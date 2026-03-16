Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουστέλ: «Κακομαθημένο παιδί της Ευρώπης η Κύπρος – Ενισχύεται η στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας»

 16.03.2026 - 18:14
Ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ μιλώντας σε ιφτάρ που διοργανώθηκε στην Κωνσταντινούπολη από το Ίδρυμα Ευρασιατικών Στρατηγικών Ερευνών (ASAV) και την Πλατφόρμα Ευρασιατικής Στρατηγικής Σκέψης (ASAD) είπε ότι «εδώ και περίπου τρία χρόνια ο λαός της Παλαιστίνης και της Γάζας στενάζει κάτω από τις ισραηλινές βόμβες».  Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα «Γενί Σαφάκ», ο Ουστέλ κατηγόρησε τη διεθνή κοινότητα ότι παραμένει σιωπηλή.

Ο Ουστέλ στράφηκε επίσης κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία χαρακτήρισε «το κακομαθημένο παιδί της Ευρώπης».

Υποστήριξε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά αξιοποιεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή για να δημιουργήσει αμυντικές συνεργασίες με χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, προσπαθώντας, όπως ισχυρίστηκε, να ασκήσει πίεση στους Τουρκοκύπριους.

Παράλληλα επανέλαβε την τουρκική θέση για τα γεγονότα του 1974, λέγοντας ότι μετά την τουρκική στρατιωτική επιχείρηση της 20ής Ιουλίου οι Τουρκοκύπριοι «απέκτησαν την ελευθερία τους».

Ο Ουστέλ αναφέρθηκε και στη στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στα κατεχόμενα, λέγοντας ότι έχουν αναπτυχθεί τουρκικά μαχητικά F-16, ενώ πολεμικά πλοία της Τουρκίας προσεγγίζουν τα λιμάνια και συστήματα αεράμυνας έχουν ενεργοποιηθεί.

Κατά τον ίδιο, το ψευδοκράτος είναι σήμερα «από τις πιο ασφαλείς χώρες», ενώ υποστήριξε ότι στην ελληνοκυπριακή πλευρά επικρατεί ανησυχία λόγω των εξελίξεων στην περιοχή.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Οδύνη στο τελευταίο αντίο του 18χρονου Μάκη στον Πύργο - «Καλό ταξίδι παλικάρι μου» λένε οι γονείς του

 16.03.2026 - 18:04
Επόμενο άρθρο

Με Σταύρο Μαλά η ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας – Πακέτο μέτρων ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

 16.03.2026 - 18:32
LIVE: «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ, οι τιμές στο πετρέλαιο θα πέσουν σαν πέτρα» λέει ο Τραμπ

Σε πολεμικό κλοιό βρίσκεται η Μέση Ανατολή για ακόμη μία μέρα, με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι σχεδιάζει να συνεχίσει την επιχείρηση του στο Ιράν για τουλάχιστον  τρεις ακόμη εβδομάδες. Δείτε ζωντανά όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ, οι τιμές στο πετρέλαιο θα πέσουν σαν πέτρα» λέει ο Τραμπ

  •  16.03.2026 - 06:28
Αφθώδης Πυρετός: Ηχηρή απάντηση της Κυβέρνησης με 9 μέτρα – Όλα όσα αποφασίζει το Υπουργικό

  •  16.03.2026 - 17:06
Κεντρικές Φυλακές: Πήγε για επίσκεψη και…βρέθηκε με χειροπέδες – Την «τσάκωσαν» στον έλεγχο - Τι βρέθηκε στην κατοχή της

  •  16.03.2026 - 14:53
Εξελίξεις στη Λεμεσό: Αστυνομικός «πίσω» από την επίθεση σε χειριστή κινητής κάμερας

  •  16.03.2026 - 16:42
Αποτροπιασμός και βαθιά ανησυχία: Ξέφυγε η κατάσταση με τους πυροβολισμούς ζώων - Δύο νέα σοκαριστικά περιστατικά κακοποίησης γάτων - Φωτογραφίες

  •  16.03.2026 - 15:51
Ψάχνεις για έξτρα εισόδημα; Υπάρχουν και οι... Βουλευτικές - Ποιοι μπορούν να δουλέψουν στα εκλογικά κέντρα τον Μάιο

  •  16.03.2026 - 11:15
Οδηγοί προσοχή: «Γεμίζει» με έργα η Λάρνακα και η Λεμεσός – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστές λωρίδες μέχρι τον Μάιο

  •  16.03.2026 - 15:30
Έπεσε ο πέλεκυς σε 35χρονο - Ένοχος για υπόθεση εισαγωγής 15 κιλών κάνναβης

  •  16.03.2026 - 14:30

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα