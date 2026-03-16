Ουστέλ: «Κακομαθημένο παιδί της Ευρώπης η Κύπρος – Ενισχύεται η στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας»

Ο Ουστέλ στράφηκε επίσης κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία χαρακτήρισε «το κακομαθημένο παιδί της Ευρώπης».

Υποστήριξε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά αξιοποιεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή για να δημιουργήσει αμυντικές συνεργασίες με χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, προσπαθώντας, όπως ισχυρίστηκε, να ασκήσει πίεση στους Τουρκοκύπριους.

Παράλληλα επανέλαβε την τουρκική θέση για τα γεγονότα του 1974, λέγοντας ότι μετά την τουρκική στρατιωτική επιχείρηση της 20ής Ιουλίου οι Τουρκοκύπριοι «απέκτησαν την ελευθερία τους».

Ο Ουστέλ αναφέρθηκε και στη στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στα κατεχόμενα, λέγοντας ότι έχουν αναπτυχθεί τουρκικά μαχητικά F-16, ενώ πολεμικά πλοία της Τουρκίας προσεγγίζουν τα λιμάνια και συστήματα αεράμυνας έχουν ενεργοποιηθεί.

Κατά τον ίδιο, το ψευδοκράτος είναι σήμερα «από τις πιο ασφαλείς χώρες», ενώ υποστήριξε ότι στην ελληνοκυπριακή πλευρά επικρατεί ανησυχία λόγω των εξελίξεων στην περιοχή.

