωστόσο, ο πατέρας του παιδιού, από φόβο για πιθανό ατύχημα, είχε τοποθετήσει περιορισμό ταχύτητας (κόφτη), με αποτέλεσμα το πατίνι να μην ξεπερνά τα 60 χιλιόμετρα την ώρα. Παρά τον περιορισμό, πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλή ταχύτητα για ανήλικο, καθώς πρακτικά το όχημα προσομοίαζε σε συμπεριφορά μικρού δίκυκλου.

Η ανάρτηση του πατέρα: «Έφυγες και με άφησες εδώ»

Ο Κωνσταντίνος ήταν μοναχοπαίδι, με τον πατέρα του να τον μεγαλώνει με αφοσίωση. Σε μια σπαρακτική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πατέρας αποχαιρέτησε τον γιο του με λόγια που ραγίζουν καρδιές, εκφράζοντας την αδυναμία του να διαχειριστεί την απώλεια.

Μετά το δυστύχημα, ο πατέρας του Κωνσταντίνου έκανε την εξής ανάρτηση: «Ρε bro δεν είσαι ωραίος… Εγώ σε έπαιρνα παντού μαζί και εσύ έφυγες και με άφησες εδώ… Ήσουν μόνο 13… Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα, είναι πολύ δύσκολο να σας απαντήσω. Μια προσευχή για τον dj μου… Καλό ταξίδι bro μου και θα τα λέμε εμείς μέχρι να βρεθούμε #29_05_2025»

Το χρονικό

Όλα συνέβησαν στο χωριό Μακρίσια στην Ηλεία. Το ανήλικο αγόρι οδηγούσε το πατίνι του όταν ξαφνικά στην προσπάθεια του να αποφύγει ένα παρκαρισμένο αμάξι, φέρεται να έκανε έναν επικίνδυνο ελιγμό, να έχασε τον έλεγχο και να έπεσε με φορά πάνω σε ένα άλλο αμάξι που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

«Στον δρόμο του πήγαινε το άλλο αυτοκίνητο. Δεν έχει καμία ευθύνη. Και μάλιστα πολύ αργά. Δεν μπορείς να τρέξεις εκεί. Είναι στενός δρόμος του χωριού. Μπαίνοντας στο χωριό είναι κατηφόρα. Είχε αναπτύξει ήδη ταχύτητα. Ήταν ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο δεξιά και αυτός έκανε αριστερά χωρίς να δει ότι ερχόταν αμάξι», ανέφερε οικογενειακός φίλος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, μαζί με τον 13χρονο Κωνσταντίνο ήταν και ένας φίλος του με πατίνι ο οποίος πρόλαβε την τελευταία στιγμή να αποφύγει τη σύγκρουση.

«Ο άνθρωπος με το αυτοκίνητο, γιατί είχε περάσει πρώτα και άλλο πατίνι μπροστά από τον πιτσιρικά τον δικό μας, ψιλοσάστισε γιατί εντάξει χωριό είναι, όταν τρέχουν με τα πατίνια, ξέρεις τώρα».

Ο πατέρας του όταν έφτασε στο σημείο είδε το παιδί στην άσφαλτο αιμόφυρτο. Του φώναζε αλλά δυστυχώς δεν αντιδρούσε.