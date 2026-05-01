ΑρχικήLike Online
Αυτό είναι το πρώτο δωμάτιο που ψάχνουν οι κλέφτες όταν μπαίνουν σε ένα σπίτι - Πως να τους ξεγελάσετε

 01.05.2026 - 14:57
Αυτό είναι το πρώτο δωμάτιο που ψάχνουν οι κλέφτες όταν μπαίνουν σε ένα σπίτι - Πως να τους ξεγελάσετε

Οι κλέφτες θέλουν να είναι αποτελεσματικοί και να μεγιστοποιούν τον χρόνο τους, επομένως η στόχευση κοινόχρηστων χώρων είναι μια πολύ αποτελεσματική στρατηγική... μόνο γι' αυτούς.

Όταν ένας διαρρήκτης εισβάλλει σε ένα σπίτι, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του. Γι' αυτό δεν χάνει λεπτό και κατευθύνεται αμέσως στον στόχο του. Σύμφωνα με τον σύμβουλο ασφαλείας Cliff Lent, το πρώτο μέρος που επισκέπτονται οι κλέφτες δεν είναι ούτε το σαλόνι ούτε το γκαράζ, αλλά η κύρια κρεβατοκάμαρα.

Ο λόγος που οι εισβολείς επιλέγουν την κρεβατοκάμαρα είναι απλός, αφού εκεί περιμένουν να βρουν συγκεντρωμένα τα πιο πολύτιμα αντικείμενα. Μετρητά, κοσμήματα, ακριβά ρολόγια και σημαντικά έγγραφα βρίσκονται συνήθως όλα μαζί, σε ένα σημείο που είναι εύκολα προσβάσιμο.

Οι «προφανείς» κρυψώνες που γνωρίζουν όλοι

Πολλοί θεωρούν ότι έχουν βρει ασφαλή σημεία για να κρύψουν τα τιμαλφή τους, όμως στην πραγματικότητα αυτά είναι τα πρώτα που ελέγχουν οι έμπειροι διαρρήκτες. Τα συρτάρια των κομοδίνων, οι ντουλάπες, ο χώρος κάτω από το στρώμα, οι κοσμηματοθήκες και τα μικρά, ορατά χρηματοκιβώτια αποτελούν το βασικό ρεπερτόριο κάθε κλέφτη.

Αφού αδειάσουν το δωμάτιο σε ελάχιστο χρόνο, και εφόσον έχουν περιθώριο, συνεχίζουν στο υπόλοιπο σπίτι αναζητώντας τεχνολογικά αντικείμενα που πωλούνται εύκολα στη δευτερογενή αγορά.

 

Πώς να σπάσετε το μοτίβο των διαρρηκτών

Σύμφωνα με τον Lent, η λύση δεν είναι να βρείτε την τέλεια κρυψώνα, αλλά να ανατρέψετε το μοτίβο που περιμένουν οι κλέφτες. Μερικές βασικές συμβουλές περιλαμβάνουν:

  • Διασπορά αντικειμένων: Μην συγκεντρώνετε όλα τα πολύτιμα είδη στην κρεβατοκάμαρα. Μοιράστε τα σε διαφορετικά σημεία του σπιτιού, όπως η κουζίνα ή το μπάνιο.
  • Εναλλακτικές κρυψώνες: Χρησιμοποιήστε αντικείμενα που δεν τραβούν την προσοχή, όπως ένα βάζο που μοιάζει κανονικό αλλά η βάση του ξεβιδώνει για να κρύβει αντικείμενα στο εσωτερικό του.
  • Καθυστέρηση του δράστη: Μια μικρή τσάντα κρεμασμένη ανάμεσα σε ρούχα μέσα σε μια ντουλάπα μπορεί να επιβραδύνει τον διαρρήκτη, αναγκάζοντάς τον να ψάξει περισσότερο.

Ο στόχος είναι απλός και ξεκάθαρος: να αναγκάσετε τον κλέφτη να χάσει χρόνο. Κάθε επιπλέον λεπτό που περνά αυξάνει τον κίνδυνο για εκείνον και μειώνει την πιθανότητα να ολοκληρώσει τη ληστεία, προστατεύοντας έτσι την περιουσία σας.

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Αντιμέτωπη με ποινική δίωξη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – Αποφεύγει τη φυλάκιση αν δηλώσει ένοχη

Φιντάν-Γεραπετρίτης συζήτησαν για τον στολίσκο της Γάζας

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι και η πολιτική μας οικογένεια»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι και η πολιτική μας οικογένεια»

Ως την «πιο σημαντική πολιτική εξέλιξη» στη σύγχρονη Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, και ως ορθή στρατηγική επιλογή, χαρακτηρίζει ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου του 2004.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι και η πολιτική μας οικογένεια»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι και η πολιτική μας οικογένεια»

  01.05.2026 - 12:23
Σκληρό πολιτικό μπρα ντε φερ μεταξύ ΔΗΚΟ, Άλμα και ΔΗΣΥ πριν την κάλπη - Επιδίδονται σε διαγωνισμό εντυπώσεων

  •  01.05.2026 - 07:23
Ν. Παπαδόπουλος για «Σάντυ» - «Κάποιοι θεωρούν ότι οι καταγγελίες μπορούν να προωθήσουν τις υποψηφιότητές τους»

  •  01.05.2026 - 10:23
Σε κινητοποίηση οι Αρχές - Έριξαν χειροβομβίδα σε αυλή ζευγαριού

  •  01.05.2026 - 11:57
Υπ. Εργασίας: Προτεραιότητες το συνταξιοδοτικό και βελτίωση όρων εργασίας

  •  01.05.2026 - 12:38
ΕΔΑΔ: Παραβίαση δικαιώματος περιουσίας 10 Κυπρίων από την Κυπριακή Δημοκρατία

  •  01.05.2026 - 13:30
Εντυπωσιακό φαινόμενο στον ουρανό της Κύπρου - «Χτίστηκε» πύργος μέσα στα σύννεφα -Δείτε φωτογραφία

  •  01.05.2026 - 15:38
Το ψάξαμε: Ποια είναι η φθηνότερη εβδομάδα και ημέρα για διακοπές αυτό το καλοκαίρι;

  •  01.05.2026 - 15:30

