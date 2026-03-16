ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΕξελίξεις στη Λεμεσό: Αστυνομικός «πίσω» από την επίθεση σε χειριστή κινητής κάμερας
Εξελίξεις στη Λεμεσό: Αστυνομικός «πίσω» από την επίθεση σε χειριστή κινητής κάμερας

 16.03.2026 - 16:42
Ένταλμα σύλληψης εξέδωσαν οι Αρχές εναντίον ειδικού αστυφύλακα που υπηρετεί στην επαρχία Λεμεσού, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης επίθεσης σε χειριστή κινητής κάμερας φωτοεπισήμανσης και πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς σε όχημα. Για την ίδια υπόθεση τελεί ήδη υπό κράτηση 37χρονος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες σχετικά με περιστατικό επίθεσης εναντίον χειριστή κινητής κάμερας φωτοεπισήμανσης, καθώς και πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς σε όχημα, με τις Αρχές να προχωρούν στην έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον ειδικού αστυφύλακα που υπηρετεί στην επαρχία Λεμεσού.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, 12 Μαρτίου 2026, στον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου φέρεται να σημειώθηκε επίθεση εναντίον του χειριστή της κινητής κάμερας φωτοεπισήμανσης, ενώ προκλήθηκαν και ζημιές σε όχημα.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, οι Αρχές προχώρησαν ήδη στη σύλληψη 37χρονου, ο οποίος τελεί υπό κράτηση για σκοπούς ανακρίσεων.

Παράλληλα, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εναντίον ειδικού αστυφύλακα που υπηρετεί στην επαρχία Λεμεσού, με την Αστυνομία να συνεχίζει τις εξετάσεις για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΕΟΑ Λευκωσίας: Πρεμιέρα για τον νέο θρυμματιστή στην Αλάμπρα – Στόχος η παραγωγή ενέργειας από απόβλητα

«Ασπίδα του Αχιλλέα» και F-35: Η Ελλάδα θωρακίζεται με τον ισχυρότερο θόλο προστασίας στην ιστορία της

LIVE: «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ, οι τιμές στο πετρέλαιο θα πέσουν σαν πέτρα» λέει ο Τραμπ

Σε πολεμικό κλοιό βρίσκεται η Μέση Ανατολή για ακόμη μία μέρα, με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι σχεδιάζει να συνεχίσει την επιχείρηση του στο Ιράν για τουλάχιστον  τρεις ακόμη εβδομάδες. Δείτε ζωντανά όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline

Αφθώδης Πυρετός: Ηχηρή απάντηση της Κυβέρνησης με 9 μέτρα – Όλα όσα αποφασίζει το Υπουργικό

Κεντρικές Φυλακές: Πήγε για επίσκεψη και…βρέθηκε με χειροπέδες – Την «τσάκωσαν» στον έλεγχο - Τι βρέθηκε στην κατοχή της

Αποτροπιασμός και βαθιά ανησυχία: Ξέφυγε η κατάσταση με τους πυροβολισμούς ζώων - Δύο νέα σοκαριστικά περιστατικά κακοποίησης γάτων - Φωτογραφίες

