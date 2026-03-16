ΕΟΑ Λευκωσίας: Πρεμιέρα για τον νέο θρυμματιστή στην Αλάμπρα – Στόχος η παραγωγή ενέργειας από απόβλητα

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, δημοσιογραφική διάσκεψη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πράσινης και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΕΟΑ Λευκωσίας, Σωτήρης Κυριάκου, ανέφερε ότι η επέκταση του Πράσινου Σημείου εντάσσεται σε έναν μεγαλύτερο σχεδιασμό για ορθότερη διαχείριση αποβλήτων.

Όπως είπε, παράλληλα ξεκινά και η επεξεργασία πράσινων αποβλήτων μέσω του θρυμματιστή που έχει ήδη παραληφθεί, με δυνατότητα επεξεργασίας μέχρι 50 τόνων υλικού ανά ώρα.

Ο κ. Κυριάκου ανέφερε επίσης την ετοιμότητα του ΕΟΑ Λευκωσίας να προχωρήσει σε σύγχρονες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων, σημειώνοντας ότι ο Οργανισμός είναι έτοιμος να οδηγήσει την επαρχία Λευκωσίας σε νέα κατεύθυνση στον συγκεκριμένο τομέα.

Αναφερόμενος σε ευρωπαϊκές πρακτικές, είπε ότι σε πολλές χώρες της Ευρώπης τα απορρίμματα αξιοποιούνται για παραγωγή και ανάκτηση ενέργειας, ενώ στην Κύπρο το κόστος διαχείρισης παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Πρόσθεσε ότι χρειάζεται, όπως ανέφερε, να δημιουργηθούν μονάδες παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, ώστε να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας και αποτελεσματικότερη διαχείριση.

Εξάλλου, οι Δήμαρχοι Νότιας Λευκωσίας-Ιδαλίου, Σταύρος Χατζηγιάννης, και Λατσιών-Γερίου, Χρίστος Πιτταράς, εξέφρασαν ικανοποίηση για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων στους Δήμους τους, σημειώνοντας ότι αυτά θα εξυπηρετούν τους δημότες και θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες.

