Φαίδωνας Φαίδωνος: Σε εξέλιξη η αυτεπάγγελτη έρευνα της Αστυνομίας Κύπρου - Eπικεντρώνονται στην λήψη καταθέσεων εμπλεκομένων μερών

 30.01.2026 - 09:19
Φαίδωνας Φαίδωνος: Σε εξέλιξη η αυτεπάγγελτη έρευνα της Αστυνομίας Κύπρου - Eπικεντρώνονται στην λήψη καταθέσεων εμπλεκομένων μερών

Συνεχίζεται η αυτεπάγγελτη έρευνα κατά του Δημάρχου Πάφου με τηνκατ’ ισχυρισμό υπόθεση κακοποίησης γυναίνας στην Πάφο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Το Υπουργείο Εσωτερικών μελετά το ενδεχόμενο να τεθεί σε αργία ο Δήμαρχος Πάφου - Ζήτησε ενημέρωση από Αρχηγό Αστυνομίας ο Κ. Ιωάννου

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Χριστόδουλος Κόνσολος Λειτουργός Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας ανέφερε πως «η Αστυνομία συνεχίζει την αυτεπάγγελτη έρευνα της από την περασμένη Κυριακή στα πλαίσια της οποίας λαμβάνονται καταθέσεις και αξιολογούνται τεκμήρια για την κατ’ ισχυρισμό κακοποίησης γυναίκας».

Οι εξετάσεις επικεντρώνονται στην λήψη καταθέσεων εμπλεκομένων μερών.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από υλικό που δημοσίευσε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η Ιωάννα Φωτίου ( Annie Alexui). Πρόκειται για έγγραφα που παρουσιάζονται ως νοσοκομειακά και τα οποία , σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, συνδέονται με το συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο.

Να υπεθυμίσουμε ότι ο Δήμαρχος Πάφου , Φαίδωνας Φαίδωνος, αναφέρθηκε σε δημόσια τοποθέτησή του, σε "ανηλεή πόλεμο "εναντίον του από "συμμαχία πολιτικής και οικονομικής διαπλοκής και οργανωμένου εγκλήματος", κάνοντας λόγο για "απόπειρα εξόντωσής του με προσωπικό και οικογενειακό κόστος".

Η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ινδία τον Μάιο - την οποία επιβεβαίωσε σε χθεσινές του δηλώσεις- με σταθμούς το Νέο Δελχί και τη Μουμπάι και με τη συνοδεία ευρείας επιχειρηματικής αποστολής, δεν πρέπει να προσεγγιστεί ως μια ακόμη διπλωματική δραστηριότητα υψηλού επιπέδου.

