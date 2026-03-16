ΕΟΑ Λευκωσίας: Πρεμιέρα για τον νέο θρυμματιστή στην Αλάμπρα – Στόχος η παραγωγή ενέργειας από απόβλητα
ΕΟΑ Λευκωσίας: Πρεμιέρα για τον νέο θρυμματιστή στην Αλάμπρα – Στόχος η παραγωγή ενέργειας από απόβλητα

 16.03.2026 - 16:30
ΕΟΑ Λευκωσίας: Πρεμιέρα για τον νέο θρυμματιστή στην Αλάμπρα – Στόχος η παραγωγή ενέργειας από απόβλητα

Την επέκταση του Πράσινου Σημείου Αλάμπρας, ως πρώτο σημαντικό βήμα του ευρύτερου σχεδιασμού για βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων στην επαρχία Λευκωσίας, παρουσίασε τη Δευτέρα ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, ανακοινώνοντας παράλληλα την έναρξη επεξεργασίας πράσινων αποβλήτων με τον νέο θρυμματιστή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, δημοσιογραφική διάσκεψη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πράσινης και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΕΟΑ Λευκωσίας, Σωτήρης Κυριάκου, ανέφερε ότι η επέκταση του Πράσινου Σημείου εντάσσεται σε έναν μεγαλύτερο σχεδιασμό για ορθότερη διαχείριση αποβλήτων.

Όπως είπε, παράλληλα ξεκινά και η επεξεργασία πράσινων αποβλήτων μέσω του θρυμματιστή που έχει ήδη παραληφθεί, με δυνατότητα επεξεργασίας μέχρι 50 τόνων υλικού ανά ώρα.

Ο κ. Κυριάκου ανέφερε επίσης την ετοιμότητα του ΕΟΑ Λευκωσίας να προχωρήσει σε σύγχρονες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων, σημειώνοντας ότι ο Οργανισμός είναι έτοιμος να οδηγήσει την επαρχία Λευκωσίας σε νέα κατεύθυνση στον συγκεκριμένο τομέα.

Αναφερόμενος σε ευρωπαϊκές πρακτικές, είπε ότι σε πολλές χώρες της Ευρώπης τα απορρίμματα αξιοποιούνται για παραγωγή και ανάκτηση ενέργειας, ενώ στην Κύπρο το κόστος διαχείρισης παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Πρόσθεσε ότι χρειάζεται, όπως ανέφερε, να δημιουργηθούν μονάδες παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, ώστε να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας και αποτελεσματικότερη διαχείριση.

Εξάλλου, οι Δήμαρχοι Νότιας Λευκωσίας-Ιδαλίου, Σταύρος Χατζηγιάννης, και Λατσιών-Γερίου, Χρίστος Πιτταράς, εξέφρασαν ικανοποίηση για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων στους Δήμους τους, σημειώνοντας ότι αυτά θα εξυπηρετούν τους δημότες και θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γνωστό εστιατόριο έκλεισε τοποθεσία του προσωρινά – Υπέστη ζημιές από την κακοκαιρία
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ανακλήθηκαν από την αγορά ηλεκτρικά μπρίκια κυπριακού καφέ – Φωτογραφίες
Οδηγοί προσοχή: «Γεμίζει» με έργα η Λάρνακα και η Λεμεσός – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστές λωρίδες μέχρι τον Μάιο
Κενό ασφαλείας στα σχολεία: Παιδιά χωρίς επίβλεψη μετά τις 13:05 - Διορία 15 ημερών στο Υπουργείο να βρει λύση πριν συμβεί τραγωδία - Όσα ειπώθηκαν στη Βουλή
Επίθεση σε οδηγό βαν με κάμερα - Ένταλμα σύλληψης εναντίον ειδικού αστυφύλακα
Αποτροπιασμός και βαθιά ανησυχία: Ξέφυγε η κατάσταση με τους πυροβολισμούς ζώων - Δύο νέα σοκαριστικά περιστατικά κακοποίησης γάτων - Φωτογραφίες

 

 

 

Φαγητό και... ψυχολογία: Πώς το στρες των γονιών τροφοδοτεί την παιδική παχυσαρκία

 16.03.2026 - 16:21
Εξελίξεις στη Λεμεσό: Αστυνομικός «πίσω» από την επίθεση σε χειριστή κινητής κάμερας

 16.03.2026 - 16:42
LIVE: «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ, οι τιμές στο πετρέλαιο θα πέσουν σαν πέτρα» λέει ο Τραμπ

LIVE: «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ, οι τιμές στο πετρέλαιο θα πέσουν σαν πέτρα» λέει ο Τραμπ

Σε πολεμικό κλοιό βρίσκεται η Μέση Ανατολή για ακόμη μία μέρα, με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι σχεδιάζει να συνεχίσει την επιχείρηση του στο Ιράν για τουλάχιστον  τρεις ακόμη εβδομάδες. Δείτε ζωντανά όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ, οι τιμές στο πετρέλαιο θα πέσουν σαν πέτρα» λέει ο Τραμπ

LIVE: «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ, οι τιμές στο πετρέλαιο θα πέσουν σαν πέτρα» λέει ο Τραμπ

  •  16.03.2026 - 06:28
Αφθώδης Πυρετός: Ηχηρή απάντηση της Κυβέρνησης με 9 μέτρα – Όλα όσα αποφασίζει το Υπουργικό

Αφθώδης Πυρετός: Ηχηρή απάντηση της Κυβέρνησης με 9 μέτρα – Όλα όσα αποφασίζει το Υπουργικό

  •  16.03.2026 - 17:06
Κεντρικές Φυλακές: Πήγε για επίσκεψη και…βρέθηκε με χειροπέδες – Την «τσάκωσαν» στον έλεγχο - Τι βρέθηκε στην κατοχή της

Κεντρικές Φυλακές: Πήγε για επίσκεψη και…βρέθηκε με χειροπέδες – Την «τσάκωσαν» στον έλεγχο - Τι βρέθηκε στην κατοχή της

  •  16.03.2026 - 14:53
Εξελίξεις στη Λεμεσό: Αστυνομικός «πίσω» από την επίθεση σε χειριστή κινητής κάμερας

Εξελίξεις στη Λεμεσό: Αστυνομικός «πίσω» από την επίθεση σε χειριστή κινητής κάμερας

  •  16.03.2026 - 16:42
Αποτροπιασμός και βαθιά ανησυχία: Ξέφυγε η κατάσταση με τους πυροβολισμούς ζώων - Δύο νέα σοκαριστικά περιστατικά κακοποίησης γάτων - Φωτογραφίες

Αποτροπιασμός και βαθιά ανησυχία: Ξέφυγε η κατάσταση με τους πυροβολισμούς ζώων - Δύο νέα σοκαριστικά περιστατικά κακοποίησης γάτων - Φωτογραφίες

  •  16.03.2026 - 15:51
Ψάχνεις για έξτρα εισόδημα; Υπάρχουν και οι... Βουλευτικές - Ποιοι μπορούν να δουλέψουν στα εκλογικά κέντρα τον Μάιο

Ψάχνεις για έξτρα εισόδημα; Υπάρχουν και οι... Βουλευτικές - Ποιοι μπορούν να δουλέψουν στα εκλογικά κέντρα τον Μάιο

  •  16.03.2026 - 11:15
Οδηγοί προσοχή: «Γεμίζει» με έργα η Λάρνακα και η Λεμεσός – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστές λωρίδες μέχρι τον Μάιο

Οδηγοί προσοχή: «Γεμίζει» με έργα η Λάρνακα και η Λεμεσός – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστές λωρίδες μέχρι τον Μάιο

  •  16.03.2026 - 15:30
Έπεσε ο πέλεκυς σε 35χρονο - Ένοχος για υπόθεση εισαγωγής 15 κιλών κάνναβης

Έπεσε ο πέλεκυς σε 35χρονο - Ένοχος για υπόθεση εισαγωγής 15 κιλών κάνναβης

  •  16.03.2026 - 14:30

